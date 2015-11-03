Notizie Trevisani Fiorentina

Trevisani: "La Fiorentina non ha gioco ne l'allenatore. Il Tottenham è la Fiorentina d'Inghilterra".
10 aprile 2026 20:33
Trevisani sogna: "Baggio con Malagò in FIGC, Guardiola prossimo commissario tecnico azzurro dopo Gattuso"
02 aprile 2026 18:45
Trevisani: "Harrison non va nemmeno a pranzo con Parisi e Solomon. Piccoli non è il problema"
17 marzo 2026 11:42
Sentite Trevisani: "Dzeko ha fatto 5 gol e 3 assist in 6 presenze, forse non era lui il problema"
10 marzo 2026 11:45
Trevisani duro: "Rugani da 3, Gudmundsson lo guardi in faccia e sai già che giocherà male"
03 marzo 2026 12:23
Trevisani: "Attaccare Bastoni e Parisi? Levatevi le sciarpe e non fate i moralizzatori, lo fanno tutti"
17 febbraio 2026 11:42
Sentite Trevisani: "Nel calcio si va in campo per fregare l'avversario, se si riesce pure l'arbitro"
16 febbraio 2026 23:20
Trevisani: "Sentivo dire che la Fiorentina non è mai stata in lotta per non retrocedere..ecco no"
10 febbraio 2026 21:38
Trevisani incorona Fagioli: "Gioca a calcio come nessuno in Italia, è il cuore della Fiorentina"
20 gennaio 2026 12:59
Attacco Viola sotto accusa, Callegari: "Venderei Dzeko". Trevisani risponde: "Devono rimanere tutti"
04 gennaio 2026 14:26
Viviano: “Firenze e la Fiorentina usciranno da questa situazione” e Biasin: “Si salva, ma rischio altissimo”
09 dicembre 2025 19:41
Trevisani rivela: “La Fiorentina ha contattato De Rossi in ritardo, lui ha fatto bene a non andare”
09 dicembre 2025 19:13
Trevisani: "De Gea non para più e perdi le partite. Col Sassuolo un'insieme di cose fuori dal mondo"
09 dicembre 2025 00:40
Trevisani sui tifosi della Fiorentina: "Se le cose vanno male è meglio sostenere, sennò giochi il Sabato"
02 dicembre 2025 11:41
Trevisani: "Ha fatto più Vanoli in 2 partite che Pioli in 10, Vlahovic tira la maglia di Marì non è rigore"
25 novembre 2025 11:35
Trevisani sicuro: "La Fiorentina è già più di Vanoli di quanto sia mai stata di Pioli, ma non farà 50 punti"
11 novembre 2025 11:30
Trevisani duro: "Pioli ha sbagliato qualsiasi cosa, la sua Fiorentina è un'accozzaglia di giocatori senza logica"
03 novembre 2025 23:25
Trevisani: “Bologna ti aiuta a crescere, a Firenze sono solo criticoni. Guardate Italiano come l’hanno trattato male”
19 ottobre 2025 11:36
Trevisani: "Pradè ha delle colpe ma non è il demonio, le partite della Fiorentina sono state inguardabili"
07 ottobre 2025 11:38
Zazzaroni contro Trevisani: "La Fiorentina non è seguita? Ma se ha 701 mila tifosi in Italia e non solo"
04 ottobre 2025 15:20
Trevisani sulla Fiorentina: "Un nulla cosmico, fatica a giocare a calcio, si salva solo Kean"
29 settembre 2025 23:26
Pioli risponde a Trevisani: "I fiorentini non sono un problema, lavoriamo per avere i loro applausi"
26 settembre 2025 15:00
Valcareggi: “Trevisani stia calmo..E' invidioso. A Milano per la nebbia soffia il naso a quello accanto”
26 settembre 2025 14:29
Trevisani: "Il problema dei tifosi a Firenze c'è. Italiano spernacchiato, Palladino e i Della Valle criticati"
24 settembre 2025 19:34
Pedullà contro Trevisani: “Per difendere un allenatore non bisogna infamare Firenze e i fiorentini. Sarà colpa di Pioli se la squadra non rende?!”
