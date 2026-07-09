Sky Sport annuncia: "Fatta per Atta alla Fiorentina, trattativa chiusa nella notte"
Sky Sport e Gianluca Di Marzio hanno annunciato tramite social il passaggio di Arthur Atta alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2026 11:24
Sky Sport e Gianluca Di Marzio hanno annunciato tramite social il passaggio di Arthur Atta alla Fiorentina. Infatti Sky sport scrive su X: "Fatta per il passaggio di Arthur Atta alla Fiorentina, trattativa chiusa nella notte." Da capire cifre e formula dell'operazione