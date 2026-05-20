Matteo Fabiani

Vlahovic VS Simeone, stessi gol ma con minutaggio diverso. I numeri danno ragione a Pradè
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Cosa succedeva nel mondo l'ultima volta che la Fiorentina ha giocato in Champions?
13 dicembre 2019 19:34
FORM.UFFICIALI: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA. AVANTI CON CHIESA E RIBERY
29 settembre 2019 20:29
FORM.UFFICIALI: MONTELLA NON CAMBIA, RIBERY E CHIESA ANCORA IN ATTACCO
25 settembre 2019 20:36
FORM. UFFICIALI: OUT BIRAGHI E BOATENG, DENTRO VLAHOVIC. VENUTI..
24 agosto 2019 20:18
FORM.UFFICIALI: GIOCA HUGO, OUT CHIESA. AL SUO POSTO SIMEONE
05 maggio 2019 12:25
FORM.UFFICIALI: EDIMILSON TORNA TITOLARE, FUORI GERSON. IN DIFESA..
29 aprile 2019 20:39
FORM.UFFICIALI: MURIEL, CHIESA E MIRALLAS DAVANTI. ANCORA PANCHINA PER HUGO
25 aprile 2019 20:33
ATALANTA-FIORENTINA LIVE, 3-1 DELLA DEA. A SEGNO GOSENS
03 marzo 2019 17:28
FORM.UFFICIALI, DABO TITOLARE, MILENKOVIC C'È. GERSON..
27 febbraio 2019 19:32
Kalinic e la nostalgia: su Twitter una foto con la maglia viola per sostenere la squadra
27 febbraio 2019 14:18
E' della Fiorentina la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia. Meli e Ghidotti decisivi, Vlahovic..
06 febbraio 2019 16:29
Mutu incorona Muriel: "Che qualità, dategli la numero 10!"
21 gennaio 2019 23:28
Dall'inchino sotto la Fiesole alle scommesse con i compagni. Oggi il Fenomeno compie 40 anni!
08 gennaio 2019 00:22
Hugo disastroso, Chiesa spreciso, Pezzella tuttofare. Le pagelle di Fiorentina-Parma
26 dicembre 2018 16:36
Ceccherini show su Instagram: "Quando non hai giocato, sei felice e devi pubblicare per forza.."
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NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DI GERMAN PEZZELLA
09 dicembre 2018 16:59
Davvero non c'è posto per Rossi in un campionato che vede titolari Gobbi e Meggiorini? I tifosi viola..
06 dicembre 2018 19:02
Essere rivali non significa essere ignoranti. Con superiorità, lasciamo in pace i morti dell'Heysel
01 dicembre 2018 14:52
Brutto episodio di inciviltà a Firenze, rivolte pesanti offese sessite alla calciatrice della Juventus
25 novembre 2018 19:39
Che fine ha fatto Olivera? Da promessa in bianconero alla Serie D, passando dalla 10 di Antognoni..
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DAL CHIEVO AL FROSINONE, L'INVOLUZIONE VIOLA E LA POCA VOGLIA DI ATTACCARE
16 novembre 2018 19:39
Primavera sconfitta contro il Cagliari. Dopo il palo di Sottil è Verde a decidere il match
10 novembre 2018 13:07
Troppo Chelsea per la Fiorentina, la viola escono sconfitte dal Franchi con un netto 6-0
31 ottobre 2018 21:08
Il muro Öhrström non basta, la Fiorentina cade 1-0 in casa del Chelsea. Al Franchi..
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Che fine ha fatto El Hamdaoui? Dal gol al Milan passando da Cesena fino a tornare in patria..
05 ottobre 2018 19:03
Frey su Instagram: "Trovare motivazioni a Firenze dove la gente ti ama è semplice"
04 ottobre 2018 21:11
Che fine ha fatto Gondo? Dopo il Reality Show con i viola e 4 gol in 4 anni riparte dalla C
04 ottobre 2018 18:00
Tra dubbi in mezzo al campo e un tridente da rivalutare. Chi giocherà contro la Lazio?
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Veretout mediano, ecco come Pioli sta provando a trasformarlo in un'arma multifunzione
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Tomovic segna e mostra il 13 a tutto lo Stadio. Il Franchi lo applaude e si commuove
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Pjaca: "La 10 un onore, voglio aiutare i miei compagni. CR7? Non m'interessa.."
