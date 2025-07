Nazione: “Ignoti i motivi del gesto di Celeste Pin. Disposto l’esame autoptico”

Il calcio è in lutto. L’ex difensore e bandiera della Fiorentina, Celeste Pin, è stato ritrovato morto nella sua abitazione a Firenze. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la squadra mobile assieme alla Scientifica per lavorare al caso. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe tolto la vita. Sono ancora ignoti i motivi del gesto.

Gli investigatori nelle prossime ore ascolteranno i parenti e le altre persone a lui vicine per ricostruire ogni dettaglio della vicenda. L’allarme è stato dato nel primo pomeriggio da alcuni parenti, che non riuscendo a mettersi in contatto con Celeste sono entrati nella sua abitazione e lo hanno trovato senza vita. Sul luogo non sono stati rinvenuti biglietti o messaggi e la casa non presentava segni di effrazione. Per il momento viene esclusa l’ipotesi di una morte violenta, anche se il pm di turno, Ester Nocera, ha disposto l’esame autoptico sul cadavere che si trova nel reparto di Medicina legale di Careggi. Lo riporta La Nazione.