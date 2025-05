Tuttomercatoweb: “Avellino su Martinelli. La squadra campana è interessata anche ad altri giovani”

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb l’ Avellino vorrebbe prelevare in prestito il giovane portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli. Su stessa ammissione di Pradè, il futuro di Martinelli è tutto da decidere, con il ragazzo che deve scegliere se rimanere a imparare un’altra stagione da De Gea, oppure andare in prestito a fare esperienza. Il direttore sportivo dell’Avellino, che milita in Serie C, sarebbe intanto già a Firenze in occasione della finale di campionato primavera per monitorare altri giovani prospetti.