Essere rivali non significa essere ignoranti. Con superiorità, lasciamo in pace i morti dell'Heysel
Era il 29 Maggio del 1985 quando la Juventus vinse la Coppa dei Campioni contro il Liverpool nello stadio Heysel di Bruxelles. Più che di quella vittoria però
di Matteo Fabiani
Era il 29 Maggio del 1985 quando la Juventus vinse la Coppa dei Campioni contro il Liverpool nello stadio Heysel di Bruxelles. Più che di quella vittoria però, si ricordano le 39 vittime di quella tragica giornata, morte a causa di un crollo di un muro che li schiacciò.
Ogni anno, durante Fiorentina-Juventus, alcuni tifosi ricordano in maniera orribile e vergognosa questo avvenimento, sbeffeggiando le vittime con cori, striscioni e adesivi.
Firenze non è e non deve essere questo. I morti non si toccano, i morti non hanno nè colori e nè bandiera. Tra le 39 vittime c'erano molti ragazzi e bambini che sono deceduti seguendo la propria squadra del cuore, insultarli è come ucciderli di nuovo.
"Anche loro lo fanno, anche i tifosi della Juventus cantano contro Firenze" si legge spesso.
Gli imbecilli, purtroppo, ci sono da tutte le parti. Dimostriamo ancora una volta cosa significa essere civili, facciamo vedere al mondo di essere superiori e di non abbassarci alle provocazioni.
Gli sfottò ci devono essere, fanno parte del calcio. Chi è sotto terra però, lasciamolo riposare in pace.
I nomi delle vittime delle Heysel
Rocco Acerra 28 anni
Bruno Balli 50 anni
Alfons Bos 35 anni
Giancarlo Bruschera 35 anni
Andrea Casula 10 anni
Giovanni Casula 44 anni
Nino Cerullo 24 anni
Willy Chielens 41 anni
Giuseppina Conti 17 anni
Dirk Daeneckx 38 anni
Dionisio Fabbro 51 anni
Jaques François 45 anni
Eugenio Gagliano 35 anni
Francesco Galli 25 anni
Giancarlo Gonnelli 45 anni
Alberto Guarini 21 anni
Giovacchino Landini 50 anni
Roberto Lorentini 31 anni
Barbara Lusci 58 anni
Franco Martelli 22 anni
Loris Messore 28 anni
Gianni Mastroiaco 20 anni
Sergio Bastino Mazzino 38 anni
Luciano Rocco Papaluca 38 anni
Luigi Pidone 31 anni
Benito Pistolato 50 anni
Patrick Radcliffe 38 anni
Domenico Ragazzi 44 anni
Antonio Ragnanese 29 anni
Claude Robert 27 anni
Mario Ronchi 43
Domenico Russo 28 anni
Tarcisio Salvi 49 anni
Gianfranco Sarto 47 anni
Amedeo Giuseppe Spolaore 55 anni
Mario Spanu 41 anni
Tarcisio Venturin 23 anni
Jean Michel Walla 32 anni
Claudio Zavaroni 28 anni.