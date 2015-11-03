Notizie Firenze Fiorentina

"Troppi allenatori sopravvalutati, tra questi non c'è Vanoli. La Fiorentina deve essergli riconoscente"
09 maggio 2026 23:32
Corriere Fiorentino: “Franchi? Senza Europa si può accelerare. Prima metà dello stadio pronta nel 2027”
20 aprile 2026 09:05
"La curva sarà un muro, torneremo nell'Europa che conta e di questi non ci sarà più nessuno”
17 aprile 2026 23:54
Sarri: "Firenze mi emoziona, mi son sempre stati vicino, forse perché son cresciuto qui dietro"
14 aprile 2026 00:14
Nazione: “Che Sarri piaccia a Firenze e viceversa è risaputo. Ma non ci sono mai stati i presupposti”
13 aprile 2026 09:10
Paratici non ha dubbi: “Brand Como? Bellissimo ma vogliamo mettere con Firenze? Non scherziamo”
09 aprile 2026 09:09
Corriere Fiorentino: “Financing Franchi? Fiorentina-Comune servirà più tempo per la fumata bianca"
05 aprile 2026 09:48
Firenze riabbraccia Torreira: il legame eterno con la Fiorentina che continua ad emozionare
24 marzo 2026 22:12
"La spedizione dei 100": trasferta libera per i tifosi viola fuori Firenze, ma allo Zini vanno in 105
15 marzo 2026 22:29
"Tempi rispettati, stadio Franchi finito nel 2029, Campo di Marte pronto per EURO 2032"
13 marzo 2026 22:41
Franchi? Corriere Fiorentino: "Vicino il sì della Fiorentina per 85 milioni. Si cerca la quadra sulla concessione"
11 marzo 2026 10:02
Corriere Fiorentino rivela: “Oggi in Fiesole verrà montata la maxi trave. I lavori al Franchi accelerano”
18 febbraio 2026 08:54
Papà Dragowski: “I miei nipoti sono nati a Firenze. Jagiellonia? La partita dell’anno, attenti a Jesus Imaz”
17 febbraio 2026 09:27
Corriere Fiorentino: "Joseph Commisso e il Franchi? Ballano 50-60 milioni. Ferrari porta avanti la trattativa"
31 gennaio 2026 10:10
Nazione: “Forse già domani Joseph Commisso volerà negli Stati Uniti. Obiettivo tornare presto a Firenze”
31 gennaio 2026 09:33
Kean: "Spero di tornare prima possibile per i compagni e per Firenze che mi ha dato tanto"
28 gennaio 2026 21:40
Corriere Fiorentino: “I Commisso a Firenze qualche giorno. Presidente? Carica vacante non un problema”
26 gennaio 2026 09:35
Commisso, esequie a New York il 21 gennaio, in Duomo a Firenze la messa commemorativa
18 gennaio 2026 00:03
Martinelli saluta: “Sono stati 12 anni di amore, sogni e sacrifici. Ringrazio quelli che ne hanno fatto parte”
07 gennaio 2026 18:04
“Credere nei sogni cambia le storie”: Tommy, il bambino di Lodi che ha commosso il Franchi
04 gennaio 2026 23:42
"Firenze, anche tu sei colpevole. Commisso accolto come il Messia, era solo un ricco imprenditore"
15 dicembre 2025 23:51
Corriere Fiorentino: "Franchi? Mancano 60 milioni. Ipotesi lavori notturni e più operai per accelerare"
10 dicembre 2025 09:56
"Portare la Fiorentina sul baratro e diventare la peggiore proprietà di sempre, perché?"
