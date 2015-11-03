Labaro Viola

Notizie Martinelli Fiorentina

Sentite Rampulla: "Se De Gea venisse alla Juventus, staremmo al sicuro per tanto tempo, è un top"

16 maggio 2026 21:20

Martinelli è il futuro della Fiorentina. Corriere dello Sport: "Successione già decisa, da capire quando avverrà"

09 maggio 2026 10:09

Nazione sicura: “Martinelli resterà un’altra stagione in prestito: potrebbe restare alla Samp”

08 maggio 2026 08:33

Martinelli rientra alla Fiorentina? Da Genova: "No, può restare in prestito alla Sampdoria"

05 maggio 2026 19:02

Galli: "De Gea guadagna tanto, potrebbe essere ceduto se si avesse il coraggio di puntare sui giovani"

04 maggio 2026 14:16

Corriere Fiorentino: "Martinelli verrà mandato un altro anno in prestito. Poi il ritorno alla Fiorentina"

03 maggio 2026 10:47

Pagotto: "Martinelli deve fare un anno in prestito in A, rimandarlo di nuovo in B un errore"

02 maggio 2026 15:28

"De Gea un lusso per la Fiorentina. Martinelli? Samp società gloriosa, giusto lasciarlo in prestito"

29 aprile 2026 22:33

Mareggini: "Martinelli è pronto per la Serie A, deve essere lui il titolare della Fiorentina l'anno prossimo"

27 aprile 2026 14:04

Galli: "La comunicazione sulle condizioni di Kean è intollerabile, non è possibile facesse fisioterapia"

27 aprile 2026 13:42

Allenatore della Sampdoria: “Martinelli ha un infortunio al ginocchio che si porta da Firenze”

15 aprile 2026 14:51

De Gea protagonista a Verona. Ma il suo futuro alla Fiorentina resta in bilico

09 aprile 2026 13:59

Martinelli muro Samp: il baby portiere trascina i blucerchiati nella corsa salvezza

07 aprile 2026 15:27

Martinelli meglio di tutti in Serie B: è già il momento di farne il titolare al posto di De Gea?

25 marzo 2026 22:45

Martinelli ferma il Venezia capolista: tante parate e porta inviolata. 4 clean sheet in 8 partite

15 marzo 2026 11:50

DiMarzio riporta: "Iachini potrebbe ripartire dalla Sampdoria, l'ex viola allenerebbe Martinelli"

09 marzo 2026 13:34

Stop forzato per Martinelli: evidenziata una lesione di primo grado al retto femorale destro

17 febbraio 2026 22:04

La Sampdoria rinasce con Martinelli in porta: in 5 partite 11 punti e 3 volte porta inviolata

16 febbraio 2026 10:55

Da Sampdoria: “Abbiamo preso Martinelli perché è uno dei portieri più forti d’Europa in prospettiva”

04 febbraio 2026 14:35

Martinelli ancora titolare con la Sampdoria: ancora porta inviolata e vittoria nel derby con lo Spezia

01 febbraio 2026 11:22

"Martinelli alla Samp non giocherà mai, che ci è andato a fare? Doveva restare con De Gea"

23 gennaio 2026 22:25

Valcareggi esalta Fagioli: "Giocatore di qualità unica, finalmente lo vedo bello dentro la Fiorentina"

09 gennaio 2026 13:23

Martinelli saluta: “Sono stati 12 anni di amore, sogni e sacrifici. Ringrazio quelli che ne hanno fatto parte”

07 gennaio 2026 18:04

Martinelli ufficiale in prestito alla Sampdoria fino a giugno 2026, Christensen nuovo vice De Gea

07 gennaio 2026 14:01

Nazione: “Martinelli giocherà nella Samp. In serata a Genova per visite mediche e firma”

06 gennaio 2026 09:58

TMW annuncia: "Fatta per Martinelli in prestito secco alla Sampdoria, atteso domani in città"

05 gennaio 2026 15:54

Corriere dello Sport: "Martinelli in prestito secco alla Samp. La Fiorentina non vuole privarsene"

04 gennaio 2026 10:22

Ceccarini sicuro: "Martinelli tra lunedì e martedì sarà un calciatore della Sampdoria"

03 gennaio 2026 14:03

Corriere dello Sport: "La Samp sta trattando con la Fiorentina per il prestito secco di Martinelli"

03 gennaio 2026 10:04

TMW rivela: "Martinelli spinge per andare alla Sampdoria, formula del prestito secco fino a giugno"

02 gennaio 2026 18:05

Gazzetta: “Portieri? Uno tra Martinelli e Christensen lascerà la Fiorentina”

02 gennaio 2026 09:53

TMW svela: "Martinelli a gennaio potrebbe lasciare la Fiorentina in prestito secco"

26 dicembre 2025 09:44

TMW: “Occhio ad uno scambio Boga-Richardson con il Nizza. In uscita anche Martinelli e Dzeko”

25 dicembre 2025 18:57

Corriere dello Sport: "Martinelli vuole giocare di più, a gennaio può lasciare la Fiorentina"

