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Nedved: "Tifosi viola vergognosi, noi abbiamo omaggiato Astori, loro offendono Scirea"

Pavel Nedved parla a Skysport: “Dybala mi piace come gioca quest’anno, ha grande potenziale, lo sta esprimendo, penso che gioca meglio dell’anno scritte. Scritte contro Heysel? Commento difficile, nel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 17:32
Nedved: "Tifosi viola vergognosi, noi abbiamo omaggiato Astori, loro offendono Scirea" - Foto LaPresse - Fabio Ferrari 25/11/2015 Torino ( Italia) Sport Calcio Juventus - Manchester City Champions League 2015 2016 - Group Stage , Match day five - Juventus - Manchester City - Stadio "Juventus Stadium" Nella foto: Pavel Nedved Photo La
Foto LaPresse - Fabio Ferrari 25/11/2015 Torino ( Italia) Sport Calcio Juventus - Manchester City Champions League 2015 2016 - Group Stage , Match day five - Juventus - Manchester City - Stadio "Juventus Stadium" Nella foto: Pavel Nedved Photo La
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Pavel Nedved parla a Skysport: “Dybala mi piace come gioca quest’anno, ha grande potenziale, lo sta esprimendo, penso che gioca meglio dell’anno scritte. Scritte contro Heysel? Commento difficile, nel giorno in cui i nostri. Giocatori omaggiano la Fiorentina, viene oltraggiato Scirea, cosa triste, diseducativa è vergognosa, problema da risolvere non di Firenze ma di tutti gli stadi.”.

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