Valcareggi: “Doveva giocare De Gea ieri, ha fatto una parata che forse Martinelli non avrebbe fatto”

A Lady Radio è intervenuto Furio Valcareggi per parlare di Fiorentina: “Ieri ci ha detto che non è morta, magari non sta bene, ma è viva e mi piace tanto Piccoli che ha voglia e lo vedo proprio un centravanti forte di testa e in profondità, lotta tanto e mi ricorda Kean, quindi bene perché meglio averne due che uno. Positivo Fagioli che ha fatto due recuperi e ha fatto vedere dei segnali di ripresa, lo voglio incoraggiare e non distruggere.”

Sul portiere: “Prima o poi deve giocare anche Martinelli, ieri è stato giusto mettere De Gea che ti dava tanta sicurezza e ha fatto una parata che magari lui non ti avrebbe fatto. Martinelli voleva giocare e l’atteggiamento dimostrato è positivo, poi giocherà.”

Sulla Fiorentina: “Vedo troppa cattiveria verso questa squadra perché la formazione di ieri andava bene come a Pisa dove hai preso un punto non facile vedendo pure la fatica che ci ha fatto il Napoli, giochiamo male ed è vero, ma non critichiamo troppo e cerchiamo di sostenere la Fiorentina e Pioli perché ieri abbiamo vinto e non è mai semplice. Cerchiamo di guardare il bello e non solo le cose negative che ci sono ed è ovvio, ma siamo tutti più uniti.”