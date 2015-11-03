Notizie Folorunsho Fiorentina

Lite Folorunsho-Hermoso, l'ex Fiorentina perde il controllo e attacca: "Tua madre deve m****e"
07 dicembre 2025 18:48
Folorunsho: "Giocare contro la Fiorentina non mi crea ansia. Darò qualche consiglio ai miei compagni"
22 agosto 2025 16:27
Ora è anche ufficiale, Folorunsho riparte dal Cagliari dopo l'esperienza alla Fiorentina
24 luglio 2025 16:35
Sky Sport annuncia: "Il Cagliari sta prendendo dal Napoli Michael Folorunsho: trattativa ai dettagli"
16 luglio 2025 22:24
Folorunsho riparte da Cagliari. Pedullà: "Siamo agli ultimi dettagli. Prestito con diritto di riscatto"
15 luglio 2025 16:20
TMW, il Napoli chiede 8 milioni per Folorunsho. Non solo Cagliari, sondaggio del Bologna nelle ultime ore
14 luglio 2025 15:30
Folorunsho riparte da Cagliari? Pedullà: "È in cima alla lista, vogliono anticipare la concorrenza"
07 luglio 2025 14:40
Folorunsho torna al Napoli dopo il prestito ma è in uscita. L'ex Fiorentina può ripartire dal Cagliari
05 luglio 2025 17:59
La Fiorentina saluta i calciatori non riscattati: "Grazie per aver indossato con passione la nostra maglia"
30 giugno 2025 11:09
Tra Folorunsho e Palladino rapporto difficile, anche Conte non lo vuole a Napoli. Pioli ci pensa
22 giugno 2025 21:59
TMW: "Folorunsho piace a Pioli, nelle prossime settimane si potrebbe riaprire una trattativa"
20 giugno 2025 11:48
Di Marzio riporta: "Folorunsho potrebbe finire al Torino dopo la fine del rapporto con la Fiorentina"
05 giugno 2025 13:24
Giuffredi: "Folorunsho è un giocatore forte ma non tutte le ciambelle escono col buco"
30 maggio 2025 12:40
Report Fiorentina: Zaniolo out per lombalgia. Fastidio al ginocchio sinistro per Folorunsho
24 maggio 2025 18:00
Palladino: “Vogliamo chiudere nei migliori dei modi. E’ stata una settimana complicata”
18 maggio 2025 20:33
Poco feeling tra Palladino e Folorunsho, dopo l'Empoli confronto sull'utilizzo fuori ruolo del giocatore
14 maggio 2025 16:52
La Gazzetta afferma: "Zaniolo tornerà in Turchia. Ai saluti anche Adli e Colpani, solamente Folorunsho in bilico"
14 maggio 2025 15:00
La Fiorentina perde i pezzi: Folorunsho e Beltran squalificati per un turno. Salteranno il Bologna
13 maggio 2025 15:15
Calvarese: "Folorunsho-Fornals? Non è rigore. Il centrocampista della Fiorentina arpiona il pallone"
03 maggio 2025 10:45
Malusci: "Assurdo manchi il sostituto di Dodo, Folorunsho è l'unico che può fare quel ruolo da adattato"
30 aprile 2025 14:11
Di Gennaro: "Mandragora mi ha sorpreso, adesso è un giocatore completo che merita la Nazionale"
28 aprile 2025 13:45
Gazzetta: “L’assenza di Dodò ha un valore. Folorunsho adattato, infilzato nel gol dell’Empoli”
28 aprile 2025 09:27
Bucchioni: "Fagioli deve riposare, non sta bene ma giovedì deve tornare in campo in Conference"
27 aprile 2025 14:17
Corriere dello Sport: “Folorunsho giocherà a tutta fascia per sostituire Dodò. Palladino mantiene il 3-5-2”
27 aprile 2025 09:10
Nazione: “Folorunsho è il jolly della Fiorentina, ora farà l’esterno nel 3-5-2 sl posto di Dodò”
26 aprile 2025 09:08
Bocci: "Senza Dodò uno tra Colpani o Folorunsho potrebbero essere la soluzione per Palladino"
