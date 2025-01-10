Valcareggi: "Gudmundsson sta facendo troppo il rompico*****i, Firenze è difficile da conquistare"

Il noto procuratore ha parlato in radio riguardo a due tematiche calde del mondo Fiorentina con il mercato sullo sfondo

A Lady Radio ha parlato il noto procuratore Furio Valcareggi che ha parlato anche della stagione finora non ottimale di Gudmundsson: "A Firenze abbiamo visto giocatori seri, veri campioni, quindi non deve aspettarsi che solo con qualche rigore conquisti la Fiorentina. Siamo un pubblico esigente perché abbiamo ammirato un gran calcio e lui deve calarsi in questa dimensione. Per me deve essere meno altezzoso e sorridere di più, in questo gruppo tutti hanno il sorriso mentre lui è troppo distaccato, si deve rimettere in riga perché per ora ha fatto il rompico*****i e nulla di più. Deve entrare in campo e mostrare quanto è forte."

Su Folorunsho: "Per me sarà utile perché ha fisico e gamba e nel nostro centrocampo ce ne sarà bisogno. Sta tardando ad arrivare perché il Napoli lo fa penare visto che è rientrato tardi dalle feste ed ora non lo lascia libero finché non vuole lui, lo sta semplicemente punendo ma è tutto fatto da giorni."

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