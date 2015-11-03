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Notizie Firenze Fiorentina

"Troppi allenatori sopravvalutati, tra questi non c'è Vanoli. La Fiorentina deve essergli riconoscente"

09 maggio 2026 23:32

Corriere Fiorentino: “Franchi? Senza Europa si può accelerare. Prima metà dello stadio pronta nel 2027”

20 aprile 2026 09:05

"La curva sarà un muro, torneremo nell'Europa che conta e di questi non ci sarà più nessuno”

17 aprile 2026 23:54

Sarri: "Firenze mi emoziona, mi son sempre stati vicino, forse perché son cresciuto qui dietro"

14 aprile 2026 00:14

Nazione: “Che Sarri piaccia a Firenze e viceversa è risaputo. Ma non ci sono mai stati i presupposti”

13 aprile 2026 09:10

Paratici non ha dubbi: “Brand Como? Bellissimo ma vogliamo mettere con Firenze? Non scherziamo”

09 aprile 2026 09:09

Corriere Fiorentino: “Financing Franchi? Fiorentina-Comune servirà più tempo per la fumata bianca"

05 aprile 2026 09:48

Firenze riabbraccia Torreira: il legame eterno con la Fiorentina che continua ad emozionare

24 marzo 2026 22:12

"La spedizione dei 100": trasferta libera per i tifosi viola fuori Firenze, ma allo Zini vanno in 105

15 marzo 2026 22:29

"Tempi rispettati, stadio Franchi finito nel 2029, Campo di Marte pronto per EURO 2032"

13 marzo 2026 22:41

Franchi? Corriere Fiorentino: "Vicino il sì della Fiorentina per 85 milioni. Si cerca la quadra sulla concessione"

11 marzo 2026 10:02

Corriere Fiorentino rivela: “Oggi in Fiesole verrà montata la maxi trave. I lavori al Franchi accelerano”

18 febbraio 2026 08:54

Papà Dragowski: “I miei nipoti sono nati a Firenze. Jagiellonia? La partita dell’anno, attenti a Jesus Imaz”

17 febbraio 2026 09:27

Corriere Fiorentino: "Joseph Commisso e il Franchi? Ballano 50-60 milioni. Ferrari porta avanti la trattativa"

31 gennaio 2026 10:10

Nazione: “Forse già domani Joseph Commisso volerà negli Stati Uniti. Obiettivo tornare presto a Firenze”

31 gennaio 2026 09:33

Kean: "Spero di tornare prima possibile per i compagni e per Firenze che mi ha dato tanto"

28 gennaio 2026 21:40

Corriere Fiorentino: “I Commisso a Firenze qualche giorno. Presidente? Carica vacante non un problema”

26 gennaio 2026 09:35

Commisso, esequie a New York il 21 gennaio, in Duomo a Firenze la messa commemorativa

18 gennaio 2026 00:03

Martinelli saluta: “Sono stati 12 anni di amore, sogni e sacrifici. Ringrazio quelli che ne hanno fatto parte”

07 gennaio 2026 18:04

“Credere nei sogni cambia le storie”: Tommy, il bambino di Lodi che ha commosso il Franchi

04 gennaio 2026 23:42

"Firenze, anche tu sei colpevole. Commisso accolto come il Messia, era solo un ricco imprenditore"

15 dicembre 2025 23:51

Corriere Fiorentino: "Franchi? Mancano 60 milioni. Ipotesi lavori notturni e più operai per accelerare"

10 dicembre 2025 09:56

"Portare la Fiorentina sul baratro e diventare la peggiore proprietà di sempre, perché?"

06 dicembre 2025 23:28

Adani: "A Firenze ho sentito nel cuore la passione. Chi ci gioca non può non connettersi con lei"

04 dicembre 2025 23:23

Firenze con la Fiorentina: il richiamo potente della Curva Fiesole in un momento decisivo

03 dicembre 2025 22:40

"Firenze deve riconoscere i propri limiti. Commisso li ha capiti, la Fiorentina non può competere"

02 dicembre 2025 22:50

Nardella: "Ditemi un'altra città che sullo stadio in 26 mesi ha fatto quello che ho fatto io"

28 novembre 2025 22:55

Livorno al fianco dell’AEK: probabile presenza amaranto nel settore ospiti del Franchi

26 novembre 2025 23:00

Zio Cobolli: “Tatuaggio del giglio? È per la città, ha Firenze nel cuore”

26 novembre 2025 09:43

Capuano attacca: “A Firenze solito spettacolo indecente. La Juventus ha punito i responsabili del gesto dell’aereo…”

24 novembre 2025 17:06

Nazione: “Franchi? Restano due posti per entrare negli stadi per Euro32. Mancano 50-60 milioni, nodo tribuna”

19 novembre 2025 08:47

Repubblica: "Franchi? Missione a Nyon per Funaro. Il progetto sarà presentato alla Uefa"

15 novembre 2025 09:27

Nazione: “Franchi? Subappalto per la Fiesole, curva costruita in trasferta. In arrivo materiale per copertura”