25 aprile 2025 19:12
Chi può sostituire Dodò contro Empoli e Betis? Folorunsho favorito su Moreno e Comuzzo
25 aprile 2025 12:49
Da uomo mercato a comparsa, Folorunsho non ha convinto. La Fiorentina riflette sul riscatto
22 aprile 2025 23:28
Probabile formazione viola: Adli e Richardson dovrebbero partire titolari contro il Celje
16 aprile 2025 13:57
Orlando: "Palladino non ha dato un gioco alla Fiorentina, questa squadra sa andare solo in contropiede"
15 aprile 2025 13:57
Ferrara: "Zaniolo occasione non sfruttata, mancano i vice Kean e Dodò. Ma contava solo vincere"
11 aprile 2025 21:07
Folorunsho: "Partiremo aggressivi per prendere il controllo. Ruolo? Mi sono evoluto, ne so fare diversi"
10 aprile 2025 20:15
Folorunsho: "Comuzzo mi ha sorpreso di più di tutti. Gosens ha una mentalità incredibile"
26 marzo 2025 20:02
Folorunsho: "Ho lasciato la scuola per il calcio. Tifo Lazio, nella mia classe erano tutti romanisti"
26 marzo 2025 18:51
Folorunsho: "Voglio legarmi alla Fiorentina e alla tifoseria. Ho compagni forti e mi trovo bene con loro"
26 marzo 2025 16:55
Nazione svela: "Gosens, Fagioli e Folorunsho verranno riscattati dalla Fiorentina"
25 marzo 2025 09:48
Gazzetta: "Cataldi e Folorunsho verranno riscattati per 12 milioni. Adlì dubbio per la Fiorentina, cifre alte"
23 marzo 2025 10:15
Corriere Fiorentino: “Per riscattare Adli è Folorunsho servirebbero 21 milioni. La Fiorentina è in dubbio”
20 marzo 2025 09:35
Convocati Fiorentina: Folorunsho torna a disposizione, Colpani unico assente. C'è anche Baroncelli
13 marzo 2025 12:21
Folorunsho jolly importante: Palladino punta sul suo rientro per la sfide decisive con Pana e Juve
10 marzo 2025 21:50
Nazione: “Adlì torna a disposizione, sorride Palladino. Folorunsho a rischio forfait”
08 marzo 2025 09:09
Palladino può sorridere, Adli e Pongracic verso la convocazione, Folorunsho ritorna in Conference
08 marzo 2025 00:08
Nazione: “Oggi pomeriggio allenamento al Viola Park. Adlì e Folorunsho i dubbi, non si forzano i tempi”
07 marzo 2025 08:56
Rifinitura Fiorentina: Colpani l'unico assente, Folorunsho fa lavoro differenziato. Kean e Adli recuperati
05 marzo 2025 11:27
Corriere dello Sport: “Adlì e Folorunsho verso il recupero. La Fiorentina oggi ricomincerà ad allenarsi”
02 marzo 2025 10:08
Fiorentina, nuova missione ad Atene, ma saranno solo 300 i tifosi al seguito dei viola
01 marzo 2025 23:10
Nazione: “Dubbio Folorunsho per Palladino, possibile assenza. Il mister dovrà rivedere il centrocampo”
27 febbraio 2025 08:47
Palladino sull'infermeria: "Kean sta meglio, deve riposare. Botta alla coscia per Folorunsho, da valutare"
26 febbraio 2025 17:26
TMW: "Il mercato di gennaio della Fiorentina non ha inciso: 0 gol e 0 assist dai nuovi arrivati"
26 febbraio 2025 13:20
Spalletti: "Folorunsho sta facendo benissimo. Ma guardo anche la crescita di giovani come Ndour"
25 febbraio 2025 15:15
Dal Viola Park: "Folorunsho ha un problema alla coscia destra, è da valutare. Zaniolo al posto di Kean"
25 febbraio 2025 14:42
Spalletti: "Le regole devono essere uguali alla volontà di Bove. Folorunsho sarà convocato"
24 febbraio 2025 16:58
Sacchetti (ex Hellas e Fiorentina): "Folorunsho a Verona campionato top da interno, che ci fa sulla fascia?"
