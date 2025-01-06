Corriere dello Sport: “Folorunsho bloccato da Conte, ok alla Fiorentina ma il mister prima vuole il suo sostituto” 

Folorunsho sarà il prossimo acquisto della Fiorentina

Michael Folorunsho sarà il prossimo acquisto della Fiorentina di Palladino, sembra davvero tutto fatto, ma allora perché non è ancora arrivato a Firenze? Il Corriere dello Sport spiega questa situazione affidando la responsabilità ad Antonio Conte.

Sì, perché l'allenatore del Napoli ha espressamente chiesto a De Laurentiis di avere lo stesso numero di giocatori in rosa. Per questo motivo, prima di cedere l'ex centrocampista del Verona, servirà trovare un sostituto. Potrebbe essere Fazzini dell'Empoli, ma l'intrigo con la Lazio aumenta i tempi.

Comunque in casa Fiorentina non c'è nessun tipo di allarmismo. L'arrivo di Folorunsho a Firenze sembra essere solo questione di ore. Poi, il centrocampista azzurro firmerà un contratto con la viola di quattro anni e mezzo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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