13 novembre 2025 07:52

Nazione: "Firenze e la Fiorentina attendono il cronoprogramma preciso, slittato ad oltranza"

07 novembre 2025 08:20

Giani: "Momento drammatico per Firenze. Strategia? Unire le forze come facemmo nel 2002"

05 novembre 2025 09:17

Fiorentina in Serie B o senza Coppe? “Perderemo 15 milioni, meno turisti, indotto e tifosi”

05 novembre 2025 09:00

Toldo: "Pioli persona perbene, ma in campo non vedo una squadra. Vanoli? ha il carattere giusto"

03 novembre 2025 23:41

Nazione sottolinea: “Rivoluzione tardiva nella Fiorentina. La presenza di Mark Stephan deve far riflettere”

02 novembre 2025 10:24

Esplode la rabbia della Fiesole, Firenze tappezzata di striscioni: "Vi dovete svegliare, la pazienza è finita"

01 novembre 2025 10:42

Sarri: "A Cataldi ha fatto bene l'aria di Firenze. Se avesse un motore superiore sarebbe da Big"

31 ottobre 2025 23:02

Nazione svela: “Al cantiere del Franchi serve più spazio. Via lo storico mercato dietro la curva”

29 ottobre 2025 09:07

Nazione dura: “Pazienza finita, Firenze è davvero in ebollizione”

27 ottobre 2025 09:22

Franchi, che flop! Lavori in grande ritardo. Repubblica: “Tifosi pronti a prendere posizione in modo forte”

23 ottobre 2025 08:42

La Fiorentina scrive: "Malcontento dopo le notizie del comune sui lavori al Franchi. Scenario trasloco"

22 ottobre 2025 19:48

La Funaro annuncia: "Non riusciamo a finire i lavori in Curva Fiesole per il centenario. Si slitta al 2027"

22 ottobre 2025 18:17

Nazione: “Firenze non merita di essere ultima in classifica. La piazza ribolle, basta alibi e appelli”

20 ottobre 2025 08:20

Sentite Toni: "A Firenze senza l'amore della gente, non si va da nessuna parte"

17 ottobre 2025 10:15

Mutu non ha dubbi: "Gud? Non deve dimostrare di essere il nuovo Mutu. La 10 è una maglia pesante"

17 ottobre 2025 09:57

Mutu, parole d'amore verso Firenze: "La porto nel cuore. Fiorentina parte importantissima della mia vita"

17 ottobre 2025 09:28

Mutu e l’amore per la Fiorentina: "Orgoglioso di lavorare con questo club, Firenze è casa mia"

16 ottobre 2025 22:33

Sentite Ilicic: "Ho vissuto il dramma Astori, con cui giocai a Firenze. Mi ha segnato"

14 ottobre 2025 10:32

Cataldi torna a Firenze da turista ma il vuoto lasciato a centrocampo pesa ancora

07 ottobre 2025 23:29

"La Fiorentina non convince su niente: mercato discutibile e Pioli non si dimostra un fattore"

19 settembre 2025 23:36

Ferrari: "Firenze vive per la Fiorentina, rappresentarla è una responsabilità enorme"

19 settembre 2025 22:48

Nazione: “Commisso potrebbe scegliere di tornare a Firenze per Fiorentina-Napoli”

06 settembre 2025 08:33

Approvata dalla Giunta Comunale la variante al progetto Stadio, ecco il comunicato

04 settembre 2025 16:45

Tuttosport svela: "Euro 2032, il Franchi è uno stadio che offre delle garanzie"

14 agosto 2025 13:05

Ranieri Salvini, dalla Fiorentina alle baraccopoli in Sudafrica: “Sogno di costruire un campo da calcio”

08 agosto 2025 17:22

Corriere dello Sport: “Oggi i funerali di Pin. Giallo sulla lettera anonima relativa a questioni immobiliari”

01 agosto 2025 08:43

Renzi: "Il restyling del Franchi con soldi pubblici una bischerata galattica di Nardella"

31 luglio 2025 22:47

Restyling Franchi, i lavori alla tribuna procedono anche di notte. La nuova curva Fiesole ad inizio 2026

29 luglio 2025 09:37

Corriere dello Sport: "Morte Pin, l'ex moglie presenta denuncia contro ignoti per omicidio"

26 luglio 2025 10:49

L'annuncio di Gravina: "Firenze ha le caratteristiche per essere tra le città candidate per Euro 2032"

24 luglio 2025 16:24

Corriere dello Sport: “Morte Pin, la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo"

24 luglio 2025 09:05

Quel silenzio pieno d’amore: Pioli sui social rende omaggio all'amico Celeste Pin

23 luglio 2025 22:48

Nazione: "Ignoti i motivi del gesto di Celeste Pin. Disposto l'esame autoptico"

23 luglio 2025 10:20

Il cordoglio della sindaca Funaro: "Pin bandiera della Fiorentina. Lascia un vuoto nella nostra città"

