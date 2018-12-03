Malagò: "Firenze è sfigurata con le scritte contro Heysel e Scirea. Solo pochi mesi fa..."

Quanto accaduto sabato fuori dallo stadio Franchi "E' veramente incredibile. Credo si sia tratto di una iniziativa isolata di pochissimi individuai che ovviamente hanno fatto sfigurare una intera citt...

Quanto accaduto sabato fuori dallo stadio Franchi "E' veramente incredibile. Credo si sia tratto di una iniziativa isolata di pochissimi individuai che ovviamente hanno fatto sfigurare una intera città e tifoseria, e questo non può che essere clamorosamente di biasimo perché c'è una doppia componente che riguarda Scirea e anche le vittime dell'Heysel. Non ci sono parole". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla scritta choc tracciata con lo spray contro lo storico capitano bianconero Gaetano Scirea e le vittime dell'Heysel, apparso a qualche centinaio di metri dallo stadio Franchi, fuori dalla zona di prefiltraggio dei tifosi, prima della partita di Fiorentina-Juventus. "Credo che le prime persone a essere scioccate siano il sindaco di Firenze e il presidente Andrea Della Valle - ha aggiunto Malagò a margine dei premi Coni-Ussi 2018 - anche perché io ero stato ai funerali di Astori ed era stato impressionante il lungo applauso della tifoseria all'arrivo della rappresentanza della Juventus.

ANSA