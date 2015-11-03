Notizie Valcareggi Fiorentina

Valcareggi critico: "Kean non è affidabile, non ti può dare la continuità che ti serve"
08 maggio 2026 14:13
Valcareggi: "C'è solo un nome per la Fiorentina come allenatore ed è Sarri, l'unico che può ricostruire la squadra"
24 aprile 2026 14:06
Valcareggi attacca Kean: "Non può saltare tutte queste partite, ha un atteggiamento sbagliato e non è utile alla squadra"
17 aprile 2026 14:12
Valcareggi: “Gudmundsson è l’emblema della Fiorentina: prestazioni deludenti ma deve giocare per forza”
10 aprile 2026 16:43
Valcareggi: "Paratici è a Firenze per vincere: sceglierà un allenatore per puntare all'Europa League"
03 aprile 2026 14:42
Valcareggi: "De Gea sta finendo i bonus, ha preso un gol che non esiste prendere in quel momento"
27 febbraio 2026 13:28
Valcareggi: "Non mi spiego la gelosia dei pisani verso di noi, c'è un odio esagerato verso Firenze"
23 febbraio 2026 13:32
Valcareggi punge Fazzini: "Cominci a stare più in campo, non può stare fuori per un piccolo dolorino tutte le volte"
20 febbraio 2026 13:27
Valcareggi: "Alla Fiorentina serve Maurizio Sarri, è lui l'allenatore giusto per cominciare un ciclo"
13 febbraio 2026 14:31
Valcareggi: "Gudmundsson da quando è a Firenze è sempre infortunato, che vada a giocare a curling"
13 febbraio 2026 14:18
Valcareggi: “Rugani il migliore acquisto. Paratici? Un grande dirigente un po’ snob”
06 febbraio 2026 15:12
Valcareggi: “Joseph Commisso non mi rappresenta. La Fiorentina va venduta subito, Antognoni presidente”
30 gennaio 2026 14:47
"Martinelli alla Samp non giocherà mai, che ci è andato a fare? Doveva restare con De Gea"
23 gennaio 2026 22:25
Valcareggi: "Con Commisso avevo un pessimo rapporto, spero che la Fiorentina venga venduta"
23 gennaio 2026 13:28
Valcareggi: "Fortini non va venduto, se partisse sarebbe un errore enorme della società"
16 gennaio 2026 13:50
Valcareggi duro: "Dodò può partire anche subito, è uno che ha tradito quest'anno e non va tenuto"
10 gennaio 2026 17:57
Valcareggi esalta Fagioli: "Giocatore di qualità unica, finalmente lo vedo bello dentro la Fiorentina"
09 gennaio 2026 13:23
Valcareggi rivela: "Ho parlato con Giuntoli e mi ha detto che non verrà alla Fiorentina"
19 dicembre 2025 15:22
Valcareggi: "Gudmundsson al gol non ha salutato nessuno, nella Fiorentina manca lo spogliatoio"
12 dicembre 2025 13:24
Valcareggi attacca: "Dodo, Fagioli e Gudmundsson fuori, con loro in campo non si fanno punti, sono tre pippe"
09 dicembre 2025 18:18
Valcareggi attacca: "Basta Gudmundsson, ha avuto 500 occasioni e ha sempre fallito, stia a sedere"
05 dicembre 2025 13:16
Valcareggi: "Commisso non può permettersi di stare così lontano, questa è una patata bollente che deve gestirsi da solo"
21 novembre 2025 14:01
Valcareggi: "Domani non si perde con la Juve, Vanoli deve strigliare Gudmundsson con le maniere forti"
21 novembre 2025 13:10
Retroscena di Valcareggi: "La Juve strapagava i giocatori della Fiorentina per far infuriare Firenze"
15 novembre 2025 16:38
Valcareggi: "Pioli ha fatto bene a non dimettersi, i contratti si fanno per rispettarli nel calcio"
14 novembre 2025 13:06
