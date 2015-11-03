Notizie Malago Fiorentina

Gazzetta rivela: “FIGC? Malagò più avanti di Abete per capacità di mediazione e dialogo con le società”
09 maggio 2026 09:39
La Repubblica riporta: "Per la Nazionale spunta anche il nome di Pioli, l'ex viola tra i papabili"
01 maggio 2026 16:17
Domani Malagò incontrerà i dirigenti della Lega di A e B con l'obiettivo di compattare la coalizione per il voto
19 aprile 2026 15:42
Presidenza FIGC? Malagò: "Una sfida che mi affascina ma devo riflettere"
14 aprile 2026 18:57
La Lega di Serie A ha scelto Malagò come candidato per le elezioni federali del post Gravina
13 aprile 2026 13:50
Trevisani sogna: "Baggio con Malagò in FIGC, Guardiola prossimo commissario tecnico azzurro dopo Gattuso"
02 aprile 2026 18:45
De Laurentiis: "Le mie idee sono chiare da 10 anni. Va azzerato tutto, con Malagò torneremmo forti"
01 aprile 2026 12:45
Malagò: "Ho sentito Bove è sereno, conscio della realtà. La salute viene prima di tutto"
10 dicembre 2024 10:45
Malagò: "Ieri ho sentito Bove, era sereno e conscio della realtà. Ora la salute viene prima di tutto"
09 dicembre 2024 16:20
Sentite Malagò: "Caso Juve? È evidente che la giustizia sportiva abbia funzionato"
13 giugno 2023 16:30
Sentite Malagò sul caso Juventus: "Idea me la sono fatta ma non dico niente, ci sono indagini aperte"
28 dicembre 2022 18:33
Malagò: "Rinunciare alla fascia One Love è un autogol clamoroso. Non capisco come si possa barattare"
22 novembre 2022 21:36
Malagò intercettato: "Presidenti di Serie A sono delinquenti, tutti colpevoli di corruzione. Lotito capo"
16 novembre 2022 11:29
La speranza di Malagò: "Spero non ci siano intoppi per il restyling del Franchi"
23 aprile 2022 22:48
Malagò incorona la Fiorentina: "Restyling del Franchi e Viola Park, Firenze top in Italia"
14 aprile 2022 22:34
Malagò: ''Avevamo una squadra che aveva vinto l'Europeo e non andremo al mondiale. Dispiaciuti''
01 aprile 2022 17:25
Malagò: "Nuovo Stadio Franchi esempio per l'Italia. Storia e futuro in un progetto meraviglioso"
07 marzo 2022 22:29
Malagò: ''Nessuno ci aveva interpellato per informarci del PDNR, me lo ha confermato anche Gravina''
07 marzo 2022 19:06
Il presidente del CONI Malagò e Commisso si sono sentiti telefonicamente. Grande affetto e stima
14 ottobre 2021 13:34
Le foto della visita al Viola Park di Giovanni Malagò del CONI. Presenti Joe Barone e Pradè
14 ottobre 2021 13:12
Malagò: "Il Viola Park la miglior cosa di Commisso alla Fiorentina. Interessati allo stadio"
14 ottobre 2021 12:43
Malagò: "Vogliamo la massima capienza degli stadi. È un diritto del mondo dello sport"
27 settembre 2021 20:51
Malagò: "Commisso? Firenze non può che ringraziarlo per l'impegno e gli investimenti. Dategli tempo"
03 dicembre 2020 21:45
Malagò: "Non é scontato che tutto finisca e la Serie A possa ripartire a giugno: la gara é aperta"
24 maggio 2020 22:30
Malagò: "Penso che tutti i presidenti hanno un condizionamento dalla posizione in classifica"
22 maggio 2020 15:02
Malagò: "Al 99% la Serie A riparte il 13 giugno, ma non so se finirà"
14 maggio 2020 14:37
Lega di serie A contro Malagò: "Stupore per la sua ingerenza e leggerezza sui diritti tv"
16 aprile 2020 15:01
Malagò: "Il calcio è nel caos. Procedono per ipotesi quando serve un piano chiaro e convincente"
16 aprile 2020 14:04
Malagò: "Sono felice che le squadre siano messe in condizioni di riallenarsi ma le gare sono un'altra cosa"
14 aprile 2020 18:04
Malagò bacchetta Gravina: "Ripresa campionati? Un presidente deve prendere decisioni.."