25 dicembre 2025 11:41

TMW rivela: "Non solo Martinelli, anche Kouadio partirà titolare. In difesa anche Pablo Marì e Viti"

18 dicembre 2025 11:29

Probabile formazione Fiorentina: Si resta 3-5-2. In porta De Gea, Viti al posto di Ranieri, davanti Dzeko

11 dicembre 2025 12:49

Nazione: “Contro la Dinamo, Martinelli tra i pali. Nicolussi Caviglia in regia. Da monitorare Fazzini e Gosens”

09 dicembre 2025 09:04

Niente Under 21 per Martinelli e Ndour: I giocatori non sono al meglio e resteranno al Viola Park

10 novembre 2025 18:23

Martinelli da 6,5 in pagella. Corriere Fiorentino: “Nessuna incertezza, senza paura. Non può nulla sui gol”

07 novembre 2025 08:01

Galloppa prova la difesa a 4 in vista del Mainz, Martinelli verso una maglia da titolare

05 novembre 2025 12:20

Monti: "De Gea appare in chiara difficoltà. Non fare giocare Martinelli stasera è un errore"

23 ottobre 2025 14:56

Ancora panchina per Martinelli: fin qui 0 minuti in stagione, tenerlo alla Fiorentina è stato un errore

23 ottobre 2025 12:17

Gazzetta: "Spazio per Martinelli? No, gli esperimenti più avanti. In Conference ancora De Gea"

12 ottobre 2025 13:27

Lo scopritore di Comuzzo: "Non deve abbattersi, tornerà ai suoi livelli. Si esprime meglio a quattro"

07 ottobre 2025 22:20

Repubblica su Martinelli: "E se avesse fatto una papera come Terracciano? La Fiorentina ha già troppi problemi"

04 ottobre 2025 09:47

Roccati: “ Martinelli è il futuro della Fiorentina. I giovani portieri Italiani devono avere più spazio”

03 ottobre 2025 17:20

Novità Fortini fra i convocati dell’Under 21: della Fiorentina presenti anche Martinelli e Ndour

03 ottobre 2025 15:20

Valcareggi: "Doveva giocare De Gea ieri, ha fatto una parata che forse Martinelli non avrebbe fatto"

03 ottobre 2025 13:46

Galbiati: “Giusto che giochi De Gea. Se Martinelli giocasse e facesse un errore, verrebbe preso di mira”

02 ottobre 2025 15:29

Mareggini: "Martinelli doveva andare in prestito, ora deve giocare De Gea per dare sicurezza"

02 ottobre 2025 14:22

Nazione su De Gea: “Pioli rinuncia all’alternanza con Martinelli e punta sul suo carisma”

02 ottobre 2025 08:38

Tenere Martinelli alla Fiorentina è stato un errore. Non gioca nemmeno contro il Sigma Olomuc

01 ottobre 2025 18:12

Radio Bruno titola: "Ballottaggio aperto tra Martinelli e De Gea per domani, favorito il giovane azzurro"

01 ottobre 2025 13:44

Bocci: "Pioli ha sbagliato a parlare di Champions, questa squadra non è pronta per reggere quel peso"

01 ottobre 2025 13:28

Nazione svela: “Il momento è delicato, risalgono le quotazioni di De Gea dal 1’, Martinelli può aspettare”

01 ottobre 2025 09:27

Mareggini su Martinelli: "Restare alla Fiorentina non è la scelta giusta, meglio farsi le ossa in serie B come Carnesecchi"

30 settembre 2025 21:36

Mario Cassano: "L’atmosfera del Franchi è da Serie D. È complesso giocare partite delicate in uno stadio vuoto"

30 settembre 2025 16:06

Pepe Reina: "Pioli può cambiare la testa della Fiorentina come fece al Milan. Se fossi Martinelli vorrei giocare"

18 settembre 2025 15:06

De Gea esalta Martinelli: "Tommaso è forte forte, quando io smetterò toccherà a lui il mio posto"

11 settembre 2025 18:35

Prima convocazione in Under 21 per Martinelli: chiamato al posto dell'infortunato Mascardi

07 settembre 2025 16:01

Sentite Galli: "Pioli sta investendo molto su Martinelli, sta giocando più di De Gea. Non sottovalutiamo Lezzerini"

04 agosto 2025 15:27

Ferrara: "Beltran bravo ragazzo. Gli vuoi bene, ma poi? Piacciono di più i Mutu e gli Edmundo"

02 agosto 2025 12:29

Nazione svela: "Martinelli, è stato lui a decidere di restare a Firenze per fare il secondo di De Gea"

18 luglio 2025 10:57

Corriere dello Sport: “Salto importante per Martinelli. Probabilmente titolare in Conference”

18 luglio 2025 10:13

Sentite Sorrentino: "Martinelli secondo? Errore grande quanto una casa. Deve andare a giocare"

17 luglio 2025 18:34

Martinelli: "Fare il secondo della squadra che tifo e della mia città è un orgoglio, Firenze ci sta dietro"

17 luglio 2025 11:57

Galli esalta Gudmundsson: "Con Pioli farà benissimo, per me è un giocatore da 20 gol quest'anno"

