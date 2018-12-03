Radio 1, telecamere non inquadrano punto scritta Heysel, ma dalle immagini della polizia...

Secondo quanto riportato questa mattina da Radio1 Sport non sarebbe possibile disporre di un'inquadratura diretta del luogo dove sono state effettuate le scritte in quanto le telecamere non riprendono...

Secondo quanto riportato questa mattina da Radio1 Sport non sarebbe possibile disporre di un'inquadratura diretta del luogo dove sono state effettuate le scritte in quanto le telecamere non riprendono il punto preciso in cui sono state fatte le scritte contro Heysel e Scirea. Nonostante questo però, saranno visionate le telecamere intorno a quella zona, e da quella si cercherà di capire il colpevole di quel gesto vergognoso.