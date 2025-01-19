Bucchioni: "Folorunsho al posto di Bove è la ricetta giusta per ritrovare l'equilibrio perduto nelle ultime gare"

Il noto giornalista e direttore di Italia 7 ha parlato della squadra che giocherà contro il Toro nel lunch match domenicale

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Enzo Bucchioni che ha commentato la formazione schierata da Palladino per fronteggiare il Torino: "Secondo me Folorunsho prende la posizione di Bove cercando di ritrovare quello schieramento che ti garantiva maggior protezione poichè senza di lui la Fiorentina era troppo sbilanciata, mentre mettendo lui in quella porzione di campo ti garantisce più copertura e gamba nel momento di offendere. Oltre a questo però deve cambiare lo spirito perchè nelle ultime gare non abbiamo visto l'atteggiamento giusto quindi il modulo conta si, ma di più la testa dei giocatori che devono reagire dopo tutto quello accaduto dopo il Monza. Sarà una partita difficile perchè la Fiorentina deve vincere a tutti i costi perchè se non vinci neanche oggi ci saranno nuove polemiche e nuovi veleni. Conta vincere, la prestazione conta poco."

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