06 dicembre 2025 23:28
Adani: "A Firenze ho sentito nel cuore la passione. Chi ci gioca non può non connettersi con lei"
04 dicembre 2025 23:23
Firenze con la Fiorentina: il richiamo potente della Curva Fiesole in un momento decisivo
03 dicembre 2025 22:40
"Firenze deve riconoscere i propri limiti. Commisso li ha capiti, la Fiorentina non può competere"
02 dicembre 2025 22:50
Nardella: "Ditemi un'altra città che sullo stadio in 26 mesi ha fatto quello che ho fatto io"
28 novembre 2025 22:55
Livorno al fianco dell’AEK: probabile presenza amaranto nel settore ospiti del Franchi
26 novembre 2025 23:00
Zio Cobolli: “Tatuaggio del giglio? È per la città, ha Firenze nel cuore”
26 novembre 2025 09:43
Capuano attacca: “A Firenze solito spettacolo indecente. La Juventus ha punito i responsabili del gesto dell’aereo…”
24 novembre 2025 17:06
Nazione: “Franchi? Restano due posti per entrare negli stadi per Euro32. Mancano 50-60 milioni, nodo tribuna”
19 novembre 2025 08:47
Repubblica: "Franchi? Missione a Nyon per Funaro. Il progetto sarà presentato alla Uefa"
15 novembre 2025 09:27
Nazione: “Franchi? Subappalto per la Fiesole, curva costruita in trasferta. In arrivo materiale per copertura”
13 novembre 2025 07:52
Nazione: "Firenze e la Fiorentina attendono il cronoprogramma preciso, slittato ad oltranza"
07 novembre 2025 08:20
Giani: "Momento drammatico per Firenze. Strategia? Unire le forze come facemmo nel 2002"
05 novembre 2025 09:17
Fiorentina in Serie B o senza Coppe? “Perderemo 15 milioni, meno turisti, indotto e tifosi”
05 novembre 2025 09:00
Toldo: "Pioli persona perbene, ma in campo non vedo una squadra. Vanoli? ha il carattere giusto"
03 novembre 2025 23:41
Nazione sottolinea: “Rivoluzione tardiva nella Fiorentina. La presenza di Mark Stephan deve far riflettere”
02 novembre 2025 10:24
Esplode la rabbia della Fiesole, Firenze tappezzata di striscioni: "Vi dovete svegliare, la pazienza è finita"
01 novembre 2025 10:42
Sarri: "A Cataldi ha fatto bene l'aria di Firenze. Se avesse un motore superiore sarebbe da Big"
31 ottobre 2025 23:02
Nazione svela: “Al cantiere del Franchi serve più spazio. Via lo storico mercato dietro la curva”
29 ottobre 2025 09:07
Nazione dura: “Pazienza finita, Firenze è davvero in ebollizione”
27 ottobre 2025 09:22
Franchi, che flop! Lavori in grande ritardo. Repubblica: “Tifosi pronti a prendere posizione in modo forte”
23 ottobre 2025 08:42
La Fiorentina scrive: "Malcontento dopo le notizie del comune sui lavori al Franchi. Scenario trasloco"
22 ottobre 2025 19:48
La Funaro annuncia: "Non riusciamo a finire i lavori in Curva Fiesole per il centenario. Si slitta al 2027"
22 ottobre 2025 18:17
Nazione: “Firenze non merita di essere ultima in classifica. La piazza ribolle, basta alibi e appelli”
20 ottobre 2025 08:20
Sentite Toni: "A Firenze senza l'amore della gente, non si va da nessuna parte"
17 ottobre 2025 10:15
Mutu non ha dubbi: "Gud? Non deve dimostrare di essere il nuovo Mutu. La 10 è una maglia pesante"
17 ottobre 2025 09:57
Mutu, parole d'amore verso Firenze: "La porto nel cuore. Fiorentina parte importantissima della mia vita"
17 ottobre 2025 09:28
Mutu e l’amore per la Fiorentina: "Orgoglioso di lavorare con questo club, Firenze è casa mia"
16 ottobre 2025 22:33
Sentite Ilicic: "Ho vissuto il dramma Astori, con cui giocai a Firenze. Mi ha segnato"
14 ottobre 2025 10:32
Cataldi torna a Firenze da turista ma il vuoto lasciato a centrocampo pesa ancora
07 ottobre 2025 23:29
"La Fiorentina non convince su niente: mercato discutibile e Pioli non si dimostra un fattore"
19 settembre 2025 23:36
Ferrari: "Firenze vive per la Fiorentina, rappresentarla è una responsabilità enorme"
19 settembre 2025 22:48
Nazione: “Commisso potrebbe scegliere di tornare a Firenze per Fiorentina-Napoli”
06 settembre 2025 08:33
Approvata dalla Giunta Comunale la variante al progetto Stadio, ecco il comunicato
04 settembre 2025 16:45
Tuttosport svela: "Euro 2032, il Franchi è uno stadio che offre delle garanzie"
14 agosto 2025 13:05
Ranieri Salvini, dalla Fiorentina alle baraccopoli in Sudafrica: “Sogno di costruire un campo da calcio”
08 agosto 2025 17:22
Corriere dello Sport: “Oggi i funerali di Pin. Giallo sulla lettera anonima relativa a questioni immobiliari”
01 agosto 2025 08:43
Renzi: "Il restyling del Franchi con soldi pubblici una bischerata galattica di Nardella"
31 luglio 2025 22:47
Restyling Franchi, i lavori alla tribuna procedono anche di notte. La nuova curva Fiesole ad inizio 2026
29 luglio 2025 09:37
Corriere dello Sport: "Morte Pin, l'ex moglie presenta denuncia contro ignoti per omicidio"
26 luglio 2025 10:49
L'annuncio di Gravina: "Firenze ha le caratteristiche per essere tra le città candidate per Euro 2032"
24 luglio 2025 16:24
Corriere dello Sport: “Morte Pin, la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo"
24 luglio 2025 09:05
Quel silenzio pieno d’amore: Pioli sui social rende omaggio all'amico Celeste Pin
23 luglio 2025 22:48
Nazione: "Ignoti i motivi del gesto di Celeste Pin. Disposto l'esame autoptico"
23 luglio 2025 10:20
Il cordoglio della sindaca Funaro: "Pin bandiera della Fiorentina. Lascia un vuoto nella nostra città"
22 luglio 2025 19:07
Ecco la terza maglia della Fiorentina: è azzurra, un omaggio all'Arno. Le immagini del kit
21 luglio 2025 17:20
Funaro: "La Fiorentina giocherà al Franchi durante tutti i lavori. Euro 2032? Ancora è presto"
15 luglio 2025 17:27
Nazione rivela: "Pioli e la Fiorentina vogliono costruire qualcosa di importante. Gode di stima infinita"
13 luglio 2025 09:08
Nazione annuncia: “In arrivo altri 55 milioni per il restyling del Franchi: Palazzo Vecchio ad ora ne ha 95”
12 luglio 2025 09:09
Il Lens saluta ufficialmente Nzola e lo rispedisce a Firenze. Esubero o risorsa da rivalutare?
