Batistuta non ha dubbi: "Tra Firenze e Roma meglio Firenze, tra Messi e Ronaldo scelgo l'argentino"
Gabriel Batistuta ha risposto ad alcune domande sul calcio e non solo. Anche il duello tra la serie A attuale e quella del passato
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2022 20:57
Batistuta ha pubblicato un video nel quale risponde ad alcune domande, tra cui anche quella della sua preferenza tra Firenze e Roma. Ecco tutte le sue risposte
LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA
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