18 febbraio 2025 22:45
Cataldi e Folorunsho spaesati: "Mister come ci mettiamo?" Palladino: "Stretti e compatti"
16 febbraio 2025 19:06
Scugnizzo Viola: "Palladino esce dalla seconda crisi. Chiediamogli scusa"
08 febbraio 2025 19:22
Pradè: "Oggi prova di carattere, mercato chiuso al 99%, Kouame andrà a giocare"
02 febbraio 2025 21:47
Folorunsho: "Il giallo non c'era e mi ha limitato. Adesso non serve giocare bene, serve vincere"
02 febbraio 2025 17:51
Adli e Cataldi fuori per Fiorentina-Genoa, Folorunsho potrebbe giocare a centrocampo. Le ultime
02 febbraio 2025 09:16
Bocci: "Palladino ha finalmente capito che la Fiorentina ha bisogno di un centrocampista in più per vincere"
28 gennaio 2025 13:55
Scugnizzo Viola: "Lazio-Fiorentina 1-2: Un trionfo viola e il caos della Nord. Coerenza, questa sconosciuta"
28 gennaio 2025 13:41
Verso il Genoa: Folorunsho può prendere il posto di Adlì, Cataldi in dubbio. Ballottaggio Comuzzo-Pongracic
28 gennaio 2025 08:38
Folorunsho: "De Gea ha fatto una parata assurda. Giocare contro la Lazio è speciale, sono contento"
26 gennaio 2025 23:37
Folorunsho: "C'è stato un confronto nello spogliatoio dopo Monza, non vediamo l'ora di giocare"
19 gennaio 2025 12:18
Bucchioni: "Folorunsho al posto di Bove è la ricetta giusta per ritrovare l'equilibrio perduto nelle ultime gare"
19 gennaio 2025 11:42
La Fiorentina riparte da Folorunsho. Palladino vuole il suo nuovo Bove. Deve rivitalizzare la squadra
19 gennaio 2025 10:17
Masini: "Sogno un Folorunsho alla Mctominay per ricostruire il centrocampo della Fiorentina"
16 gennaio 2025 13:28
Corriere dello Sport: “Folorunsho ha scelto Firenze per rilanciarsi, vuole mettere le radici qui”
16 gennaio 2025 08:53
Cataldi ancora in dubbio per il Torino, verrà valutato nei prossimi giorni. Folorunsho verso la titolarità
16 gennaio 2025 08:50
Folorunsho: "Non è stato bello non giocare 6 mesi. La Fiorentina è la mia occasione, obiettivo Nazionale"
15 gennaio 2025 12:18
Dal Viola Park: “Cataldi ancora a parte, ma può recuperare. Folorunsho può partire titolare"
15 gennaio 2025 09:22
Bucciantini: "No allarmismi, se hai scelto Palladino, devi sostenerlo e percorrere un po’ di strada con lui"
14 gennaio 2025 23:09
Folorunsho: "Speravo un esordio con un altro risultato. Voglio lottare per questa maglia"
14 gennaio 2025 19:15
Trevisani: "Un rallentamento della Fiorentina era inevitabile, Folorunsho secondo me farà il Bove"
14 gennaio 2025 11:41
Corriere dello Sport: “Contro il Torino, Palladino pensa a Folorunsho dal 1’. Dubbi su Pongracic e Cataldi”
14 gennaio 2025 08:54
Palladino: "L'episodio di Bove ci ha tolto equilibrio, con Folorunsho lo ritroviamo. Oggi è entrato bene"
13 gennaio 2025 23:38
Palladino spiega l'acquisto di Folorunsho: "Può giocare a centrocampo, esterno e anche sottopunta"
13 gennaio 2025 12:25
I convocati della Fiorentina per il Monza: Cataldi non ce la fa, c'è Folorunsho. Ok Gudmundsson
