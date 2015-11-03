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Notizie Trevisani Fiorentina

Trevisani: "La Fiorentina non ha gioco ne l'allenatore. Il Tottenham è la Fiorentina d'Inghilterra".

10 aprile 2026 20:33

Trevisani sogna: "Baggio con Malagò in FIGC, Guardiola prossimo commissario tecnico azzurro dopo Gattuso"

02 aprile 2026 18:45

Trevisani: "Harrison non va nemmeno a pranzo con Parisi e Solomon. Piccoli non è il problema"

17 marzo 2026 11:42

Sentite Trevisani: "Dzeko ha fatto 5 gol e 3 assist in 6 presenze, forse non era lui il problema"

10 marzo 2026 11:45

Trevisani duro: "Rugani da 3, Gudmundsson lo guardi in faccia e sai già che giocherà male"

03 marzo 2026 12:23

Trevisani: "Attaccare Bastoni e Parisi? Levatevi le sciarpe e non fate i moralizzatori, lo fanno tutti"

17 febbraio 2026 11:42

Sentite Trevisani: "Nel calcio si va in campo per fregare l'avversario, se si riesce pure l'arbitro"

16 febbraio 2026 23:20

Trevisani: "Sentivo dire che la Fiorentina non è mai stata in lotta per non retrocedere..ecco no"

10 febbraio 2026 21:38

Trevisani incorona Fagioli: "Gioca a calcio come nessuno in Italia, è il cuore della Fiorentina"

20 gennaio 2026 12:59

Attacco Viola sotto accusa, Callegari: "Venderei Dzeko". Trevisani risponde: "Devono rimanere tutti"

04 gennaio 2026 14:26

Viviano: “Firenze e la Fiorentina usciranno da questa situazione” e Biasin: “Si salva, ma rischio altissimo”

09 dicembre 2025 19:41

Trevisani rivela: “La Fiorentina ha contattato De Rossi in ritardo, lui ha fatto bene a non andare”

09 dicembre 2025 19:13

Trevisani: "De Gea non para più e perdi le partite. Col Sassuolo un'insieme di cose fuori dal mondo"

09 dicembre 2025 00:40

Trevisani sui tifosi della Fiorentina: "Se le cose vanno male è meglio sostenere, sennò giochi il Sabato"

02 dicembre 2025 11:41

Trevisani: "Ha fatto più Vanoli in 2 partite che Pioli in 10, Vlahovic tira la maglia di Marì non è rigore"

25 novembre 2025 11:35

Trevisani sicuro: "La Fiorentina è già più di Vanoli di quanto sia mai stata di Pioli, ma non farà 50 punti"

11 novembre 2025 11:30

Trevisani duro: "Pioli ha sbagliato qualsiasi cosa, la sua Fiorentina è un'accozzaglia di giocatori senza logica"

03 novembre 2025 23:25

Trevisani: “Bologna ti aiuta a crescere, a Firenze sono solo criticoni. Guardate Italiano come l’hanno trattato male”

19 ottobre 2025 11:36

Trevisani: "Pradè ha delle colpe ma non è il demonio, le partite della Fiorentina sono state inguardabili"

07 ottobre 2025 11:38

Zazzaroni contro Trevisani: "La Fiorentina non è seguita? Ma se ha 701 mila tifosi in Italia e non solo"

04 ottobre 2025 15:20

Trevisani sulla Fiorentina: "Un nulla cosmico, fatica a giocare a calcio, si salva solo Kean"

29 settembre 2025 23:26

Pioli risponde a Trevisani: "I fiorentini non sono un problema, lavoriamo per avere i loro applausi"

26 settembre 2025 15:00

Valcareggi: “Trevisani stia calmo..E' invidioso. A Milano per la nebbia soffia il naso a quello accanto”

26 settembre 2025 14:29

Trevisani: "Il problema dei tifosi a Firenze c'è. Italiano spernacchiato, Palladino e i Della Valle criticati"

24 settembre 2025 19:34

Pedullà contro Trevisani: “Per difendere un allenatore non bisogna infamare Firenze e i fiorentini. Sarà colpa di Pioli se la squadra non rende?!”

