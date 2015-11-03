Notizie Martinelli Fiorentina

Sentite Rampulla: "Se De Gea venisse alla Juventus, staremmo al sicuro per tanto tempo, è un top"
16 maggio 2026 21:20
Martinelli è il futuro della Fiorentina. Corriere dello Sport: "Successione già decisa, da capire quando avverrà"
09 maggio 2026 10:09
Nazione sicura: “Martinelli resterà un’altra stagione in prestito: potrebbe restare alla Samp”
08 maggio 2026 08:33
Martinelli rientra alla Fiorentina? Da Genova: "No, può restare in prestito alla Sampdoria"
05 maggio 2026 19:02
Galli: "De Gea guadagna tanto, potrebbe essere ceduto se si avesse il coraggio di puntare sui giovani"
04 maggio 2026 14:16
Corriere Fiorentino: "Martinelli verrà mandato un altro anno in prestito. Poi il ritorno alla Fiorentina"
03 maggio 2026 10:47
Pagotto: "Martinelli deve fare un anno in prestito in A, rimandarlo di nuovo in B un errore"
02 maggio 2026 15:28
"De Gea un lusso per la Fiorentina. Martinelli? Samp società gloriosa, giusto lasciarlo in prestito"
29 aprile 2026 22:33
Mareggini: "Martinelli è pronto per la Serie A, deve essere lui il titolare della Fiorentina l'anno prossimo"
27 aprile 2026 14:04
Galli: "La comunicazione sulle condizioni di Kean è intollerabile, non è possibile facesse fisioterapia"
27 aprile 2026 13:42
Allenatore della Sampdoria: “Martinelli ha un infortunio al ginocchio che si porta da Firenze”
15 aprile 2026 14:51
De Gea protagonista a Verona. Ma il suo futuro alla Fiorentina resta in bilico
09 aprile 2026 13:59
Martinelli muro Samp: il baby portiere trascina i blucerchiati nella corsa salvezza
07 aprile 2026 15:27
Martinelli meglio di tutti in Serie B: è già il momento di farne il titolare al posto di De Gea?
25 marzo 2026 22:45
Martinelli ferma il Venezia capolista: tante parate e porta inviolata. 4 clean sheet in 8 partite
15 marzo 2026 11:50
DiMarzio riporta: "Iachini potrebbe ripartire dalla Sampdoria, l'ex viola allenerebbe Martinelli"
09 marzo 2026 13:34
Stop forzato per Martinelli: evidenziata una lesione di primo grado al retto femorale destro
17 febbraio 2026 22:04
La Sampdoria rinasce con Martinelli in porta: in 5 partite 11 punti e 3 volte porta inviolata
16 febbraio 2026 10:55
Da Sampdoria: “Abbiamo preso Martinelli perché è uno dei portieri più forti d’Europa in prospettiva”
04 febbraio 2026 14:35
Martinelli ancora titolare con la Sampdoria: ancora porta inviolata e vittoria nel derby con lo Spezia
01 febbraio 2026 11:22
"Martinelli alla Samp non giocherà mai, che ci è andato a fare? Doveva restare con De Gea"
23 gennaio 2026 22:25
Valcareggi esalta Fagioli: "Giocatore di qualità unica, finalmente lo vedo bello dentro la Fiorentina"
09 gennaio 2026 13:23
Martinelli saluta: “Sono stati 12 anni di amore, sogni e sacrifici. Ringrazio quelli che ne hanno fatto parte”
07 gennaio 2026 18:04
Martinelli ufficiale in prestito alla Sampdoria fino a giugno 2026, Christensen nuovo vice De Gea
07 gennaio 2026 14:01
Nazione: “Martinelli giocherà nella Samp. In serata a Genova per visite mediche e firma”
06 gennaio 2026 09:58
TMW annuncia: "Fatta per Martinelli in prestito secco alla Sampdoria, atteso domani in città"
05 gennaio 2026 15:54
Corriere dello Sport: "Martinelli in prestito secco alla Samp. La Fiorentina non vuole privarsene"
04 gennaio 2026 10:22
Ceccarini sicuro: "Martinelli tra lunedì e martedì sarà un calciatore della Sampdoria"
03 gennaio 2026 14:03
Corriere dello Sport: "La Samp sta trattando con la Fiorentina per il prestito secco di Martinelli"
03 gennaio 2026 10:04
TMW rivela: "Martinelli spinge per andare alla Sampdoria, formula del prestito secco fino a giugno"
02 gennaio 2026 18:05
Gazzetta: “Portieri? Uno tra Martinelli e Christensen lascerà la Fiorentina”
02 gennaio 2026 09:53
TMW svela: "Martinelli a gennaio potrebbe lasciare la Fiorentina in prestito secco"
26 dicembre 2025 09:44
TMW: “Occhio ad uno scambio Boga-Richardson con il Nizza. In uscita anche Martinelli e Dzeko”
25 dicembre 2025 18:57
Corriere dello Sport: "Martinelli vuole giocare di più, a gennaio può lasciare la Fiorentina"
25 dicembre 2025 11:41
TMW rivela: "Non solo Martinelli, anche Kouadio partirà titolare. In difesa anche Pablo Marì e Viti"
18 dicembre 2025 11:29
Probabile formazione Fiorentina: Si resta 3-5-2. In porta De Gea, Viti al posto di Ranieri, davanti Dzeko
11 dicembre 2025 12:49
Nazione: “Contro la Dinamo, Martinelli tra i pali. Nicolussi Caviglia in regia. Da monitorare Fazzini e Gosens”
09 dicembre 2025 09:04