14 luglio 2025 14:41

Viviano: "Fossi in Kean ci penserei due volte prima di andare allo United. Bernabé? Serve più un Veron"

09 luglio 2025 19:08

Di Marzio: "Terracciano può lasciare la Fiorentina, la Cremonese lo vorrebbe come portiere titolare"

08 luglio 2025 13:43

Amelia sui portieri viola: "Martinelli ha un futuro roseo, deve avere pazienza. De Gea? Mi ha stupito"

07 luglio 2025 18:30

Viviano: "Bernabé è una mezzala, alla Fiorentina serve un regista che sviluppi il gioco e lui non lo è"

03 luglio 2025 14:19

Gazzetta: “Martinelli diventerà il vice De Gea nella Fiorentina? Deciderà Pioli, viva l’ipotesi prestito”

03 luglio 2025 08:44

La Nazione riporta: "Terracciano potrebbe lasciare la Fiorentina, su di lui il Monza in Serie B"

02 luglio 2025 14:08

Nazione: "Spezia su Martinelli ma lui vuole restare alla Fiorentina. Terracciano e Christensen in uscita?"

02 luglio 2025 12:15

Nazione: "Martinelli vorrebbe restare come vice De Gea, la Fiorentina ha altri piani. C'è lo Spezia"

27 giugno 2025 11:55

Il Secolo XIX: "Lo Spezia vuole Martinelli, la Fiorentina riflette se tenerlo o mandarlo in prestito"

26 giugno 2025 10:24

Viviano: "Dzeko è stato uno degli attaccanti più forti degli ultimi 10 anni, ha una qualità pazzesca"

25 giugno 2025 13:50

La Nazione riporta: "Terracciano ai saluti, Martinelli incontrerà la Fiorentina a breve per decidere il futuro"

15 giugno 2025 14:10

Toldo: "De Gea è impressionante, non sbaglia niente, il suo rinnovo è un acquisto fondamentale"

13 giugno 2025 14:37

Ascari: "Assurdo che Martinelli non abbia mai giocato. Fortini è pronto per giocare nella Fiorentina"

11 giugno 2025 21:38

Viviano: "Stimo Commisso, ma è sbagliato attaccare la Curva perché quello è il tifo vero della Fiorentina"

31 maggio 2025 13:30

Tuttomercatoweb: "Avellino su Martinelli. La squadra campana è interessata anche ad altri giovani"

29 maggio 2025 23:08

Nazione: "A breve la decisione di De Gea sul suo futuro, Martinelli verso il prestito. Terracciano in bilico"

23 maggio 2025 11:38

Martinelli: "De Gea è un sempre stato un maestro per me. Averlo accanto è un grande orgoglio"

22 maggio 2025 22:00

Vannucchi: “Il mio modello è Courtois. Questo premio è un grande orgoglio, devo molto alla Fiorentina”

19 maggio 2025 18:56

Mareggini: "Martinelli deve andare in Serie B, non crescerà mai se continua a fare il terzo"

06 maggio 2025 14:21

Cerofolini: "Ribery un folle, faceva la differenza anche alla Fiorentina. Martinelli? Ha grandi potenzialità"

11 aprile 2025 16:10

Berti: "Se Martinelli non gioca da qualche parte 30 partite l'anno, non può crescere come portiere"

03 aprile 2025 13:44

De Gea: "Martinelli sente la Fiorentina più degli altri, sarà il portiere viola dei prossimi anni"

27 marzo 2025 23:51

Martinelli saluta Kayode: "In bocca al lupo amico mio, ti voglio bene. Spacca tutto"

24 gennaio 2025 15:50

De Gea paga la scommessa e porta a cena tutti i portieri e i preparatori per il clean sheet di Martinelli

08 gennaio 2025 23:43

Martinelli: "Sono rimasto alla Fiorentina grazie a De Gea, allenarmi con lui mi fa essere più forte"

18 dicembre 2024 22:44

Martinelli: “Sul pullman avevo un po’ di ansia, da De Gea cerco di prendere tutto anche fuori dal campo”

12 dicembre 2024 21:16

Attesi solamente 10mila spettatori per la sfida di Conference contro il Lask. Palladino si affida a Kean per volare agli ottavi

12 dicembre 2024 14:24

Martinelli pronto all'esordio in Conference. Per il The Guardian è tra i migliori 60 talenti al mondo

11 dicembre 2024 19:33

Martinelli, Palladino gli aveva promesso di giocare in Coppa. Debutto europeo da dedicare a Quintavalle

11 dicembre 2024 09:40

Verso il Lask: Martinelli sicuro del posto, dubbi su Gudmundsson. Kayode e Biraghi dal 1’

10 dicembre 2024 10:34

Nazione: “Terracciano? Che flop! Martinelli destinato a diventare il secondo portiere”

06 dicembre 2024 09:09

Sentite Ferrara: "Magari con Martinelli la Fiorentina sarebbe uscita lo stesso. Certo però..."

05 dicembre 2024 14:00

TMW sicuro: "Con l'Empoli ci sarà Terracciano, Martinelli giocherà in Conference contro il LASK"

04 dicembre 2024 13:24

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