Labaro Viola

Notizie Folorunsho Fiorentina

Lite Folorunsho-Hermoso, l'ex Fiorentina perde il controllo e attacca: "Tua madre deve m****e"

07 dicembre 2025 18:48

Folorunsho: "Giocare contro la Fiorentina non mi crea ansia. Darò qualche consiglio ai miei compagni"

22 agosto 2025 16:27

Ora è anche ufficiale, Folorunsho riparte dal Cagliari dopo l'esperienza alla Fiorentina

24 luglio 2025 16:35

Sky Sport annuncia: "Il Cagliari sta prendendo dal Napoli Michael Folorunsho: trattativa ai dettagli"

16 luglio 2025 22:24

Folorunsho riparte da Cagliari. Pedullà: "Siamo agli ultimi dettagli. Prestito con diritto di riscatto"

15 luglio 2025 16:20

TMW, il Napoli chiede 8 milioni per Folorunsho. Non solo Cagliari, sondaggio del Bologna nelle ultime ore

14 luglio 2025 15:30

Folorunsho riparte da Cagliari? Pedullà: "È in cima alla lista, vogliono anticipare la concorrenza"

07 luglio 2025 14:40

Folorunsho torna al Napoli dopo il prestito ma è in uscita. L'ex Fiorentina può ripartire dal Cagliari

05 luglio 2025 17:59

La Fiorentina saluta i calciatori non riscattati: "Grazie per aver indossato con passione la nostra maglia"

30 giugno 2025 11:09

Tra Folorunsho e Palladino rapporto difficile, anche Conte non lo vuole a Napoli. Pioli ci pensa

22 giugno 2025 21:59

TMW: "Folorunsho piace a Pioli, nelle prossime settimane si potrebbe riaprire una trattativa"

20 giugno 2025 11:48

Di Marzio riporta: "Folorunsho potrebbe finire al Torino dopo la fine del rapporto con la Fiorentina"

05 giugno 2025 13:24

Giuffredi: "Folorunsho è un giocatore forte ma non tutte le ciambelle escono col buco"

30 maggio 2025 12:40

Report Fiorentina: Zaniolo out per lombalgia. Fastidio al ginocchio sinistro per Folorunsho

24 maggio 2025 18:00

Palladino: “Vogliamo chiudere nei migliori dei modi. E’ stata una settimana complicata”

18 maggio 2025 20:33

Poco feeling tra Palladino e Folorunsho, dopo l'Empoli confronto sull'utilizzo fuori ruolo del giocatore

14 maggio 2025 16:52

La Gazzetta afferma: "Zaniolo tornerà in Turchia. Ai saluti anche Adli e Colpani, solamente Folorunsho in bilico"

14 maggio 2025 15:00

La Fiorentina perde i pezzi: Folorunsho e Beltran squalificati per un turno. Salteranno il Bologna

13 maggio 2025 15:15

Calvarese: "Folorunsho-Fornals? Non è rigore. Il centrocampista della Fiorentina arpiona il pallone"

03 maggio 2025 10:45

Malusci: "Assurdo manchi il sostituto di Dodo, Folorunsho è l'unico che può fare quel ruolo da adattato"

30 aprile 2025 14:11

Di Gennaro: "Mandragora mi ha sorpreso, adesso è un giocatore completo che merita la Nazionale"

28 aprile 2025 13:45

Gazzetta: “L’assenza di Dodò ha un valore. Folorunsho adattato, infilzato nel gol dell’Empoli”

28 aprile 2025 09:27

Bucchioni: "Fagioli deve riposare, non sta bene ma giovedì deve tornare in campo in Conference"

27 aprile 2025 14:17

Corriere dello Sport: “Folorunsho giocherà a tutta fascia per sostituire Dodò. Palladino mantiene il 3-5-2”

27 aprile 2025 09:10

Nazione: “Folorunsho è il jolly della Fiorentina, ora farà l’esterno nel 3-5-2 sl posto di Dodò”