Niente Under 21 per Martinelli e Ndour: I giocatori non sono al meglio e resteranno al Viola Park
10 novembre 2025 18:23
Martinelli da 6,5 in pagella. Corriere Fiorentino: “Nessuna incertezza, senza paura. Non può nulla sui gol”
07 novembre 2025 08:01
Galloppa prova la difesa a 4 in vista del Mainz, Martinelli verso una maglia da titolare
05 novembre 2025 12:20
Monti: "De Gea appare in chiara difficoltà. Non fare giocare Martinelli stasera è un errore"
23 ottobre 2025 14:56
Ancora panchina per Martinelli: fin qui 0 minuti in stagione, tenerlo alla Fiorentina è stato un errore
23 ottobre 2025 12:17
Gazzetta: "Spazio per Martinelli? No, gli esperimenti più avanti. In Conference ancora De Gea"
12 ottobre 2025 13:27
Lo scopritore di Comuzzo: "Non deve abbattersi, tornerà ai suoi livelli. Si esprime meglio a quattro"
07 ottobre 2025 22:20
Repubblica su Martinelli: "E se avesse fatto una papera come Terracciano? La Fiorentina ha già troppi problemi"
04 ottobre 2025 09:47
Roccati: “ Martinelli è il futuro della Fiorentina. I giovani portieri Italiani devono avere più spazio”
03 ottobre 2025 17:20
Novità Fortini fra i convocati dell’Under 21: della Fiorentina presenti anche Martinelli e Ndour
03 ottobre 2025 15:20
Valcareggi: "Doveva giocare De Gea ieri, ha fatto una parata che forse Martinelli non avrebbe fatto"
03 ottobre 2025 13:46
Galbiati: “Giusto che giochi De Gea. Se Martinelli giocasse e facesse un errore, verrebbe preso di mira”
02 ottobre 2025 15:29
Mareggini: "Martinelli doveva andare in prestito, ora deve giocare De Gea per dare sicurezza"
02 ottobre 2025 14:22
Nazione su De Gea: “Pioli rinuncia all’alternanza con Martinelli e punta sul suo carisma”
02 ottobre 2025 08:38
Tenere Martinelli alla Fiorentina è stato un errore. Non gioca nemmeno contro il Sigma Olomuc
01 ottobre 2025 18:12
Radio Bruno titola: "Ballottaggio aperto tra Martinelli e De Gea per domani, favorito il giovane azzurro"
01 ottobre 2025 13:44
Bocci: "Pioli ha sbagliato a parlare di Champions, questa squadra non è pronta per reggere quel peso"
01 ottobre 2025 13:28
Nazione svela: “Il momento è delicato, risalgono le quotazioni di De Gea dal 1’, Martinelli può aspettare”
01 ottobre 2025 09:27
Mareggini su Martinelli: "Restare alla Fiorentina non è la scelta giusta, meglio farsi le ossa in serie B come Carnesecchi"
30 settembre 2025 21:36
Mario Cassano: "L’atmosfera del Franchi è da Serie D. È complesso giocare partite delicate in uno stadio vuoto"
30 settembre 2025 16:06
Pepe Reina: "Pioli può cambiare la testa della Fiorentina come fece al Milan. Se fossi Martinelli vorrei giocare"
18 settembre 2025 15:06
De Gea esalta Martinelli: "Tommaso è forte forte, quando io smetterò toccherà a lui il mio posto"
11 settembre 2025 18:35
Prima convocazione in Under 21 per Martinelli: chiamato al posto dell'infortunato Mascardi
07 settembre 2025 16:01
Sentite Galli: "Pioli sta investendo molto su Martinelli, sta giocando più di De Gea. Non sottovalutiamo Lezzerini"
04 agosto 2025 15:27
Ferrara: "Beltran bravo ragazzo. Gli vuoi bene, ma poi? Piacciono di più i Mutu e gli Edmundo"
02 agosto 2025 12:29
Nazione svela: "Martinelli, è stato lui a decidere di restare a Firenze per fare il secondo di De Gea"
18 luglio 2025 10:57
Corriere dello Sport: “Salto importante per Martinelli. Probabilmente titolare in Conference”
18 luglio 2025 10:13
Sentite Sorrentino: "Martinelli secondo? Errore grande quanto una casa. Deve andare a giocare"
17 luglio 2025 18:34
Martinelli: "Fare il secondo della squadra che tifo e della mia città è un orgoglio, Firenze ci sta dietro"
17 luglio 2025 11:57
Galli esalta Gudmundsson: "Con Pioli farà benissimo, per me è un giocatore da 20 gol quest'anno"
14 luglio 2025 14:41
Viviano: "Fossi in Kean ci penserei due volte prima di andare allo United. Bernabé? Serve più un Veron"
09 luglio 2025 19:08
Di Marzio: "Terracciano può lasciare la Fiorentina, la Cremonese lo vorrebbe come portiere titolare"
08 luglio 2025 13:43
Amelia sui portieri viola: "Martinelli ha un futuro roseo, deve avere pazienza. De Gea? Mi ha stupito"
07 luglio 2025 18:30
Viviano: "Bernabé è una mezzala, alla Fiorentina serve un regista che sviluppi il gioco e lui non lo è"
03 luglio 2025 14:19
Gazzetta: “Martinelli diventerà il vice De Gea nella Fiorentina? Deciderà Pioli, viva l’ipotesi prestito”
03 luglio 2025 08:44
La Nazione riporta: "Terracciano potrebbe lasciare la Fiorentina, su di lui il Monza in Serie B"
02 luglio 2025 14:08
Nazione: "Spezia su Martinelli ma lui vuole restare alla Fiorentina. Terracciano e Christensen in uscita?"