14 aprile 2020 12:10
Spadafora scrive una lettera a Malagò: "Lo sport potrebbe ripartire il 4 maggio"
10 aprile 2020 22:38
Malagò: "Stop agli allenamenti fino al 27 aprile oppure fino al weekend del primo maggio"
10 aprile 2020 18:04
Malagò: "Tamponi a tutti prima di riprendere la Serie A? Certo, ma non solo ai calciatori sennò chi frena le polemiche?"
03 aprile 2020 12:55
Malagò: "Legge sugli stadi? Va cambiata, non ha dato risultati". E la Fiorentina resta in prima linea
27 marzo 2020 14:42
Malagò: “Ripresa della Serie A? Essa è un mondo a parte ma deciderà il Governo”
26 marzo 2020 11:20
Malagò: "Faremo le Olimpiadi. Non disputarle sarebbe un tradimento al senso dei giochi.."
13 marzo 2020 14:52
Malagò: "Un obbligo fermare lo sport, spero che all'estero ci seguano. Il 23 marzo..."
13 marzo 2020 01:30
Malagò: "Non so se il campionato di Serie A finirà. Bisogna procedere per gradi"
11 marzo 2020 11:42
La decisione del Coni, sospesi tutti gli sport fino al 3 aprile. Richiesta decreto al governo
09 marzo 2020 18:42
Emergenza Covid-19: Il presidente del CONI ha indetto una riunione straordinaria oggi alle 15
09 marzo 2020 14:22
Malagò: "Martedì se la Federcalcio è contraria alla Lega, quest'ultima verrà commissariata"
09 marzo 2020 11:02
Malagò: "Il governo ha preso in considerazione l'ipotesi di giocare a porte chiuse ma per le gare di oggi...."
23 febbraio 2020 18:41
Malago su Commisso: "Quando un personaggio pubblico fa queste discussioni, ci rimette il calcio"
04 febbraio 2020 00:49
Malagò: "I Della Valle pur non essendo maniaci del pallone hanno fatto tantissimo per la viola"
14 giugno 2019 18:01
Malagò: "Non penso che chi gioca a calcio in Serie A femmiline sia meno tutelato di Federica Pellegrini…"
26 marzo 2019 12:15
Malagó: "Bello ricordare Astori. Dobbiamo continuare, affinchè certe sofferenze non ci siano piú.."
04 marzo 2019 16:44
Malagò: "Firenze è sfigurata con le scritte contro Heysel e Scirea. Solo pochi mesi fa..."
03 dicembre 2018 14:12
Malagò: "Cosa dovevo dire? Se sbagli una frase sui social ti linciano, siamo alla follia"
30 giugno 2018 09:46
Silenzio Fiorentina su Malagò: sarebbe assurdo prendersela col presidente del CONI
29 giugno 2018 09:41
MALAGO' COME MATARRESE, QUANDO LA LEGGE NON E' UGUALE PER TUTTI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
29 giugno 2018 00:48
Malagò: "Dispiace per la decisione contro il Milan, speriamo che TAS cambi la sentenza"
28 giugno 2018 18:55
Malagò: "Arrivano le seconde squadre, forse riusciamo a partire già dal prossimo anno"
03 maggio 2018 06:41
Malagò conferma: “Astori, Fiorentina farà qualcosa ma il rinnovo è una fake”
06 marzo 2018 09:02
Malagò: "Astori, tragedia per il calcio. Vecino e Borja Valero si sono rifiutati di giocare il derby"
04 marzo 2018 15:14
Malagò: "Serve commissariamento Figc, ma le regole non ci consentono di farlo"
22 novembre 2017 18:42
Lippi: "Tavecchio ha una pessima memoria, fu lui a scegliere Ventura. Anche Montella era fra i candidati"
20 novembre 2017 20:09
Malagò: ''Divario pazzesco tra prime e ultime in Serie A, così si perde credibilità"
21 settembre 2017 22:20
Tessera del tifoso: si va verso l'abolizione. Malagò: "Incontro dopodomani"
03 agosto 2017 14:49
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