26 aprile 2025 09:08

Bocci: "Senza Dodò uno tra Colpani o Folorunsho potrebbero essere la soluzione per Palladino"

25 aprile 2025 19:12

Chi può sostituire Dodò contro Empoli e Betis? Folorunsho favorito su Moreno e Comuzzo

25 aprile 2025 12:49

Da uomo mercato a comparsa, Folorunsho non ha convinto. La Fiorentina riflette sul riscatto

22 aprile 2025 23:28

Probabile formazione viola: Adli e Richardson dovrebbero partire titolari contro il Celje

16 aprile 2025 13:57

Orlando: "Palladino non ha dato un gioco alla Fiorentina, questa squadra sa andare solo in contropiede"

15 aprile 2025 13:57

Ferrara: "Zaniolo occasione non sfruttata, mancano i vice Kean e Dodò. Ma contava solo vincere"

11 aprile 2025 21:07

Folorunsho: "Partiremo aggressivi per prendere il controllo. Ruolo? Mi sono evoluto, ne so fare diversi"

10 aprile 2025 20:15

Folorunsho: "Comuzzo mi ha sorpreso di più di tutti. Gosens ha una mentalità incredibile"

26 marzo 2025 20:02

Folorunsho: "Ho lasciato la scuola per il calcio. Tifo Lazio, nella mia classe erano tutti romanisti"

26 marzo 2025 18:51

Folorunsho: "Voglio legarmi alla Fiorentina e alla tifoseria. Ho compagni forti e mi trovo bene con loro"

26 marzo 2025 16:55

Nazione svela: "Gosens, Fagioli e Folorunsho verranno riscattati dalla Fiorentina"

25 marzo 2025 09:48

Gazzetta: "Cataldi e Folorunsho verranno riscattati per 12 milioni. Adlì dubbio per la Fiorentina, cifre alte"

23 marzo 2025 10:15

Corriere Fiorentino: “Per riscattare Adli è Folorunsho servirebbero 21 milioni. La Fiorentina è in dubbio”

20 marzo 2025 09:35

Convocati Fiorentina: Folorunsho torna a disposizione, Colpani unico assente. C'è anche Baroncelli

13 marzo 2025 12:21

Folorunsho jolly importante: Palladino punta sul suo rientro per la sfide decisive con Pana e Juve

10 marzo 2025 21:50

Nazione: “Adlì torna a disposizione, sorride Palladino. Folorunsho a rischio forfait”

08 marzo 2025 09:09

Palladino può sorridere, Adli e Pongracic verso la convocazione, Folorunsho ritorna in Conference

08 marzo 2025 00:08

Nazione: “Oggi pomeriggio allenamento al Viola Park. Adlì e Folorunsho i dubbi, non si forzano i tempi”

07 marzo 2025 08:56

Rifinitura Fiorentina: Colpani l'unico assente, Folorunsho fa lavoro differenziato. Kean e Adli recuperati

05 marzo 2025 11:27

Corriere dello Sport: “Adlì e Folorunsho verso il recupero. La Fiorentina oggi ricomincerà ad allenarsi”

02 marzo 2025 10:08

Fiorentina, nuova missione ad Atene, ma saranno solo 300 i tifosi al seguito dei viola

01 marzo 2025 23:10

Nazione: “Dubbio Folorunsho per Palladino, possibile assenza. Il mister dovrà rivedere il centrocampo”

27 febbraio 2025 08:47

Palladino sull'infermeria: "Kean sta meglio, deve riposare. Botta alla coscia per Folorunsho, da valutare"

26 febbraio 2025 17:26

TMW: "Il mercato di gennaio della Fiorentina non ha inciso: 0 gol e 0 assist dai nuovi arrivati"

26 febbraio 2025 13:20

Spalletti: "Folorunsho sta facendo benissimo. Ma guardo anche la crescita di giovani come Ndour"

25 febbraio 2025 15:15

Dal Viola Park: "Folorunsho ha un problema alla coscia destra, è da valutare. Zaniolo al posto di Kean"

25 febbraio 2025 14:42

Spalletti: "Le regole devono essere uguali alla volontà di Bove. Folorunsho sarà convocato"

24 febbraio 2025 16:58

Sacchetti (ex Hellas e Fiorentina): "Folorunsho a Verona campionato top da interno, che ci fa sulla fascia?"