26 giugno 2025 22:50
Repubblica rivela: “Pioli-Fiorentina, il 12 o 13 luglio la presentazione ufficiale”
26 giugno 2025 08:37
"Un sogno, il mio sogno": Fazzini emoziona sui social, da piccolo tifoso a giocatore viola
25 giugno 2025 23:28
Edurne De Gea: "Con David tutto straordinario. L'Italia è fantastica, a Firenze provo a parlare italiano"
11 giugno 2025 14:09
Biraghi premiato alla festa della Curva Fiesole come "Capitano per Sempre"
07 giugno 2025 23:13
Funaro: “Il comune ha lo stesso interesse della Fiorentina. La collaborazione è fondamentale”
03 giugno 2025 16:32
Farioli a Firenze, indizio Viola? cena con Tramontano accende i riflettori sulla panchina della Fiorentina
29 maggio 2025 22:36
Un incontro carico di ricordi: Joaquin e Borja Valero si ritrovano a Firenze prima della partita
08 maggio 2025 14:30
Firenze bloccata: chiusure del traffico, dei negozi e zone di prefiltraggio per la gara di domani
07 maggio 2025 20:43
Esodo dei tifosi del Betis a Firenze? Attese 4-5 mila persone in piú senza biglietto, allerta massima
06 maggio 2025 15:45
Pisa in Serie A, festa col veleno: in diretta TV spunta la sciarpa “Viola m***a”
04 maggio 2025 23:00
Tifosi della Fiorentina bloccati in aeroporto per guasto all'aereo. Partenza rinviata e lunghi disagi
01 maggio 2025 12:24
Montoya: "Quando ero al Barcellona mi contattò la Fiorentina, a Joaquin è piaciuta Firenze"
01 maggio 2025 11:22
Nazione: “Franchi, Commisso-Funaro accordo sulla convenzione, non ancora sul project financing. Ipotesi incontro a fine maggio”
28 aprile 2025 09:33
Sole 24 Ore: "150 milioni di fondi pubblici per il Franchi, Commisso ne mette altri 100"
22 aprile 2025 22:29
Palladino carica Firenze: “Orgogliosi di essere in semifinale!” La Fiorentina non si accontenta
18 aprile 2025 22:29
Buffon: "Futuro Kean? Firenze ideale, ne deve tener conto. Fagioli ha fatto bene ad andarsene"
07 aprile 2025 00:36
Corriere Fiorentino: "Fiorentina al Franchi durante i lavori, salgono costi e si allunga il tempo del restyling"
05 aprile 2025 09:35
Corriere Fiorentino svela: “Oggi incontro Commisso-Funaro per il Franchi. Tra i temi la proroga dell’impianto”
04 aprile 2025 09:36
Dopo 8 concerti spettacolari, Jovanotti fa una dedica commossa ad Astori, e Firenze lo ringrazia
03 aprile 2025 09:39
Prandelli esalta Italiano: "Miglior allenatore in Serie A. È cambiato rispetto all'anno scorso alla Fiorentina"
03 aprile 2025 08:59
Yacine Adli: Il grande ex di San Siro anche a Firenze non dimentica mai lo spirito di squadra
02 aprile 2025 22:35
Ndour: “Firenze piazza giusta per me. Rui Costa? Mi trattava come un figlio. Lo stimo a 360 gradi”
02 aprile 2025 08:45
Corriere dello Sport svela: “Commisso a Firenze per tre settimane: incontro chiave con Funaro per restyling Franchi”
01 aprile 2025 08:59
De Gea: "Martinelli sente la Fiorentina più degli altri, sarà il portiere viola dei prossimi anni"
27 marzo 2025 23:51
Che fine ha fatto Lassissi? Vinse la Coppa Italia, a Firenze fu denunciato per aggressione alla vigilessa
23 marzo 2025 16:25
Criscito: "Vicino al trasferimento a Firenze ma per amore del Genoa rifiutai la Fiorentina"
22 marzo 2025 22:44
Aquilani: "Fagioli è forte, capisce il gioco prima degli altri, finalmente si può affermare"
22 marzo 2025 22:23
Gosens: "Firenze è incredibile come città, è una culla di bellezza assoluta e ci sto benissimo"
21 marzo 2025 13:13
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