24 settembre 2025 15:24
Trevisani duro: “I tifosi della Fiorentina gli unici a capire di calcio. Italiano sfondato, Palladino massacrato, ora Pioli"
23 settembre 2025 10:10
Trevisani: "Kean sarà il capocannoniere del campionato, farà veramente un sacco di gol con Pioli"
24 agosto 2025 14:43
Trevisani: "Pioli è l'uomo giusto. Fiorentina sottovalutata, il quarto posto è possibile"
30 luglio 2025 21:03
Trevisani: "Dzeko rientro più intrigante in Serie A, Fiorentina in attacco al livello delle big"
29 luglio 2025 23:18
Trevisani: "La Fiorentina con Pioli può puntare alla Champions. Kean l'attaccante italiano più forte"
19 luglio 2025 17:04
Trevisani lancia la bomba: "Da quello che so l'Al-Qadisiyya prende Retegui e non Kean"
01 luglio 2025 20:15
Trevisani esalta Dzeko: "Uno degli attaccanti più forti degli ultimi 15 anni. Acquisto super della Fiorentina"
18 giugno 2025 15:10
Trevisani: “Dzeko è un grande colpo, è un campione. Pioli può fare come Ibra e Giroud”
16 giugno 2025 21:20
Trevisani e Callegari indicano il tecnico viola: De Rossi per il primo e Sarri per il secondo
01 giugno 2025 17:51
Trevisani su Kean: "Miglior attaccante della Serie A, meglio di Retegui. All'Atalanta è più facile segnare"
27 maggio 2025 12:25
Trevisani su Palladino: "Ha fatto una buona stagione, lo terrei. A Firenze accettano solo Dante o Antognoni"
20 maggio 2025 13:20
Trevisani e Callegari non hanno dubbi: "La Roma batterà la Fiorentina, giallorossi a 63 punti a fine giornata"
04 maggio 2025 13:55
Foroni (Mediaset) : "Non sono fiorentino ma ho urlato come Trevisani in Fiorentina-Juve 4-2"
21 marzo 2025 23:17
Trevisani: "Palladino vive sulla graticola da inizio stagione, però in classifica è dove deve stare"
25 febbraio 2025 11:18
Trevisani: "Il rigore per la Fiorentina non esiste, Darmian non può fare niente per evitare la palla"
12 febbraio 2025 14:02
Trevisani: "L'Inter parte favorita contro la Fiorentina, sarà un'altra storia rispetto a giovedì"
09 febbraio 2025 21:31
Trevisani promuove Fagioli: "Giocatore tecnico perfetto per l'idea di Palladino, viola da Europa"
04 febbraio 2025 14:59
Trevisani: "La partita della Fiorentina è un bel manifesto, Beltran fa una prestazione commuovente"
28 gennaio 2025 12:35
Trevisani: "La Fiorentina è dove doveva stare in classifica, non può fare il campionato dell'Atalanta"
21 gennaio 2025 18:54
Trevisani: "Un rallentamento della Fiorentina era inevitabile, Folorunsho secondo me farà il Bove"
14 gennaio 2025 11:41
Trevisani: "La partita a Torino di Gudmundsson mi ha preoccupato, la Fiorentina ha bisogno di lui"
10 gennaio 2025 12:01
Trevisani: "De Gea ha già portato 7-8 punti alla Fiorentina. Su Vlahovic fa una parata che non ha senso"
31 dicembre 2024 12:02
Trevisani: "Brutta la sconfitta della Fiorentina. Si è sentita l'assenza di Dodò, giocatore fondamentale"
24 dicembre 2024 14:46
Trevisani: "Si vedeva che Italiano era carico, avrei preferito vedere un 30% in meno anche per Palladino"
17 dicembre 2024 12:44
Trevisani: "Il Milan è più forte della Fiorentina, però la Viola arriva davanti grazie a Fonseca"
11 dicembre 2024 14:03
Trevisani: "A Italiano venduti Calafiori e Zirkzee e presi Casale e Dallinga, eppure va meglio di Thiago"
10 dicembre 2024 19:11
Trevisani: "Miretti è un giocatore da Fiorentina, come rinforzo a gennaio ci penserei"
27 novembre 2024 19:14
Trevisani: "Complimenti a chi ha costruito questa Fiorentina, il calcio alla fine è portiere e centravanti"
26 novembre 2024 11:30
Trevisani: "La Fiorentina è una sorpresa. Eppure deve ancora godersi Gudmundsson e Colpani..."