18 febbraio 2025 22:45

Cataldi e Folorunsho spaesati: "Mister come ci mettiamo?" Palladino: "Stretti e compatti"

16 febbraio 2025 19:06

Scugnizzo Viola: "Palladino esce dalla seconda crisi. Chiediamogli scusa"

08 febbraio 2025 19:22

Pradè: "Oggi prova di carattere, mercato chiuso al 99%, Kouame andrà a giocare"

02 febbraio 2025 21:47

Folorunsho: "Il giallo non c'era e mi ha limitato. Adesso non serve giocare bene, serve vincere"

02 febbraio 2025 17:51

Adli e Cataldi fuori per Fiorentina-Genoa, Folorunsho potrebbe giocare a centrocampo. Le ultime

02 febbraio 2025 09:16

Bocci: "Palladino ha finalmente capito che la Fiorentina ha bisogno di un centrocampista in più per vincere"

28 gennaio 2025 13:55

Scugnizzo Viola: "Lazio-Fiorentina 1-2: Un trionfo viola e il caos della Nord. Coerenza, questa sconosciuta"

28 gennaio 2025 13:41

Verso il Genoa: Folorunsho può prendere il posto di Adlì, Cataldi in dubbio. Ballottaggio Comuzzo-Pongracic

28 gennaio 2025 08:38

Folorunsho: "De Gea ha fatto una parata assurda. Giocare contro la Lazio è speciale, sono contento"

26 gennaio 2025 23:37

Folorunsho: "C'è stato un confronto nello spogliatoio dopo Monza, non vediamo l'ora di giocare"

19 gennaio 2025 12:18

Bucchioni: "Folorunsho al posto di Bove è la ricetta giusta per ritrovare l'equilibrio perduto nelle ultime gare"

19 gennaio 2025 11:42

La Fiorentina riparte da Folorunsho. Palladino vuole il suo nuovo Bove. Deve rivitalizzare la squadra

19 gennaio 2025 10:17

Masini: "Sogno un Folorunsho alla Mctominay per ricostruire il centrocampo della Fiorentina"

16 gennaio 2025 13:28

Corriere dello Sport: “Folorunsho ha scelto Firenze per rilanciarsi, vuole mettere le radici qui”

16 gennaio 2025 08:53

Cataldi ancora in dubbio per il Torino, verrà valutato nei prossimi giorni. Folorunsho verso la titolarità 

16 gennaio 2025 08:50

Folorunsho: "Non è stato bello non giocare 6 mesi. La Fiorentina è la mia occasione, obiettivo Nazionale"

15 gennaio 2025 12:18

Dal Viola Park: “Cataldi ancora a parte, ma può recuperare. Folorunsho può partire titolare"

15 gennaio 2025 09:22

Bucciantini: "No allarmismi, se hai scelto Palladino, devi sostenerlo e percorrere un po’ di strada con lui"

14 gennaio 2025 23:09

Folorunsho: "Speravo un esordio con un altro risultato. Voglio lottare per questa maglia"

14 gennaio 2025 19:15

Trevisani: "Un rallentamento della Fiorentina era inevitabile, Folorunsho secondo me farà il Bove"

14 gennaio 2025 11:41

Corriere dello Sport: “Contro il Torino, Palladino pensa a Folorunsho dal 1’. Dubbi su Pongracic e Cataldi” 

14 gennaio 2025 08:54

Palladino: "L'episodio di Bove ci ha tolto equilibrio, con Folorunsho lo ritroviamo. Oggi è entrato bene"

