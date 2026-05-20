Labaro Viola

Matteo Fabiani

Matteo Fabiani

Vlahovic VS Simeone, stessi gol ma con minutaggio diverso. I numeri danno ragione a Pradè

18 febbraio 2020 18:30

Cosa succedeva nel mondo l'ultima volta che la Fiorentina ha giocato in Champions?

13 dicembre 2019 19:34

FORM.UFFICIALI: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA. AVANTI CON CHIESA E RIBERY

29 settembre 2019 20:29

FORM.UFFICIALI: MONTELLA NON CAMBIA, RIBERY E CHIESA ANCORA IN ATTACCO

25 settembre 2019 20:36

FORM. UFFICIALI: OUT BIRAGHI E BOATENG, DENTRO VLAHOVIC. VENUTI..

24 agosto 2019 20:18

FORM.UFFICIALI: GIOCA HUGO, OUT CHIESA. AL SUO POSTO SIMEONE

05 maggio 2019 12:25

FORM.UFFICIALI: EDIMILSON TORNA TITOLARE, FUORI GERSON. IN DIFESA..

29 aprile 2019 20:39

FORM.UFFICIALI: MURIEL, CHIESA E MIRALLAS DAVANTI. ANCORA PANCHINA PER HUGO

25 aprile 2019 20:33

ATALANTA-FIORENTINA LIVE, 3-1 DELLA DEA. A SEGNO GOSENS

03 marzo 2019 17:28

FORM.UFFICIALI, DABO TITOLARE, MILENKOVIC C'È. GERSON..

27 febbraio 2019 19:32

Kalinic e la nostalgia: su Twitter una foto con la maglia viola per sostenere la squadra

27 febbraio 2019 14:18

E' della Fiorentina la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia. Meli e Ghidotti decisivi, Vlahovic..

06 febbraio 2019 16:29

Mutu incorona Muriel: "Che qualità, dategli la numero 10!"

21 gennaio 2019 23:28

Dall'inchino sotto la Fiesole alle scommesse con i compagni. Oggi il Fenomeno compie 40 anni!

08 gennaio 2019 00:22

Hugo disastroso, Chiesa spreciso, Pezzella tuttofare. Le pagelle di Fiorentina-Parma

26 dicembre 2018 16:36

Ceccherini show su Instagram: "Quando non hai giocato, sei felice e devi pubblicare per forza.."

22 dicembre 2018 17:54

NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DI GERMAN PEZZELLA

09 dicembre 2018 16:59

Davvero non c'è posto per Rossi in un campionato che vede titolari Gobbi e Meggiorini? I tifosi viola..

06 dicembre 2018 19:02

Essere rivali non significa essere ignoranti. Con superiorità, lasciamo in pace i morti dell'Heysel

01 dicembre 2018 14:52

Brutto episodio di inciviltà a Firenze, rivolte pesanti offese sessite alla calciatrice della Juventus

25 novembre 2018 19:39

Che fine ha fatto Olivera? Da promessa in bianconero alla Serie D, passando dalla 10 di Antognoni..

18 novembre 2018 18:58

DAL CHIEVO AL FROSINONE, L'INVOLUZIONE VIOLA E LA POCA VOGLIA DI ATTACCARE

16 novembre 2018 19:39

Primavera sconfitta contro il Cagliari. Dopo il palo di Sottil è Verde a decidere il match

10 novembre 2018 13:07

Troppo Chelsea per la Fiorentina, la viola escono sconfitte dal Franchi con un netto 6-0

31 ottobre 2018 21:08

Il muro Öhrström non basta, la Fiorentina cade 1-0 in casa del Chelsea. Al Franchi..

17 ottobre 2018 22:12

Che fine ha fatto El Hamdaoui? Dal gol al Milan passando da Cesena fino a tornare in patria..

05 ottobre 2018 19:03

Frey su Instagram: "Trovare motivazioni a Firenze dove la gente ti ama è semplice"

04 ottobre 2018 21:11

Che fine ha fatto Gondo? Dopo il Reality Show con i viola e 4 gol in 4 anni riparte dalla C

04 ottobre 2018 18:00

Tra dubbi in mezzo al campo e un tridente da rivalutare. Chi giocherà contro la Lazio?

04 ottobre 2018 16:30

Veretout mediano, ecco come Pioli sta provando a trasformarlo in un'arma multifunzione

28 settembre 2018 16:03

Tomovic segna e mostra il 13 a tutto lo Stadio. Il Franchi lo applaude e si commuove

26 agosto 2018 23:08

Pjaca: "La 10 un onore, voglio aiutare i miei compagni. CR7? Non m'interessa.."