24 settembre 2025 15:24

Trevisani duro: “I tifosi della Fiorentina gli unici a capire di calcio. Italiano sfondato, Palladino massacrato, ora Pioli"

23 settembre 2025 10:10

Trevisani: "Kean sarà il capocannoniere del campionato, farà veramente un sacco di gol con Pioli"

24 agosto 2025 14:43

Trevisani: "Pioli è l'uomo giusto. Fiorentina sottovalutata, il quarto posto è possibile"

30 luglio 2025 21:03

Trevisani: "Dzeko rientro più intrigante in Serie A, Fiorentina in attacco al livello delle big"

29 luglio 2025 23:18

Trevisani: "La Fiorentina con Pioli può puntare alla Champions. Kean l'attaccante italiano più forte"

19 luglio 2025 17:04

Trevisani lancia la bomba: "Da quello che so l'Al-Qadisiyya prende Retegui e non Kean"

01 luglio 2025 20:15

Trevisani esalta Dzeko: "Uno degli attaccanti più forti degli ultimi 15 anni. Acquisto super della Fiorentina"

18 giugno 2025 15:10

Trevisani: “Dzeko è un grande colpo, è un campione. Pioli può fare come Ibra e Giroud”

16 giugno 2025 21:20

Trevisani e Callegari indicano il tecnico viola: De Rossi per il primo e Sarri per il secondo

01 giugno 2025 17:51

Trevisani su Kean: "Miglior attaccante della Serie A, meglio di Retegui. All'Atalanta è più facile segnare"

27 maggio 2025 12:25

Trevisani su Palladino: "Ha fatto una buona stagione, lo terrei. A Firenze accettano solo Dante o Antognoni"

20 maggio 2025 13:20

Trevisani e Callegari non hanno dubbi: "La Roma batterà la Fiorentina, giallorossi a 63 punti a fine giornata"

04 maggio 2025 13:55

Foroni (Mediaset) : "Non sono fiorentino ma ho urlato come Trevisani in Fiorentina-Juve 4-2"

21 marzo 2025 23:17

Trevisani: "Palladino vive sulla graticola da inizio stagione, però in classifica è dove deve stare"

25 febbraio 2025 11:18

Trevisani: "Il rigore per la Fiorentina non esiste, Darmian non può fare niente per evitare la palla"

12 febbraio 2025 14:02

Trevisani: "L'Inter parte favorita contro la Fiorentina, sarà un'altra storia rispetto a giovedì"

09 febbraio 2025 21:31

Trevisani promuove Fagioli: "Giocatore tecnico perfetto per l'idea di Palladino, viola da Europa"

04 febbraio 2025 14:59

Trevisani: "La partita della Fiorentina è un bel manifesto, Beltran fa una prestazione commuovente"

28 gennaio 2025 12:35

Trevisani: "La Fiorentina è dove doveva stare in classifica, non può fare il campionato dell'Atalanta"

21 gennaio 2025 18:54

Trevisani: "Un rallentamento della Fiorentina era inevitabile, Folorunsho secondo me farà il Bove"

14 gennaio 2025 11:41

Trevisani: "La partita a Torino di Gudmundsson mi ha preoccupato, la Fiorentina ha bisogno di lui"

10 gennaio 2025 12:01

Trevisani: "De Gea ha già portato 7-8 punti alla Fiorentina. Su Vlahovic fa una parata che non ha senso"

31 dicembre 2024 12:02

Trevisani: "Brutta la sconfitta della Fiorentina. Si è sentita l'assenza di Dodò, giocatore fondamentale"

24 dicembre 2024 14:46

Trevisani: "Si vedeva che Italiano era carico, avrei preferito vedere un 30% in meno anche per Palladino"

17 dicembre 2024 12:44

Trevisani: "Il Milan è più forte della Fiorentina, però la Viola arriva davanti grazie a Fonseca"

11 dicembre 2024 14:03

Trevisani: "A Italiano venduti Calafiori e Zirkzee e presi Casale e Dallinga, eppure va meglio di Thiago"

10 dicembre 2024 19:11

Trevisani: "Miretti è un giocatore da Fiorentina, come rinforzo a gennaio ci penserei"

27 novembre 2024 19:14

Trevisani: "Complimenti a chi ha costruito questa Fiorentina, il calcio alla fine è portiere e centravanti"

26 novembre 2024 11:30

Trevisani: "La Fiorentina è una sorpresa. Eppure deve ancora godersi Gudmundsson e Colpani..."