25 novembre 2024 15:43
Trevisani: "Sotto Comuzzo c'è scritto Raffaele Palladino, è la prova di quanto contano gli allenatori"
12 novembre 2024 14:19
Trevisani: "Il 3-1 di Kean ricorda Batistuta, al 93esimo quelli normali sono morti lui fa quel goal"
12 novembre 2024 12:37
Trevisani: "Maldini da squadra di alta classifica? Sì. Sottil, Ikoné e Kouamé giocano nella Fiorentina..."
05 novembre 2024 17:13
Trevisani pronostica un pareggio tra Fiorentina e Genoa. Tutti gli altri ospiti hanno dato per favorita la viola
30 ottobre 2024 13:39
Trevisani: "Palladino ha fatto quello che non ha fatto Italiano, ha scelto il 9. La Fiorentina si può divertire"
29 ottobre 2024 13:02
Trevisani: "Non mi stupirei se Kean quest'anno fa 12 goal e il prossimo 20, gli bastava un po' di amore"
29 ottobre 2024 12:12
Speciale risponde a Trevisani: "Esagerate le sue parole su Ranieri, eccesso di personaggismo"
22 ottobre 2024 22:43
Trevisani non ha dubbi: "Colpani è forte, adesso si è sbloccato e farà divertire la Fiorentina"
22 ottobre 2024 16:00
Cesari e Trevisani attaccano Ranieri per la gomitata: "Ma che roba è?" e poi: "Va internato chi fa cosi"
21 ottobre 2024 14:39
Trevisani: "In Nazionale Kean deve essere il titolare insieme a Retegui, che coppia di animali"
17 ottobre 2024 14:56
Trevisani: "Kean? Partita mostruosa contro l'Atalanta. È indiscutibilmente l'attaccante italiano più forte"
17 settembre 2024 11:59
Trevisani non ha dubbi: "Colpani la prossima stagione giocherà alla Fiorentina"
08 luglio 2024 09:11
Trevisani: "Gudmundsson alla Fiorentina? Devono tirare fuori tanti soldi. L'attacco diventerebbe carino"
06 luglio 2024 19:00
Trevisani: "Nico è forte, ma la prestazione in Finale è stata pessima, per 30 milioni penso di venderlo"
25 giugno 2024 21:45
Trevisani: "Italiano perfetto per il Bologna. Prendono chi non ha mai perso tra andata e ritorno in Europa"
29 maggio 2024 10:15
Trevisani attacca Lautaro: "Al Mondiale ha fatto il portaborracce". Il 'Toro' risponde: "Ho portato anche la coppa"
28 maggio 2024 15:14
Trevisani: "Anche se la Fiorentina dovesse perdere la finale 7-0, i tifosi viola dovrebbero ringraziare Italiano"
22 maggio 2024 16:59
Trevisani: "Quello che fa Ranieri in Fiorentina-Brugge non si può guardare, purtroppo il livello è quello"
07 maggio 2024 12:32
Trevisani: "Italiano è ineliminabile. Difesa fragile? I numeri dicono che è una barzelletta"
19 aprile 2024 19:54
Trevisani: "La Fiorentina ha subito gli stessi gol di Milan, Roma e Atalanta avendo difensori più scarsi"
09 aprile 2024 10:49
Trevisani: "Se la Fiorentina è dietro in classifica a Roma e Milan è perché non segna per quanto produce"
04 aprile 2024 14:07
Trevisani: "Milenkovic imbarazzante sul gol di Leao", Borghi: "Fiorentina paga i clamorosi errori individuali"
03 aprile 2024 11:45
Trevisani: "Belotti a Firenze può arrivare a 10 goal, alla Roma faceva a cazzotti con il guardalinee"
13 febbraio 2024 17:12
