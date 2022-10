Italiano: “Non credo alla sfortuna, dobbiamo tirare fuori l’orgoglio. Nulla è perduto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro gli Hearts, mister Vincenzo Italiano, ha così parlato del momento delicato in casa Fiorentina: “Dobbiamo cercare di reagire ad una sconfitta brutta e pesante come quella contro la Lazio. Il 4-0 è negativo, ma nulla è perduto, in campionato siamo ancora all’inizio. Dobbiamo tirare fuori quell’orgoglio che abbiamo sempre usato nei momenti più difficili. Sfortuna? Non mi piace di parlare di sfortuna, soprattutto non ci si può aggrappare alla sfortuna se la stessa cosa succede per diverse partite. Ci manca qualità negli ultimi metri e la concretezza, a differenza dei nostri avversari. Dobbiamo essere noi a dare qualcosa in più e cercare di ribaltare gli aspetti negativi”.