25 novembre 2024 15:43

Trevisani: "Sotto Comuzzo c'è scritto Raffaele Palladino, è la prova di quanto contano gli allenatori"

12 novembre 2024 14:19

Trevisani: "Il 3-1 di Kean ricorda Batistuta, al 93esimo quelli normali sono morti lui fa quel goal"

12 novembre 2024 12:37

Trevisani: "Maldini da squadra di alta classifica? Sì. Sottil, Ikoné e Kouamé giocano nella Fiorentina..."

05 novembre 2024 17:13

Trevisani pronostica un pareggio tra Fiorentina e Genoa. Tutti gli altri ospiti hanno dato per favorita la viola

30 ottobre 2024 13:39

Trevisani: "Palladino ha fatto quello che non ha fatto Italiano, ha scelto il 9. La Fiorentina si può divertire"

29 ottobre 2024 13:02

Trevisani: "Non mi stupirei se Kean quest'anno fa 12 goal e il prossimo 20, gli bastava un po' di amore"

29 ottobre 2024 12:12

Speciale risponde a Trevisani: "Esagerate le sue parole su Ranieri, eccesso di personaggismo"

22 ottobre 2024 22:43

Trevisani non ha dubbi: "Colpani è forte, adesso si è sbloccato e farà divertire la Fiorentina"

22 ottobre 2024 16:00

Cesari e Trevisani attaccano Ranieri per la gomitata: "Ma che roba è?" e poi: "Va internato chi fa cosi"

21 ottobre 2024 14:39

Trevisani: "In Nazionale Kean deve essere il titolare insieme a Retegui, che coppia di animali"

17 ottobre 2024 14:56

Trevisani: "Kean? Partita mostruosa contro l'Atalanta. È indiscutibilmente l'attaccante italiano più forte"

17 settembre 2024 11:59

Trevisani non ha dubbi: "Colpani la prossima stagione giocherà alla Fiorentina"

08 luglio 2024 09:11

Trevisani: "Gudmundsson alla Fiorentina? Devono tirare fuori tanti soldi. L'attacco diventerebbe carino"

06 luglio 2024 19:00

Trevisani: "Nico è forte, ma la prestazione in Finale è stata pessima, per 30 milioni penso di venderlo"

25 giugno 2024 21:45

Trevisani: "Italiano perfetto per il Bologna. Prendono chi non ha mai perso tra andata e ritorno in Europa"

29 maggio 2024 10:15

Trevisani attacca Lautaro: "Al Mondiale ha fatto il portaborracce". Il 'Toro' risponde: "Ho portato anche la coppa"

28 maggio 2024 15:14

Trevisani: "Anche se la Fiorentina dovesse perdere la finale 7-0, i tifosi viola dovrebbero ringraziare Italiano"

22 maggio 2024 16:59

Trevisani: "Quello che fa Ranieri in Fiorentina-Brugge non si può guardare, purtroppo il livello è quello"

07 maggio 2024 12:32

Trevisani: "Italiano è ineliminabile. Difesa fragile? I numeri dicono che è una barzelletta"

19 aprile 2024 19:54

Trevisani: "La Fiorentina ha subito gli stessi gol di Milan, Roma e Atalanta avendo difensori più scarsi"

09 aprile 2024 10:49

Trevisani: "Se la Fiorentina è dietro in classifica a Roma e Milan è perché non segna per quanto produce"

