Venuti: “Il gruppo è unito, le critiche che vogliono la distruzione devono essere messe da parte”

In conferenza stampa è intervenuto Lorenzo Venuti alla vigilia della gara contro l’Hearts, queste le parole del terzino destro della Fiorentina:

Abbiamo raggiunto questa competizione con fatica ed entusiasmo, non è un problema ma un vantaggio come quello di giocare già dopo 3 giorni, abbiamo il modo di poterci rifare quando perdiamo e abbiamo modo di dare continuità alle vittorie quando vinciamo

Credo che se ci sono i fischi è perchè la piazza si aspetta tanto da noi, sono una conseguenza delle nostre aspettative, dico ai tifosi di continuare a tifare ed a tifarci, dico di mettere da parte le critiche che vogliono distruggere, non quelle costruttive, c’è impegno da parte di tutti, capisco il loro dispiacere e i loro fischi, chiedo a loro di essere il dodicesimo uomo in campo.

Le sconfitte sono figlie di varie situazioni, non di una mancanza di coesione da parte del gruppo, è un gruppo sano e non ci sono situazioni che minano la serenità dello spogliatoio, c’è poco da dire, solo il fatto che il gruppo c’è, vogliamo far tornare la Fiorentina a quella dello scorso anno”

