Batistuta non ha dubbi: "Tra Firenze e Roma meglio Firenze, tra Messi e Ronaldo scelgo l'argentino"

Gabriel Batistuta ha risposto ad alcune domande sul calcio e non solo. Anche il duello tra la serie A attuale e quella del passato

A cura di Redazione Labaroviola 12 ottobre 2022 20:57

Condividi