04 aprile 2024 14:07

Trevisani: "Milenkovic imbarazzante sul gol di Leao", Borghi: "Fiorentina paga i clamorosi errori individuali"

03 aprile 2024 11:45

Trevisani: "Belotti a Firenze può arrivare a 10 goal, alla Roma faceva a cazzotti con il guardalinee"

13 febbraio 2024 17:12

Trevisani: "Ci vuole coraggio a mettere titolare Ikonè, ti fa passare la voglia di difenderlo, disfa tutto"

18 gennaio 2024 14:28

Trevisani: "Grazie a Italiano la Fiorentina è passata da lottare per la salvezza a lottare per la Champions League"

20 dicembre 2023 11:23

Trevisani boccia Jovic: "In questo momento non è giocatore di calcio. Porterei Camarda con la Fiorentina"

22 novembre 2023 17:20

Trevisani umilia Jovic e Pioli: "Ha il numero 15 come mesi di prigione che darei a chi lo fa giocare"

14 novembre 2023 17:58

Trevisani sicuro: "Beltran è un fuoriclasse, può diventare il nuovo Lautaro, il primo anno fece 7 gol"

10 novembre 2023 17:12

Trevisani attacca: "La Juve con Chiesa e Vlahovic ha segnato tre gol in meno della Fiorentina"

03 ottobre 2023 12:20

Trevisani: "Nzola e Cabral non possono stare nella stessa frase. Cabral deve essere il titolare della Fiorentina"

14 giugno 2023 14:50

Trevisani: "Inter favorita, ma la Fiorentina ha dimostrato di poter batterla. Per Italiano la finale è successo"

28 aprile 2023 17:40

Trevisani esalta Italiano: "Ha portato la Fiorentina dalla salvezza all'ultima giornata a due possibili finali"

04 aprile 2023 17:20

Trevisani ricorda: "Al gol di Joaquin con la Juve ho sentito un boato mai udito prima. Paranormale"

25 marzo 2023 17:10

Trevisani esalta Cabral: "Può diventare bomber da 20 gol in Serie A. Visto solo il 30-40% del suo potenziale"

18 marzo 2023 17:30

Trevisani: "Italiano come Klopp. L'anno scorso senza la cessione di Vlahovic Fiorentina in Champions"

07 marzo 2023 14:20

Trevisani: "Vlahovic alla Fiorentina segnava tanto, con Allegri sembra essere diventato il cugino"

23 febbraio 2023 18:04

Trevisani: "Tomori ha fatto un intervento eccezionale. Il calcio è uno sport di contatto"

15 novembre 2022 12:08

Trevisani non ha dubbi: "Inquietante che non sia stato fischiato rigore per il fallo di Cuadrado su Sottil"

05 settembre 2022 11:09

Trevisani ammette: "Vlahovic stava al gioco della Fiorentina come il parmigiano sta sulla pasta al sugo"

09 maggio 2022 12:19

Trevisani smaschera Iachini: "Lui alla Fiorentina metteva in panchina Vlahovic per far giocare Kouamè"

09 maggio 2022 10:56

Trevisani lo dice: "Italiano è lo Jurgen Klopp d'Italia. La Fiorentina ha fatto 8 gol in 2 partite al Napoli"

11 aprile 2022 10:56

Trevisani non si spiega: "Vlahovic ha dovuto sopportare Iachini che lo alternava a Cutrone e Kouamè"

28 febbraio 2022 12:32

Trevisani: "Tifosi Juventus mi hanno insultato dopo il 4-2. Cabral? Italiano ha fatto segnare Nzola"

03 febbraio 2022 14:47

Trevisani attacca Allegri: "Perchè non vogliamo dire che la Juventus non gioca a pallone?"

07 gennaio 2022 18:11

Trevisani: "Italiano ha dato identità alla Fiorentina in 3 partite, Allegri ancora non si è visto"

13 settembre 2021 18:25

Trevisani: "Persi la testa per Vlahovic due anni fa, senza di lui la Fiorentina sarebbe come il Parma"

27 aprile 2021 13:44

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