Labaro Viola

Notizie Heysel Fiorentina

Sabatini: "Chi canta i cori dell'Heysel non deve entrare allo stadio. Su Mertens..."

09 settembre 2019 20:32

La Fiorentina condanna i cori sull'Heysel alla festa della Curva Fiesole

09 settembre 2019 00:10

Irrisolto il caso delle scritte contro Scirea e l'Heysel. Ma il colore non è quello dei tifosi viola

14 dicembre 2018 11:51

Manifesti a Torino dei tifosi juventini contro i granata. Il font è lo stesso delle scritte di Firenze

11 dicembre 2018 17:35

Buffon: "Non è stato un tifoso viola a fare quelle scritte. Il giorno del funerale di Astori..."

04 dicembre 2018 11:48

Radio 1, telecamere non inquadrano punto scritta Heysel, ma dalle immagini della polizia...

03 dicembre 2018 13:09

"Heysel? Scritte in zona dove passavano tifosi Juve, tifosi viola non potevano andar li"

03 dicembre 2018 11:38

Scritte Scirea-Heysel, il "font" utilizzato è tipico della curva bianconera. Le telecamere..

03 dicembre 2018 10:20

NEDVED NON PUO' FARE MORALI A NESSUNO. QUEL DEFICENTE NON E' FIRENZE

02 dicembre 2018 16:37

Scritte vergognose su Scirea e l'Heysel già cancellate. L'annuncio del sindaco Nardella

01 dicembre 2018 23:23

Uno stupido infanga Firenze e le Fiorentina. Vergognosa scritta contro Scirea e l'Heysel (FOTO)

01 dicembre 2018 19:47

Renzi: "Indegni di Firenze e idioti gli autori delle scritte su Heysel e Scirea"

01 dicembre 2018 19:43

Nedved: "Tifosi viola vergognosi, noi abbiamo omaggiato Astori, loro offendono Scirea"

01 dicembre 2018 17:32

Essere rivali non significa essere ignoranti. Con superiorità, lasciamo in pace i morti dell'Heysel

01 dicembre 2018 14:52

Adesivi shock a Firenze: "- 39, nessun rispetto". I morti dell'Heysel rievocati in attesa della Juve

05 febbraio 2018 17:19

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