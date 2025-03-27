De Gea: "Martinelli sente la Fiorentina più degli altri, sarà il portiere viola dei prossimi anni"

Un'investitura ufficiale quella di David De Gea nei confronti del giovane portiere viola, un predestinato secondo lo spagnolo

Dalle pagine di Repubblica Firenze arrivano le parole del portiere viola, David De Gea, che incorona Martinelli come suo prossimo erede tra i pali della Fiorentina:

"Martinelli è un ragazzo meraviglioso, un portiere davvero forte. Mi piace quando un giovane è umile, ti rispetta, ti ascolta, cerca di imparare, ti chiede consigli. Ci parlo spesso, lo osservo e lui mi osserva. Se continua così sono sicuro sarà il portiere viola dei prossimi anni. È importante l’identità: conosce il club, lo sente più degli altri, comprende la storia».