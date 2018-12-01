Nedved: "Tifosi viola vergognosi, noi abbiamo omaggiato Astori, loro offendono Scirea"

Pavel Nedved parla a Skysport: “Dybala mi piace come gioca quest’anno, ha grande potenziale, lo sta esprimendo, penso che gioca meglio dell’anno scritte. Scritte contro Heysel? Commento difficile, nel...

Pavel Nedved parla a Skysport: “Dybala mi piace come gioca quest’anno, ha grande potenziale, lo sta esprimendo, penso che gioca meglio dell’anno scritte. Scritte contro Heysel? Commento difficile, nel giorno in cui i nostri. Giocatori omaggiano la Fiorentina, viene oltraggiato Scirea, cosa triste, diseducativa è vergognosa, problema da risolvere non di Firenze ma di tutti gli stadi.”.

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