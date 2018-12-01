Essere rivali non significa essere ignoranti. Con superiorità, lasciamo in pace i morti dell'Heysel

Era il 29 Maggio del 1985 quando la Juventus vinse la Coppa dei Campioni contro il Liverpool nello stadio Heysel di Bruxelles. Più che di quella vittoria però

di Matteo Fabiani

Era il 29 Maggio del 1985 quando la Juventus vinse la Coppa dei Campioni contro il Liverpool nello stadio Heysel di Bruxelles. Più che di quella vittoria però, si ricordano le 39 vittime di quella tragica giornata, morte a causa di un crollo di un muro che li schiacciò.

Ogni anno, durante Fiorentina-Juventus, alcuni tifosi ricordano in maniera orribile e vergognosa questo avvenimento, sbeffeggiando le vittime con cori, striscioni e adesivi.

Firenze non è e non deve essere questo. I morti non si toccano, i morti non hanno nè colori e nè bandiera. Tra le 39 vittime c'erano molti ragazzi e bambini che sono deceduti seguendo la propria squadra del cuore, insultarli è come ucciderli di nuovo.

"Anche loro lo fanno, anche i tifosi della Juventus cantano contro Firenze" si legge spesso.

Gli imbecilli, purtroppo, ci sono da tutte le parti. Dimostriamo ancora una volta cosa significa essere civili, facciamo vedere al mondo di essere superiori e di non abbassarci alle provocazioni.

Gli sfottò ci devono essere, fanno parte del calcio. Chi è sotto terra però, lasciamolo riposare in pace.

I nomi delle vittime delle Heysel



Rocco Acerra 28 anni

Bruno Balli 50 anni

Alfons Bos 35 anni

Giancarlo Bruschera 35 anni

Andrea Casula 10 anni

Giovanni Casula 44 anni

Nino Cerullo 24 anni

Willy Chielens 41 anni

Giuseppina Conti 17 anni

Dirk Daeneckx 38 anni

Dionisio Fabbro 51 anni

Jaques François 45 anni

Eugenio Gagliano 35 anni

Francesco Galli 25 anni

Giancarlo Gonnelli 45 anni

Alberto Guarini 21 anni

Giovacchino Landini 50 anni

Roberto Lorentini 31 anni

Barbara Lusci 58 anni

Franco Martelli 22 anni

Loris Messore 28 anni

Gianni Mastroiaco 20 anni

Sergio Bastino Mazzino 38 anni

Luciano Rocco Papaluca 38 anni

Luigi Pidone 31 anni

Benito Pistolato 50 anni

Patrick Radcliffe 38 anni

Domenico Ragazzi 44 anni

Antonio Ragnanese 29 anni

Claude Robert 27 anni

Mario Ronchi 43

Domenico Russo 28 anni

Tarcisio Salvi 49 anni

Gianfranco Sarto 47 anni

Amedeo Giuseppe Spolaore 55 anni

Mario Spanu 41 anni

Tarcisio Venturin 23 anni

Jean Michel Walla 32 anni

Claudio Zavaroni 28 anni.