Valcareggi: "Pioli non è l'unico responsabile, ma la Fiorentina rischia davvero di andare in B"
31 ottobre 2025 13:22
Valcareggi su Piccoli: "La Fiorentina ha speso il giusto per lui, è un attaccante fortissimo"
24 ottobre 2025 13:35
Valcareggi: "Dzeko non può pretendere di giocare di più, ha sempre 40 anni se lo ricordi"
24 ottobre 2025 13:14
Valcareggi attacca il tifo: "Volantini fuori luogo, Pradè soffre come un cane, la squadra è forte"
17 ottobre 2025 23:05
Valcareggi attacca Kean: "Se non volesse giocare per la caviglia, dimostrerebbe di essere un cagasotto"
17 ottobre 2025 13:26
Valcareggi lancia Piccoli: "Contro la Roma metto lui titolare con Gudmundsson, Kean può stare in panchina"
03 ottobre 2025 14:31
Valcareggi: "Doveva giocare De Gea ieri, ha fatto una parata che forse Martinelli non avrebbe fatto"
03 ottobre 2025 13:46
Valcareggi: “Trevisani stia calmo..E' invidioso. A Milano per la nebbia soffia il naso a quello accanto”
26 settembre 2025 14:29
Valcareggi: "Fagioli deve andare in panchina, va curato. Delle volte sembra che abbia la finanza a casa"
19 settembre 2025 13:35
Valcareggi: “A Firenze hanno massacrato Pradè, Kean va lasciato libero. Pioli ha fatto bene ad andare in Arabia”
12 settembre 2025 16:41
Valcareggi: "Fagioli ha ancora lo sguardo smarrito, non è guarito. Quando sta bene è imbattibile"
29 agosto 2025 16:17
Valcareggi: "Kean va lasciato libero, è un cavallo vincente e non dobbiamo stargli troppo addosso"
22 agosto 2025 17:38
Valcareggi: "Comuzzo è da tenere a tutti i costi, gli darei anche la fascia di capitano"
08 agosto 2025 23:11
Valcareggi: "Pioli viene perché ama Firenze, il progetto della Fiorentina non è così intrigante per un allenatore"
07 luglio 2025 14:45
Valcareggi su Kean: "Sento puzza di bruciato, la colpa è della Fiorentina che ancora non gli ha offerto 6 milioni a stagione"
07 luglio 2025 14:25
Valcareggi: "Su Kean sento cattivo odore, non sono sicuro voglia restare. Il Presidente latita troppo"
04 luglio 2025 14:37
Valcareggi su Kean: "Presidente dove sei? Se non gli offri un contratto da top, lo prendono"
20 giugno 2025 15:00
Valcareggi su Dzeko: "Se prendi uno di 40 anni, vuol dire che non si sa davvero cosa fare"
13 giugno 2025 14:10
Valcareggi: "Il presidente è latitante, questa società non ha nessun progetto sportivo per la Fiorentina"
13 giugno 2025 13:49
Valcareggi: "Basta Pradé, ha fatto solo danni, è bene che si dimetta perché la sua era in viola è finita"
10 giugno 2025 13:44
Valcareggi: "A chi è venuto in mente di mandare in panchina Spalletti ieri? La vera Italia non esiste più"
10 giugno 2025 13:29
Valcareggi: "Fagioli era da togliere, è stato uno dei peggiori in campo e ha sbagliato tanti passaggi facili per lui"
09 maggio 2025 14:45
Valcareggi attacca: "Kean fuori per rispetto ai compagni è una putt*nata. Parisi sbaglia sul secondo gol"
02 maggio 2025 15:57
Valcareggi critico su Beltran: "Pagato tanto per fare il centravanti, ma non sa fare questo ruolo"
11 aprile 2025 13:31
Valcareggi: "Zaniolo ha bisogno di fiducia, deve giocare 5 partite di fila prima di essere giudicato"
11 aprile 2025 13:06
Valcareggi: "Se Commisso vuole tenere davvero Kean, lo deve chiamare subito e dargli 6 milioni l'anno"
04 aprile 2025 14:30
