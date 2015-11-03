Notizie Heysel Fiorentina

Sabatini: "Chi canta i cori dell'Heysel non deve entrare allo stadio. Su Mertens..."
09 settembre 2019 20:32
La Fiorentina condanna i cori sull'Heysel alla festa della Curva Fiesole
09 settembre 2019 00:10
Irrisolto il caso delle scritte contro Scirea e l'Heysel. Ma il colore non è quello dei tifosi viola
14 dicembre 2018 11:51
Manifesti a Torino dei tifosi juventini contro i granata. Il font è lo stesso delle scritte di Firenze
11 dicembre 2018 17:35
Buffon: "Non è stato un tifoso viola a fare quelle scritte. Il giorno del funerale di Astori..."
04 dicembre 2018 11:48
Radio 1, telecamere non inquadrano punto scritta Heysel, ma dalle immagini della polizia...
03 dicembre 2018 13:09
"Heysel? Scritte in zona dove passavano tifosi Juve, tifosi viola non potevano andar li"
03 dicembre 2018 11:38
Scritte Scirea-Heysel, il "font" utilizzato è tipico della curva bianconera. Le telecamere..
03 dicembre 2018 10:20
NEDVED NON PUO' FARE MORALI A NESSUNO. QUEL DEFICENTE NON E' FIRENZE
02 dicembre 2018 16:37
Scritte vergognose su Scirea e l'Heysel già cancellate. L'annuncio del sindaco Nardella
01 dicembre 2018 23:23
Uno stupido infanga Firenze e le Fiorentina. Vergognosa scritta contro Scirea e l'Heysel (FOTO)
01 dicembre 2018 19:47
Renzi: "Indegni di Firenze e idioti gli autori delle scritte su Heysel e Scirea"
01 dicembre 2018 19:43
Nedved: "Tifosi viola vergognosi, noi abbiamo omaggiato Astori, loro offendono Scirea"
01 dicembre 2018 17:32
Essere rivali non significa essere ignoranti. Con superiorità, lasciamo in pace i morti dell'Heysel
01 dicembre 2018 14:52
Adesivi shock a Firenze: "- 39, nessun rispetto". I morti dell'Heysel rievocati in attesa della Juve
05 febbraio 2018 17:19
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