02 luglio 2025 12:15
Nazione: "Martinelli vorrebbe restare come vice De Gea, la Fiorentina ha altri piani. C'è lo Spezia"
27 giugno 2025 11:55
Il Secolo XIX: "Lo Spezia vuole Martinelli, la Fiorentina riflette se tenerlo o mandarlo in prestito"
26 giugno 2025 10:24
Viviano: "Dzeko è stato uno degli attaccanti più forti degli ultimi 10 anni, ha una qualità pazzesca"
25 giugno 2025 13:50
La Nazione riporta: "Terracciano ai saluti, Martinelli incontrerà la Fiorentina a breve per decidere il futuro"
15 giugno 2025 14:10
Toldo: "De Gea è impressionante, non sbaglia niente, il suo rinnovo è un acquisto fondamentale"
13 giugno 2025 14:37
Ascari: "Assurdo che Martinelli non abbia mai giocato. Fortini è pronto per giocare nella Fiorentina"
11 giugno 2025 21:38
Viviano: "Stimo Commisso, ma è sbagliato attaccare la Curva perché quello è il tifo vero della Fiorentina"
31 maggio 2025 13:30
Tuttomercatoweb: "Avellino su Martinelli. La squadra campana è interessata anche ad altri giovani"
29 maggio 2025 23:08
Nazione: "A breve la decisione di De Gea sul suo futuro, Martinelli verso il prestito. Terracciano in bilico"
23 maggio 2025 11:38
Martinelli: "De Gea è un sempre stato un maestro per me. Averlo accanto è un grande orgoglio"
22 maggio 2025 22:00
Vannucchi: “Il mio modello è Courtois. Questo premio è un grande orgoglio, devo molto alla Fiorentina”
19 maggio 2025 18:56
Mareggini: "Martinelli deve andare in Serie B, non crescerà mai se continua a fare il terzo"
06 maggio 2025 14:21
Cerofolini: "Ribery un folle, faceva la differenza anche alla Fiorentina. Martinelli? Ha grandi potenzialità"
11 aprile 2025 16:10
Berti: "Se Martinelli non gioca da qualche parte 30 partite l'anno, non può crescere come portiere"
03 aprile 2025 13:44
De Gea: "Martinelli sente la Fiorentina più degli altri, sarà il portiere viola dei prossimi anni"
27 marzo 2025 23:51
Martinelli saluta Kayode: "In bocca al lupo amico mio, ti voglio bene. Spacca tutto"
24 gennaio 2025 15:50
De Gea paga la scommessa e porta a cena tutti i portieri e i preparatori per il clean sheet di Martinelli
08 gennaio 2025 23:43
Martinelli: "Sono rimasto alla Fiorentina grazie a De Gea, allenarmi con lui mi fa essere più forte"
18 dicembre 2024 22:44
Martinelli: “Sul pullman avevo un po’ di ansia, da De Gea cerco di prendere tutto anche fuori dal campo”
12 dicembre 2024 21:16
Attesi solamente 10mila spettatori per la sfida di Conference contro il Lask. Palladino si affida a Kean per volare agli ottavi
12 dicembre 2024 14:24
Martinelli pronto all'esordio in Conference. Per il The Guardian è tra i migliori 60 talenti al mondo
11 dicembre 2024 19:33
Martinelli, Palladino gli aveva promesso di giocare in Coppa. Debutto europeo da dedicare a Quintavalle
11 dicembre 2024 09:40
Verso il Lask: Martinelli sicuro del posto, dubbi su Gudmundsson. Kayode e Biraghi dal 1’
10 dicembre 2024 10:34
Nazione: “Terracciano? Che flop! Martinelli destinato a diventare il secondo portiere”
06 dicembre 2024 09:09
Sentite Ferrara: "Magari con Martinelli la Fiorentina sarebbe uscita lo stesso. Certo però..."
05 dicembre 2024 14:00
TMW sicuro: "Con l'Empoli ci sarà Terracciano, Martinelli giocherà in Conference contro il LASK"
04 dicembre 2024 13:24
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