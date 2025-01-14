Trevisani: "Un rallentamento della Fiorentina era inevitabile, Folorunsho secondo me farà il Bove"

Il noto telecronista ed opinionista Riccardo trevisani è intervenuto bel podcast di Cronache di Spogliatoio "Fontana di Trevi" parlando anche di Fiorentina, queste le parole:"La Fiorentina ad un certo...

Il noto telecronista ed opinionista Riccardo trevisani è intervenuto bel podcast di Cronache di Spogliatoio "Fontana di Trevi" parlando anche di Fiorentina, queste le parole:

"La Fiorentina ad un certo punto ne ha vinte 8 di fila un rallentamento era inevitabile, diciamo che troppo hanno fatto prima e troppo poco stanno facendo ora, la cosa incredibile è che da quel momento in cui per 5 secondi si è spento Bove si è spenta anche la Fiorentina. Cataldi è stata un altra perdita discreta perché ha perso quella barriera a centrocampo che stava facendo benissimo, Folorunsho però per me farà il Bove cioè quel giocatore elettrico che porta fisicità e qualche guizzo offensivo. Io credo che la Champions se la giocheranno Fiorentina, Lazio, Milan e Juventus"

DI CANIO CONTRO NICO

https://www.labaroviola.com/di-canio-attacca-nico-alla-fiorentina-lottava-per-lottavo-posto-nelle-finali-e-sempre-mancato/284488/