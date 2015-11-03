Notizie Scirea Fiorentina

Mariella Scirea: "Ringrazio Commisso e la Fiorentina. Chi si comporta in modo offensivo non può essere un tifoso"
12 settembre 2019 10:24
Irrisolto il caso delle scritte contro Scirea e l'Heysel. Ma il colore non è quello dei tifosi viola
14 dicembre 2018 11:51
Manifesti a Torino dei tifosi juventini contro i granata. Il font è lo stesso delle scritte di Firenze
11 dicembre 2018 17:35
Boniek:" Quella scritta non è colpa di Firenze. Gli autori sono idioti. Chi conosceva Gaetano.."
03 dicembre 2018 21:38
Nardella: "Autori scritte su Scirea e Hysel sono nemici di Firenze. No a generalizzare..."
03 dicembre 2018 17:24
Moglie Scirea: "Mi ha chiamato Salica e non punto il dito contro Firenze e la Fiorentina. La scritta..."
03 dicembre 2018 16:36
Malagò: "Firenze è sfigurata con le scritte contro Heysel e Scirea. Solo pochi mesi fa..."
03 dicembre 2018 14:12
Radio 1, telecamere non inquadrano punto scritta Heysel, ma dalle immagini della polizia...
03 dicembre 2018 13:09
"Heysel? Scritte in zona dove passavano tifosi Juve, tifosi viola non potevano andar li"
03 dicembre 2018 11:38
Scritte Scirea-Heysel, il "font" utilizzato è tipico della curva bianconera. Le telecamere..
03 dicembre 2018 10:20
Ved. Scirea: "Mi sento indifesa, è un mondo strano. Provo tanta tristezza.."
02 dicembre 2018 18:06
NEDVED NON PUO' FARE MORALI A NESSUNO. QUEL DEFICENTE NON E' FIRENZE
02 dicembre 2018 16:37
Scritte vergognose su Scirea e l'Heysel già cancellate. L'annuncio del sindaco Nardella
01 dicembre 2018 23:23
Uno stupido infanga Firenze e le Fiorentina. Vergognosa scritta contro Scirea e l'Heysel (FOTO)
01 dicembre 2018 19:47
Nedved: "Tifosi viola vergognosi, noi abbiamo omaggiato Astori, loro offendono Scirea"
01 dicembre 2018 17:32
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