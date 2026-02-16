16 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:12

La Sampdoria rinasce con Martinelli in porta: in 5 partite 11 punti e 3 volte porta inviolata

Tommaso Martinelli si sta facendo valere in Serie B, il giovane portiere viola si trova infatti in prestito alla Sampdoria che dal suo arrivo ha cambiato completamente marcia. Martinelli infatti contro il Padova ha giocato la sua quinta partita da titolare ed ha ottenuto il terzo clean sheet stagionale. Nelle 5 partite giocate dal portiere di proprietà della Fiorentina la Samp ha raccolto 11 punti figli di 3 vittorie e 2 pareggi. 3 volte sono riusciti a mantenere la porta inviolata e grazie a questi risultati sono usciti definitivamente dalle sabbie mobili della zona playout, e adesso provano a sognare di raggiungere i playoff

