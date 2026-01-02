2 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:49

Gazzetta: “Portieri? Uno tra Martinelli e Christensen lascerà la Fiorentina”

2 Gennaio · 09:53

Fiorentina martinelli

Un portiere lascerà la Fiorentina a gennaio

Anche in porta saluterà uno fra Martinelli e Christensen, mentre sono già fuori dal progetto Sabiri e Gino Infantino che torna in patria e sta per accasarsi ufficialmente all’Argentinos Juniors. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