Valcareggi: "La clausola di Kean va tolta subito, alziamogli lo stipendio e poi rimarrà con la Fiorentina"
28 marzo 2025 14:44
Valcareggi: "La coreografia è stata banale, con l'ironia fiorentina potevamo realizzare qualcosa di molto più ironico"
21 marzo 2025 14:36
Valcareggi: "Nel secondo tempo la Fiorentina poteva prendere 5 gol. Sarri la migliore scelta"
14 marzo 2025 14:13
Valcareggi: "Alla Fiorentina servirebbe un allenatore esperto come Allegri e sono sicuro accetterebbe la proposta"
07 marzo 2025 14:16
Valcareggi difende Palladino: "Resterà fino a giugno e pure l'anno prossimo perché è un allenatore bravissimo"
28 febbraio 2025 13:47
Valcareggi non ha dubbi: "Deve giocare Caprini al posto di Kean. È l'unico centravanti vero"
14 febbraio 2025 14:00
Valcareggi: "Alcuni facciano mea culpa per le critiche a Palladino. Mercato Fiorentina da 9 e mezzo"
07 febbraio 2025 15:49
Valcareggi: "Zaniolo dura meno nelle squadre di un uomo che tenta di respirare sott'acqua"
31 gennaio 2025 14:12
Valcareggi: "La cessione di Kayode è segno di incompetenza, non ha avuto senso darlo via"
24 gennaio 2025 13:54
Valcareggi: "Palladino è il miglior allenatore possibile per la Fiorentina, non capisco le critiche"
18 gennaio 2025 13:39
Valcareggi: "Quando parlate di esonerare Palladino, mi viene da ridere, che deve fare di più?"
17 gennaio 2025 13:48
Valcareggi: "Gudmundsson sta facendo troppo il rompico*****i, Firenze è difficile da conquistare"
10 gennaio 2025 13:57
Valcareggi: "Commisso, a gennaio, spenderà perché anche l'Europa League sarebbe uno step di crescita"
20 dicembre 2024 19:26
Valcareggi: "Parisi? Deciderà la Fiorentina, non certo Giuffredi. Potrebbe anche cambiare procuratore"
13 dicembre 2024 14:40
Valcareggi: "Maldini alla Fiorentina? Il Monza non te lo darà mai. A gennaio non toccherei nulla"
29 novembre 2024 14:44
Valcareggi: "Biraghi ha dimostrato di non meritare la maglia. Se ne deve andare dalla Fiorentina"
29 novembre 2024 13:42
Sentite Valcareggi: "Quarta non può fare il centrocampista, non esiste. Gli mancano le caratteristiche"
29 novembre 2024 13:36
Valcareggi: "La Fiorentina prenda Pogba a gennaio con un contratto a gettoni, è uno dei più forti"
22 novembre 2024 14:07
Valcareggi: "Biraghi via dalla Fiorentina. Quando torna Gudmundsson fuori Beltran, Colpani un campione"
22 novembre 2024 13:24
Valcareggi: "Commisso guarda al futuro della Fiorentina. ACF in vendita? Non c'entra, tutto è cedibile"
22 novembre 2024 12:45
Valcareggi: "Biraghi non è un leader, ha deluso. Le chance le ha avute, campo e allenatore l'hanno bocciato"
08 novembre 2024 14:13
Valcareggi: "Ranieri capitano, altro che Biraghi che protesta per le rimesse laterali che causa lui"
11 ottobre 2024 14:40
Valcareggi sul drone della Fiorentina a Empoli: "Il drone è scappato quando è stato scoperto"
04 ottobre 2024 14:10
Valcareggi attacca Sottil: "Da ufficio inchieste, dà sempre la palla all'avversario. Gioca come una pippa"
04 ottobre 2024 13:50
Valcareggi: "Sarri impossibile alla Fiorentina perchè ha litigato con Barone, c'è il suo veto contro di lui"
04 ottobre 2024 13:02
Valcareggi: "Pradè non poteva fare niente quando c'era Barone. Kean può essere l'uomo in più"
13 settembre 2024 16:09
Valcareggi: "Sento Ferrari ragionare di tattica e tecnica e mi chiedo, ma Pradè dov'è??"
