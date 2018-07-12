Eysseric svogliato e ancora in sovrappeso. La cessione è sempre più vicina

Svogliato, mai in partita e con qualche chilo di troppo. Le voci sulla partenza di Eysseric sembrano essere conformate dalla sua prestazione

Ieri pomeriggio la Fiorentina ha fatto la sua prima comparsa stagionale contro la rappresentativa locale del Val di Fassa. Oltre alla prima rete di Hugo e al poker calato da Simeone, è un altro l'aspetto, stavolta negativo, che è stato notato da tifosi e addetti ai lavori. Si tratta infatti dalla partita poco felice di Eysseric che, nonostante la rete da zero metri, ha lasciato a desiderare sotto il profilo dell'impegno. Il francese, arrivato la scorsa estate, sembra nuovamente in sovrappeso e le voci sempre più insistenti su una sua cessione sembrano essere confermate sulla sua svogliatezza. Per il giocatore si prospetta un ritorno in patria, probabilmente al Nantes, Se la Fiorentina volesse invece acquistare Rodrigo De Paul dall'Udinese, il ragazzo potrebbe rientrare nella trattativa.

Matteo Fabiani