22 luglio 2025 19:07

Ecco la terza maglia della Fiorentina: è azzurra, un omaggio all'Arno. Le immagini del kit

21 luglio 2025 17:20

Funaro: "La Fiorentina giocherà al Franchi durante tutti i lavori. Euro 2032? Ancora è presto"

15 luglio 2025 17:27

Nazione rivela: "Pioli e la Fiorentina vogliono costruire qualcosa di importante. Gode di stima infinita"

13 luglio 2025 09:08

Nazione annuncia: “In arrivo altri 55 milioni per il restyling del Franchi: Palazzo Vecchio ad ora ne ha 95”

12 luglio 2025 09:09

Il Lens saluta ufficialmente Nzola e lo rispedisce a Firenze. Esubero o risorsa da rivalutare?

26 giugno 2025 22:50

Repubblica rivela: “Pioli-Fiorentina, il 12 o 13 luglio la presentazione ufficiale”

26 giugno 2025 08:37

"Un sogno, il mio sogno": Fazzini emoziona sui social, da piccolo tifoso a giocatore viola

25 giugno 2025 23:28

Edurne De Gea: "Con David tutto straordinario. L'Italia è fantastica, a Firenze provo a parlare italiano"

11 giugno 2025 14:09

Biraghi premiato alla festa della Curva Fiesole come "Capitano per Sempre"

07 giugno 2025 23:13

Funaro: “Il comune ha lo stesso interesse della Fiorentina. La collaborazione è fondamentale”

03 giugno 2025 16:32

Farioli a Firenze, indizio Viola? cena con Tramontano accende i riflettori sulla panchina della Fiorentina

29 maggio 2025 22:36

Un incontro carico di ricordi: Joaquin e Borja Valero si ritrovano a Firenze prima della partita

08 maggio 2025 14:30

Firenze bloccata: chiusure del traffico, dei negozi e zone di prefiltraggio per la gara di domani

07 maggio 2025 20:43

Esodo dei tifosi del Betis a Firenze? Attese 4-5 mila persone in piú senza biglietto, allerta massima

06 maggio 2025 15:45

Pisa in Serie A, festa col veleno: in diretta TV spunta la sciarpa “Viola m***a”

04 maggio 2025 23:00

Tifosi della Fiorentina bloccati in aeroporto per guasto all'aereo. Partenza rinviata e lunghi disagi

01 maggio 2025 12:24

Montoya: "Quando ero al Barcellona mi contattò la Fiorentina, a Joaquin è piaciuta Firenze"

01 maggio 2025 11:22

Nazione: “Franchi, Commisso-Funaro accordo sulla convenzione, non ancora sul project financing. Ipotesi incontro a fine maggio”

28 aprile 2025 09:33

Sole 24 Ore: "150 milioni di fondi pubblici per il Franchi, Commisso ne mette altri 100"

22 aprile 2025 22:29

Palladino carica Firenze: “Orgogliosi di essere in semifinale!” La Fiorentina non si accontenta

18 aprile 2025 22:29

Buffon: "Futuro Kean? Firenze ideale, ne deve tener conto. Fagioli ha fatto bene ad andarsene"

07 aprile 2025 00:36

Corriere Fiorentino: "Fiorentina al Franchi durante i lavori, salgono costi e si allunga il tempo del restyling"

05 aprile 2025 09:35

Corriere Fiorentino svela: “Oggi incontro Commisso-Funaro per il Franchi. Tra i temi la proroga dell’impianto”

04 aprile 2025 09:36

Dopo 8 concerti spettacolari, Jovanotti fa una dedica commossa ad Astori, e Firenze lo ringrazia

03 aprile 2025 09:39

Prandelli esalta Italiano: "Miglior allenatore in Serie A. È cambiato rispetto all'anno scorso alla Fiorentina"

03 aprile 2025 08:59

Yacine Adli: Il grande ex di San Siro anche a Firenze non dimentica mai lo spirito di squadra

02 aprile 2025 22:35

Ndour: “Firenze piazza giusta per me. Rui Costa? Mi trattava come un figlio. Lo stimo a 360 gradi”

02 aprile 2025 08:45

Corriere dello Sport svela: “Commisso a Firenze per tre settimane: incontro chiave con Funaro per restyling Franchi”

01 aprile 2025 08:59

De Gea: "Martinelli sente la Fiorentina più degli altri, sarà il portiere viola dei prossimi anni"

27 marzo 2025 23:51

Che fine ha fatto Lassissi? Vinse la Coppa Italia, a Firenze fu denunciato per aggressione alla vigilessa

23 marzo 2025 16:25

Criscito: "Vicino al trasferimento a Firenze ma per amore del Genoa rifiutai la Fiorentina"

22 marzo 2025 22:44

Aquilani: "Fagioli è forte, capisce il gioco prima degli altri, finalmente si può affermare"

22 marzo 2025 22:23

Gosens: "Firenze è incredibile come città, è una culla di bellezza assoluta e ci sto benissimo"

21 marzo 2025 13:13

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