09 agosto 2018 14:52

SANSONE VUOLE SOLO LA FIORENTINA. TRATTATIVA VIOLA-VILLAREAL

26 luglio 2018 20:08

Eysseric svogliato e ancora in sovrappeso. La cessione è sempre più vicina

12 luglio 2018 11:21

La Fiorentina vince 10-0 contro il Val di Fassa. Poker per Simeone, bene il giovane Montiel

11 luglio 2018 19:19

La Fiorentina batte 3-2 il Sassuolo e vola in semifinale. Ancora decisiva la rete di Gori

23 marzo 2018 18:53

In ricordo di Socrates, il dottor Guevara che dette vita alla democrazia corinthiana

19 febbraio 2018 19:21

CORVINO + COGNIGNI DA INCUBO. INSIEME MAI ENTRATI IN EUROPA..

22 gennaio 2018 16:49

Donadel: "A Firenze il periodo più bello della mia carriera. Vi spiego il segreto delle nostre vittorie.."

09 gennaio 2018 13:10

Si sblocca anche Chiesa nella girandola dei gol. Altro assist di Thereau

03 dicembre 2017 16:24

Raddoppio tutto francese al Franchi. Assist di Thereau, gol di Veretout

03 dicembre 2017 15:34

Vantaggio viola alla mezz'ora. Grande assist di Laurini per la testa di Simeone che non sbaglia

03 dicembre 2017 15:27

La storia di Paolo, da Santiago del Cile col sogno di vedere la Fiorentina al Franchi

21 novembre 2017 14:10

Tomovic rigenerato a Verona, è lui il migliore in campo contro il Napoli

06 novembre 2017 09:57

HAGI SBOTTA E CHIEDE DI GIOCARE DI PIU’. ECCO I DUE ERRORI FATTI DA CORVINO IN ESTATE..

02 ottobre 2017 19:24

GIOVANI, VOGLIOSI E UNITI. MA I PUNTI DOVE SONO?

02 ottobre 2017 00:17

ONCE UPON A TIME, QUANDO LA RETROGUARDIA DEL CHIEVO FACEVA LA STORIA DELLA FIORENTINA

28 settembre 2017 16:43

Il controcorrente, pensieri e considerazioni positive di una partita negativa

21 agosto 2017 12:09

FIORENTINA-TRENTO, SEGUI CON NOI IL LIVE DELLA PARTITA

19 luglio 2017 17:14

Da Parigi, PSG pronto a pagare 222 milioni per Neymar. Fernandez: "Nessuno pagherà quella cifra"

18 luglio 2017 00:35

Hugo: "Melo mi ha detto che Firenze è unica, mi ispiro a Miranda. Non penso alla nazionale perchè è la Fiorentina il mio club.."

13 luglio 2017 16:14

TOP E FLOP DI FIORENTINA-VAL DI FASSA. GORI E MAGANKIC DUE MACCHINE DA GOL, DIAKHATE SVOGLIATO. HAGI...

12 luglio 2017 19:36

Visiste mediche, nel primo turno tocca ai giovani, nel secondo si rivede Rebic. Borja Valero..

05 luglio 2017 11:38

Borja Valero, i tifosi danno il via a una mega petizione social. In centinaia al grido di #BorjaNonSiTocca

23 giugno 2017 13:53

Rocio Valero e il "Mi Piace" che fa sperare i tifosi della Fiorentina. Ecco il dettaglio che arriva direttamente da Instagram

21 giugno 2017 19:00

SOUSA: "HO DATO IL MASSIMO PER LA FIORENTINA, A VOLTE E' MEGLIO TENERE LA BOCCA CHIUSA. DRAGO E HAGI.."

28 maggio 2017 23:48

Gonzalo: "Non giocherò più a Firenze, la dirigenza non ha chiamato per mesi. Onorato di essere stato il capitano.."

26 maggio 2017 13:42

L'Italia U20 vince 2-0 nel mondiale coreano. Nel secondo gol c'è l'assist di una promessa viola..

24 maggio 2017 17:24

Lo Sporting Lisbona blinda Piccini. Per lui clausola da 45 milioni di euro..

15 maggio 2017 17:16

Batistuta: "I giocatori della nazionale non mi salutano." E' scandalo in Argentina

06 aprile 2017 11:32

I numeri danno ragione a Babacar: è lui il miglior attaccante viola. Kalinic però...

02 aprile 2017 19:25

Fiorentina-Bologna 1989, storia di una molotov che distrusse la vita a 5 ragazzi..

31 marzo 2017 19:59

Leziosità, buchi difensivi e tiracci da lontano. Così la Fiorentina è stata schiacciata dalla Roma

07 febbraio 2017 23:27

Finalmente è un Tello show! Nel frattempo Chiesa "zittisce" il Pescara..

02 febbraio 2017 00:18

Kalinic salta il Pescara per un dolore al ginocchio. Ecco come potrebbe giocare Sousa..

30 gennaio 2017 18:09

Spreconi e senza carattere, la certezza è solo il ragazzo col numero 25..

29 gennaio 2017 18:53

E' sempre, incredibilmente, sfortunatamente, opera di Tomovic..