12 gennaio 2025 16:56
Ceccarini rivela: "Dopo Folorunsho la Fiorentina a Gennaio prenderà anche un altro centrocampista"
12 gennaio 2025 12:20
Folorunsho: "C'è voluto un po' per il mio arrivo ma spero vivamente nel riscatto, impressioni positive "
12 gennaio 2025 11:45
Il retroscena: "Rottura Conte-Folorunsho colpa di una risposta sul peso: «All'europeo solo in vacanza»
11 gennaio 2025 18:47
Il Napoli saluta Folorunsho dopo il passaggio alla Fiorentina: "In bocca al lupo, Micheal"
11 gennaio 2025 14:21
La Fiorentina ufficializza Folorunsho: "Arriva in prestito con opzione per il riscatto, indosserà il 90"
11 gennaio 2025 12:15
Gazzetta: “Folorunsho è arrivato a Firenze, oggi può allenarsi in gruppo. Può essere convocato contro il Monza”
11 gennaio 2025 09:26
FOTO, i primi scatti di Folorunsho al Viola Park: l'incontro con Palladino e il dg Ferrari
10 gennaio 2025 20:45
Valcareggi: "Gudmundsson sta facendo troppo il rompico*****i, Firenze è difficile da conquistare"
10 gennaio 2025 13:57
TMW scrive: "Il riscatto di Folorunsho è a 8 milioni, può diventare obbligatorio facilmente"
10 gennaio 2025 12:13
Corriere dello Sport: “Folorunsho, oggi o domani le visite a Firenze. Paladino spera di averlo già contro il Monza”
10 gennaio 2025 09:10
Pedullà rassicura: "Folorunsho domani, probabilmente in serata, sarà a Firenze"
09 gennaio 2025 22:49
Moretto: "Folorunsho-Fiorentina, prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 8+bonus"
09 gennaio 2025 15:13
Corriere dello Sport: “Folorunsho spinge, oggi o domani a Firenze. Lunedì può esordire con i viola”
09 gennaio 2025 08:13
Nazione: “Folorunsho-Fiorentina è fatta! Nelle prossime ore a Firenze. Palladino lo avrà già per Monza”
08 gennaio 2025 08:45
Repubblica: “Folorunsho venerdì a Firenze. Possibile convocazione contro il Monza”
08 gennaio 2025 08:41
Folorunsho alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, venerdì le visite mediche
07 gennaio 2025 21:07
Gazzetta: “Folorunsho-Fiorentina? Si farà ma bisogna attendere domani o giovedì prima che l’operazione si completi”
07 gennaio 2025 08:24
Corriere Fiorentino: “Folorunsho atteso a Firenze per le visite tra domani e giovedì nonostante il Napoli attenda il sostituto”
07 gennaio 2025 08:18
La Fiorentina ha chiuso per Michael Folorunsho, il giocatore mercoledì sarà a Firenze
06 gennaio 2025 22:36
TMW scrive: "Folorunsho andrà alla Fiorentina, ma prima il Napoli deve ingaggiare il suo sostituto"
06 gennaio 2025 12:36
Nazione: “Folorunsho, Marì e Spinazzola ed un altro centrocampo. Palladino punta sul 3-5-2?”
06 gennaio 2025 10:07
Corriere dello Sport: “Folorunsho bloccato da Conte, ok alla Fiorentina ma il mister prima vuole il suo sostituto”
06 gennaio 2025 09:52
Ceccarini: "Folorunsho alla Fiorentina in prestito con diritto che diventa obbligo di riscatto a 8 milioni"
05 gennaio 2025 12:55
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