09 agosto 2018 14:52
SANSONE VUOLE SOLO LA FIORENTINA. TRATTATIVA VIOLA-VILLAREAL
26 luglio 2018 20:08
Eysseric svogliato e ancora in sovrappeso. La cessione è sempre più vicina
12 luglio 2018 11:21
La Fiorentina vince 10-0 contro il Val di Fassa. Poker per Simeone, bene il giovane Montiel
11 luglio 2018 19:19
La Fiorentina batte 3-2 il Sassuolo e vola in semifinale. Ancora decisiva la rete di Gori
23 marzo 2018 18:53
In ricordo di Socrates, il dottor Guevara che dette vita alla democrazia corinthiana
19 febbraio 2018 19:21
CORVINO + COGNIGNI DA INCUBO. INSIEME MAI ENTRATI IN EUROPA..
22 gennaio 2018 16:49
Donadel: "A Firenze il periodo più bello della mia carriera. Vi spiego il segreto delle nostre vittorie.."
09 gennaio 2018 13:10
Si sblocca anche Chiesa nella girandola dei gol. Altro assist di Thereau
03 dicembre 2017 16:24
Raddoppio tutto francese al Franchi. Assist di Thereau, gol di Veretout
03 dicembre 2017 15:34
Vantaggio viola alla mezz'ora. Grande assist di Laurini per la testa di Simeone che non sbaglia
03 dicembre 2017 15:27
La storia di Paolo, da Santiago del Cile col sogno di vedere la Fiorentina al Franchi
21 novembre 2017 14:10
Tomovic rigenerato a Verona, è lui il migliore in campo contro il Napoli
06 novembre 2017 09:57
HAGI SBOTTA E CHIEDE DI GIOCARE DI PIU’. ECCO I DUE ERRORI FATTI DA CORVINO IN ESTATE..
02 ottobre 2017 19:24
GIOVANI, VOGLIOSI E UNITI. MA I PUNTI DOVE SONO?
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ONCE UPON A TIME, QUANDO LA RETROGUARDIA DEL CHIEVO FACEVA LA STORIA DELLA FIORENTINA
28 settembre 2017 16:43
Il controcorrente, pensieri e considerazioni positive di una partita negativa
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FIORENTINA-TRENTO, SEGUI CON NOI IL LIVE DELLA PARTITA
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Da Parigi, PSG pronto a pagare 222 milioni per Neymar. Fernandez: "Nessuno pagherà quella cifra"
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Hugo: "Melo mi ha detto che Firenze è unica, mi ispiro a Miranda. Non penso alla nazionale perchè è la Fiorentina il mio club.."
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TOP E FLOP DI FIORENTINA-VAL DI FASSA. GORI E MAGANKIC DUE MACCHINE DA GOL, DIAKHATE SVOGLIATO. HAGI...
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Visiste mediche, nel primo turno tocca ai giovani, nel secondo si rivede Rebic. Borja Valero..
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Borja Valero, i tifosi danno il via a una mega petizione social. In centinaia al grido di #BorjaNonSiTocca
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Rocio Valero e il "Mi Piace" che fa sperare i tifosi della Fiorentina. Ecco il dettaglio che arriva direttamente da Instagram
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SOUSA: "HO DATO IL MASSIMO PER LA FIORENTINA, A VOLTE E' MEGLIO TENERE LA BOCCA CHIUSA. DRAGO E HAGI.."
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Gonzalo: "Non giocherò più a Firenze, la dirigenza non ha chiamato per mesi. Onorato di essere stato il capitano.."
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L'Italia U20 vince 2-0 nel mondiale coreano. Nel secondo gol c'è l'assist di una promessa viola..
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Lo Sporting Lisbona blinda Piccini. Per lui clausola da 45 milioni di euro..
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Batistuta: "I giocatori della nazionale non mi salutano." E' scandalo in Argentina
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I numeri danno ragione a Babacar: è lui il miglior attaccante viola. Kalinic però...
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Fiorentina-Bologna 1989, storia di una molotov che distrusse la vita a 5 ragazzi..
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Leziosità, buchi difensivi e tiracci da lontano. Così la Fiorentina è stata schiacciata dalla Roma
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Finalmente è un Tello show! Nel frattempo Chiesa "zittisce" il Pescara..
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Kalinic salta il Pescara per un dolore al ginocchio. Ecco come potrebbe giocare Sousa..
