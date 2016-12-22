Bernardeschi: "Orgoglioso del carattere di questa squadra, siamo con Sousa. Il contratto.."

Nel post partita di Fiorentina-Napoli ha parlato Bernardeschi. Queste le sue parole:

"C'è amarezza perché potevamo portare a casa i tre punti e passare il Natale al meglio, sono davvero orgoglioso di giocare in questa squadra, perché il carattere che abbiamo avuto mi inorgoglisce. Sousa? Siamo un grande gruppo e lui è uno di noi, è merito suo questo spirito, gli abbiamo voluto far sentire quanto siamo vicini noi a lui. Io in blindato? Godiamoci queste feste… poi di futuro ne parleremo più avanti. La mia una clausola? Se ne riparlerà”.