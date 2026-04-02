Trevisani sogna: "Baggio con Malagò in FIGC, Guardiola prossimo commissario tecnico azzurro dopo Gattuso"

Il giornalista ha parlato del futuro della nazionale dopo la disfatta contro la Bosnia di martedì sera ai rigori

A Cronache di Spogliatoio, il telecronista Riccardo Trevisani ha parlato del futuro della FIGC e della panchina azzurra: "Ho un'idea precisa per il futuro che prevede uno sconvolgimento totale con Malagò al comando e credo che non manchi molto per questo per il post Gravina poi accanto a lui ci metterei Baggio a cui chiederei scusa per quanto fatto 15 anni fa e lo rimetterei al centro, mentre alla guida della Nazionale vorrei Guardiola, fatemi sognare perché con lui tutto sarebbe possibile. Lui va via dal City e magari potrebbe essere tentato di accettare la panchina azzurra con queste figure insieme a lui. Baggio è lontano e Guardiola è lontanissimo, ma tutto può succedere."