23 agosto 2024 23:59
Valcareggi: "Con Gudmundsson, Colpani e Kean, abbiamo un potenziale offensivo da quasi 60 gol"
16 agosto 2024 14:52
Valcareggi: "Andiamo a prendere Colpani, parliamo di un giocatore vero. Io venderei Nico Gonzalez"
19 luglio 2024 17:13
Valcareggi duro: "Kean e Zaniolo non li avrei mai presi, voto 4. I numeri sono infelici, non segnano"
28 giugno 2024 13:27
Valcareggi duro: "Finalmente sono arrivate delle scuse della società. Ferrari non deve parlare di calcio"
07 giugno 2024 17:08
Valcareggi punge: "Pradè è responsabile quanto chi ha fatto. Lui, Ferrari e Burdisso devono dimettersi"
31 maggio 2024 14:40
Valcareggi: "Nessuno della Fiorentina giocherebbe nel Bologna. Italiano costretto a rimanere"
24 maggio 2024 13:31
Valcareggi: "Palladino lascerà Monza, me lo ha detto Galliani. Ma ho notizie sulla Fiorentina"
17 maggio 2024 14:45
Valcareggi: "L'importante è che l'allenatore lo scelga Pradè, non di certo Ferrari"
17 maggio 2024 14:30
"Valcareggi boccia Nico: "Che se ne vada. Gioca con la paura, non mette il piede quando dovrebbe"
10 maggio 2024 22:17
Valcareggi: "Biraghi fa poco, il campionato l'ha bocciato. Italiano poteva avanzare pretese sul mercato"
05 aprile 2024 14:43
Valcareggi: "Chi deve sostituire Barone è Italiano. Faccia lui il mercato e salvi la Fiorentina con Pradè"
22 marzo 2024 13:53
Valcareggi: "Fiorentina con una società con delirio di onnipotenza. Nardella finito nella loro black list"
08 marzo 2024 13:47
Valcareggi: "Sottil ha un potenziale enorme, perciò bisogna essere ancora più arrabbiati con lui"
01 marzo 2024 14:30
Valcareggi: "Biraghi mi ha chiamato per quello che ho detto, gli ho chiesto scusa ma non cambio idea"
23 febbraio 2024 19:17
Valcareggi: "Mi chiedo cosa ci stia a fare Pradè alla Fiorentina, non viene utilizzato. Dov'è la dignità?"
23 febbraio 2024 14:20
Valcareggi: "Sottil non l'ha presa mai, la sua prova è inquietante. Chiedo scusa a Biraghi, ho sbagliato"
19 febbraio 2024 13:40
Valcareggi: "Biraghi è il terzino più libero del mondo, ma riesce a sbagliare anche con l'uomo a venti metri"
16 febbraio 2024 14:30
Valcareggi non ha dubbi: "Come si fa a preferire Biraghi? Parisi è nettamente più forte"
05 gennaio 2024 15:45
Valcareggi: "Commisso e Barone non conoscono la storia della Fiorentina, sarebbero stati fuori posto"
23 novembre 2023 19:34
Valcareggi: "La Fiorentina deve ancora trovare un esterno forte come Chiesa e Cuadrado. Sottil cresca"
03 novembre 2023 14:29
Valcareggi denuncia: "È da un anno e mezzo che alla Fiorentina manca un portiere e nessuno ha fatto niente"
08 luglio 2023 21:13
Valcareggi: "Amrabat è un pupillo di Commisso, lo terrà. A giugno potrebbe valere 50 milioni"
06 dicembre 2022 17:13
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