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Spreconi e senza carattere, la certezza è solo il ragazzo col numero 25..
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E' sempre, incredibilmente, sfortunatamente, opera di Tomovic..
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Freitas: "Toledo e Zarate in uscita gia a Gennaio. Gabbiadini.."
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Qual è la verità sulla cessione di Kalinic? Il pensiero dei tifosi intanto si divide...
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IL RINASCIMENTO RIMANE A FIRENZE! Le considerazioni di Fiorentina-Juventus
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UFFICIALE, SPORTIELLO È UN NUOVO CALCIATORE VIOLA. IL COMUNICATO..
13 gennaio 2017 18:05
Bacio al 90' e la Fiorentina vola ai quarti. I viola sempre più nelle mani del suo Diez
11 gennaio 2017 21:30
Sousa: "Il Chievo ci ha fatto correre più del dovuto, su Kalinic non so nulla. Berna.."
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Corriere, l'Inter prepara l'offerta per Bernardeschi
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Innamorarsi a Firenze. Quando i giovani diventano leader e riaccendono una tifoseria..
23 dicembre 2016 00:19
Bernardeschi: "Orgoglioso del carattere di questa squadra, siamo con Sousa. Il contratto.."
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CORVINO: "VOGLIAMO TRATTENERE BADELJ, SOUSA HA UN CONTRATTO FINO AD APRILE. BERNARDESCHI.."
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Zona11, il PSG vuole Barnardeschi, il "nuovo Baggio"
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Dalla Champions al 12' posto in Bundes. Chi è davvero il Borussia, avversario della Fiorentina?
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Tuttosport, la Fiorentina chiama il procuratore di Kalinic per il rinnovo
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La Nazione: a gennaio via due giocatore. Zarate..
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Tello? No grazie, meglio Chiesa. Che reti ha fatto il condor!? Le considerazioni di Fiorentina-Sassuolo
12 dicembre 2016 21:40
Basta parlare di babbo Enrico, lui è Federico!
08 dicembre 2016 20:52
Maxi su Twitter: "Felice per la vittoria e per la qualificazione!"
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Vecino: "Buona risposta dopo il Paok, felici per Chiesa. La dedica.."
08 dicembre 2016 19:27
Astori leader vero, Babacar graffia e fa sognare al 94'. Intanto, Berna sempre più vicino a vincere la scommessa..
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Un tifoso racconta l'esperienza di una trasferta strana quanto folle
19 novembre 2016 14:23
Dalla storica vittoria in Coppa Italia al dimenticatoio. Che fine hanno fatto i baby fenomeni che fecero sognare un'intera tifoseria?
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Ilicic fa il fenomeno e manda nei pazzi lo Slovan, Kalinic segna il settimo in 5 match. Che maturità Chiesa!
03 novembre 2016 23:35
Tripletta di Kalinic e magie di Bernardeschi, la viola riparte nel nome dei suoi fenomeni. Le considerazioni di Cagliari-Fiorentina
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Kalinic apre, Babacar chiude. La Fiorentina vince ma non convince. Le considerazioni di Slovan Liberec-Fiorentina
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La porta rimane inviolata, l'attacco decide di non segnare (ancora). La Fiorentina si ritrova nel baratro. Le considerazioni di Fiorentina-Atalanta
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Il Napoli trema per Milik, per lui si teme una rottura del crociato
09 ottobre 2016 02:03
Martin Jørgensen, simbolo di un'intelligenza che non c'è più
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Lorenzo Venuti, il ragazzo che sta stregando due tifoserie
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Baba, Milic e Sanchez ruggiscono, gli altri no. Fiorentina sconfitta e incornata due volte dal Toro. Le considerazioni di Torino-Fiorentina
02 ottobre 2016 20:22
Babacar e Kalinic demoliscono il Qarabag, Zarate entra, segna e fa commuovere. Le considerazioni di Fiorentina-Qarabac
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Fiorentina due facce, prima domina e poi soffre. È pari solo grazie alla svista di Orsato. Le considerazioni di Fiorentina-Milan
25 settembre 2016 23:05
Babacar si reinventa leader. Ora è il primo che arriva in campo e l'ultimo che se ne va...
23 settembre 2016 10:04
Baba l'unica luce alla fine del tunnel, festival degli errori in difesa. A Udine un pareggio che fa riflettere.. Le considerazioni di Udinese-Fiorentina
21 settembre 2016 23:17
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