24 gennaio 2017 23:58

Freitas: "Toledo e Zarate in uscita gia a Gennaio. Gabbiadini.."

24 gennaio 2017 23:36

Qual è la verità sulla cessione di Kalinic? Il pensiero dei tifosi intanto si divide...

18 gennaio 2017 15:20

IL RINASCIMENTO RIMANE A FIRENZE! Le considerazioni di Fiorentina-Juventus

15 gennaio 2017 23:55

UFFICIALE, SPORTIELLO È UN NUOVO CALCIATORE VIOLA. IL COMUNICATO..

13 gennaio 2017 18:05

Bacio al 90' e la Fiorentina vola ai quarti. I viola sempre più nelle mani del suo Diez

11 gennaio 2017 21:30

Sousa: "Il Chievo ci ha fatto correre più del dovuto, su Kalinic non so nulla. Berna.."

11 gennaio 2017 20:07

Corriere, l'Inter prepara l'offerta per Bernardeschi

10 gennaio 2017 10:25

Innamorarsi a Firenze. Quando i giovani diventano leader e riaccendono una tifoseria..

23 dicembre 2016 00:19

Bernardeschi: "Orgoglioso del carattere di questa squadra, siamo con Sousa. Il contratto.."

23 dicembre 2016 00:03

CORVINO: "VOGLIAMO TRATTENERE BADELJ, SOUSA HA UN CONTRATTO FINO AD APRILE. BERNARDESCHI.."

17 dicembre 2016 00:19

Zona11, il PSG vuole Barnardeschi, il "nuovo Baggio"

16 dicembre 2016 23:14

Dalla Champions al 12' posto in Bundes. Chi è davvero il Borussia, avversario della Fiorentina?

13 dicembre 2016 11:09

Tuttosport, la Fiorentina chiama il procuratore di Kalinic per il rinnovo

13 dicembre 2016 10:38

La Nazione: a gennaio via due giocatore. Zarate..

13 dicembre 2016 10:27

Tello? No grazie, meglio Chiesa. Che reti ha fatto il condor!? Le considerazioni di Fiorentina-Sassuolo

12 dicembre 2016 21:40

Basta parlare di babbo Enrico, lui è Federico!

08 dicembre 2016 20:52

Maxi su Twitter: "Felice per la vittoria e per la qualificazione!"

08 dicembre 2016 20:11

Vecino: "Buona risposta dopo il Paok, felici per Chiesa. La dedica.."

08 dicembre 2016 19:27

Astori leader vero, Babacar graffia e fa sognare al 94'. Intanto, Berna sempre più vicino a vincere la scommessa..

04 dicembre 2016 23:33

Un tifoso racconta l'esperienza di una trasferta strana quanto folle

19 novembre 2016 14:23

Dalla storica vittoria in Coppa Italia al dimenticatoio. Che fine hanno fatto i baby fenomeni che fecero sognare un'intera tifoseria?

11 novembre 2016 15:31

Ilicic fa il fenomeno e manda nei pazzi lo Slovan, Kalinic segna il settimo in 5 match. Che maturità Chiesa!

03 novembre 2016 23:35

Tripletta di Kalinic e magie di Bernardeschi, la viola riparte nel nome dei suoi fenomeni. Le considerazioni di Cagliari-Fiorentina

23 ottobre 2016 16:53

Kalinic apre, Babacar chiude. La Fiorentina vince ma non convince. Le considerazioni di Slovan Liberec-Fiorentina

20 ottobre 2016 21:57

La porta rimane inviolata, l'attacco decide di non segnare (ancora). La Fiorentina si ritrova nel baratro. Le considerazioni di Fiorentina-Atalanta

16 ottobre 2016 15:17

Il Napoli trema per Milik, per lui si teme una rottura del crociato

09 ottobre 2016 02:03

Martin Jørgensen, simbolo di un'intelligenza che non c'è più

06 ottobre 2016 12:35

Lorenzo Venuti, il ragazzo che sta stregando due tifoserie

05 ottobre 2016 14:17

Baba, Milic e Sanchez ruggiscono, gli altri no. Fiorentina sconfitta e incornata due volte dal Toro. Le considerazioni di Torino-Fiorentina

02 ottobre 2016 20:22

Babacar e Kalinic demoliscono il Qarabag, Zarate entra, segna e fa commuovere. Le considerazioni di Fiorentina-Qarabac

29 settembre 2016 21:26

Fiorentina due facce, prima domina e poi soffre. È pari solo grazie alla svista di Orsato. Le considerazioni di Fiorentina-Milan

25 settembre 2016 23:05

Babacar si reinventa leader. Ora è il primo che arriva in campo e l'ultimo che se ne va...

23 settembre 2016 10:04

Baba l'unica luce alla fine del tunnel, festival degli errori in difesa. A Udine un pareggio che fa riflettere.. Le considerazioni di Udinese-Fiorentina

21 settembre 2016 23:17

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