13 gennaio 2025 23:38

Palladino spiega l'acquisto di Folorunsho: "Può giocare a centrocampo, esterno e anche sottopunta"

13 gennaio 2025 12:25

I convocati della Fiorentina per il Monza: Cataldi non ce la fa, c'è Folorunsho. Ok Gudmundsson

12 gennaio 2025 16:56

Ceccarini rivela: "Dopo Folorunsho la Fiorentina a Gennaio prenderà anche un altro centrocampista"

12 gennaio 2025 12:20

Folorunsho: "C'è voluto un po' per il mio arrivo ma spero vivamente nel riscatto, impressioni positive "

12 gennaio 2025 11:45

Il retroscena: "Rottura Conte-Folorunsho colpa di una risposta sul peso: «All'europeo solo in vacanza»

11 gennaio 2025 18:47

Il Napoli saluta Folorunsho dopo il passaggio alla Fiorentina: "In bocca al lupo, Micheal"

11 gennaio 2025 14:21

La Fiorentina ufficializza Folorunsho: "Arriva in prestito con opzione per il riscatto, indosserà il 90"

11 gennaio 2025 12:15

Gazzetta: “Folorunsho è arrivato a Firenze, oggi può allenarsi in gruppo. Può essere convocato contro il Monza”

11 gennaio 2025 09:26

FOTO, i primi scatti di Folorunsho al Viola Park: l'incontro con Palladino e il dg Ferrari

10 gennaio 2025 20:45

Valcareggi: "Gudmundsson sta facendo troppo il rompico*****i, Firenze è difficile da conquistare"

10 gennaio 2025 13:57

TMW scrive: "Il riscatto di Folorunsho è a 8 milioni, può diventare obbligatorio facilmente"

10 gennaio 2025 12:13

Corriere dello Sport: “Folorunsho, oggi o domani le visite a Firenze. Paladino spera di averlo già contro il Monza”

10 gennaio 2025 09:10

Pedullà rassicura: "Folorunsho domani, probabilmente in serata, sarà a Firenze"

09 gennaio 2025 22:49

Moretto: "Folorunsho-Fiorentina, prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 8+bonus"

09 gennaio 2025 15:13

Corriere dello Sport: “Folorunsho spinge, oggi o domani a Firenze. Lunedì può esordire con i viola”

09 gennaio 2025 08:13

Nazione: “Folorunsho-Fiorentina è fatta! Nelle prossime ore a Firenze. Palladino lo avrà già per Monza”

08 gennaio 2025 08:45

Repubblica: “Folorunsho venerdì a Firenze. Possibile convocazione contro il Monza”

08 gennaio 2025 08:41

Folorunsho alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, venerdì le visite mediche

07 gennaio 2025 21:07

Gazzetta: “Folorunsho-Fiorentina? Si farà ma bisogna attendere domani o giovedì prima che l’operazione si completi”

07 gennaio 2025 08:24

Corriere Fiorentino: “Folorunsho atteso a Firenze per le visite tra domani e giovedì nonostante il Napoli attenda il sostituto”

07 gennaio 2025 08:18

La Fiorentina ha chiuso per Michael Folorunsho, il giocatore mercoledì sarà a Firenze

06 gennaio 2025 22:36

TMW scrive: "Folorunsho andrà alla Fiorentina, ma prima il Napoli deve ingaggiare il suo sostituto"

06 gennaio 2025 12:36

Nazione: “Folorunsho, Marì e Spinazzola ed un altro centrocampo. Palladino punta sul 3-5-2?”

06 gennaio 2025 10:07

Corriere dello Sport: “Folorunsho bloccato da Conte, ok alla Fiorentina ma il mister prima vuole il suo sostituto” 

06 gennaio 2025 09:52

Ceccarini: "Folorunsho alla Fiorentina in prestito con diritto che diventa obbligo di riscatto a 8 milioni"

05 gennaio 2025 12:55

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