Trevisani: "Ci vuole coraggio a mettere titolare Ikonè, ti fa passare la voglia di difenderlo, disfa tutto"
18 gennaio 2024 14:28
Trevisani: "Grazie a Italiano la Fiorentina è passata da lottare per la salvezza a lottare per la Champions League"
20 dicembre 2023 11:23
Trevisani boccia Jovic: "In questo momento non è giocatore di calcio. Porterei Camarda con la Fiorentina"
22 novembre 2023 17:20
Trevisani umilia Jovic e Pioli: "Ha il numero 15 come mesi di prigione che darei a chi lo fa giocare"
14 novembre 2023 17:58
Trevisani sicuro: "Beltran è un fuoriclasse, può diventare il nuovo Lautaro, il primo anno fece 7 gol"
10 novembre 2023 17:12
Trevisani attacca: "La Juve con Chiesa e Vlahovic ha segnato tre gol in meno della Fiorentina"
03 ottobre 2023 12:20
Trevisani: "Nzola e Cabral non possono stare nella stessa frase. Cabral deve essere il titolare della Fiorentina"
14 giugno 2023 14:50
Trevisani: "Inter favorita, ma la Fiorentina ha dimostrato di poter batterla. Per Italiano la finale è successo"
28 aprile 2023 17:40
Trevisani esalta Italiano: "Ha portato la Fiorentina dalla salvezza all'ultima giornata a due possibili finali"
04 aprile 2023 17:20
Trevisani ricorda: "Al gol di Joaquin con la Juve ho sentito un boato mai udito prima. Paranormale"
25 marzo 2023 17:10
Trevisani esalta Cabral: "Può diventare bomber da 20 gol in Serie A. Visto solo il 30-40% del suo potenziale"
18 marzo 2023 17:30
Trevisani: "Italiano come Klopp. L'anno scorso senza la cessione di Vlahovic Fiorentina in Champions"
07 marzo 2023 14:20
Trevisani: "Vlahovic alla Fiorentina segnava tanto, con Allegri sembra essere diventato il cugino"
23 febbraio 2023 18:04
Trevisani: "Tomori ha fatto un intervento eccezionale. Il calcio è uno sport di contatto"
15 novembre 2022 12:08
Trevisani non ha dubbi: "Inquietante che non sia stato fischiato rigore per il fallo di Cuadrado su Sottil"
05 settembre 2022 11:09
Trevisani ammette: "Vlahovic stava al gioco della Fiorentina come il parmigiano sta sulla pasta al sugo"
09 maggio 2022 12:19
Trevisani smaschera Iachini: "Lui alla Fiorentina metteva in panchina Vlahovic per far giocare Kouamè"
09 maggio 2022 10:56
Trevisani lo dice: "Italiano è lo Jurgen Klopp d'Italia. La Fiorentina ha fatto 8 gol in 2 partite al Napoli"
11 aprile 2022 10:56
Trevisani non si spiega: "Vlahovic ha dovuto sopportare Iachini che lo alternava a Cutrone e Kouamè"
28 febbraio 2022 12:32
Trevisani: "Tifosi Juventus mi hanno insultato dopo il 4-2. Cabral? Italiano ha fatto segnare Nzola"
03 febbraio 2022 14:47
Trevisani attacca Allegri: "Perchè non vogliamo dire che la Juventus non gioca a pallone?"
07 gennaio 2022 18:11
Trevisani: "Italiano ha dato identità alla Fiorentina in 3 partite, Allegri ancora non si è visto"
13 settembre 2021 18:25
Trevisani: "Persi la testa per Vlahovic due anni fa, senza di lui la Fiorentina sarebbe come il Parma"
27 aprile 2021 13:44
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