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Bernardeschi: "Orgoglioso del carattere di questa squadra, siamo con Sousa. Il contratto.."

Nel post partita di Fiorentina-Napoli ha parlato Bernardeschi. Queste le sue parole:

A cura di Matteo Fabiani Matteo Fabiani
23 dicembre 2016 00:03
Bernardeschi: "Orgoglioso del carattere di questa squadra, siamo con Sousa. Il contratto.." - Fiorentina-Napoli, 22 Dicembre 2016, Stadio Artemio Franchi di Firenze. Fotografo Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Fiorentina-Napoli, 22 Dicembre 2016, Stadio Artemio Franchi di Firenze. Fotografo Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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"C'è amarezza perché potevamo portare a casa i tre punti e passare il Natale al meglio, sono davvero orgoglioso di giocare in questa squadra, perché il carattere che abbiamo avuto mi inorgoglisce. Sousa? Siamo un grande gruppo e lui è uno di noi, è merito suo questo spirito, gli abbiamo voluto far sentire quanto siamo vicini noi a lui. Io in blindato? Godiamoci queste feste… poi di futuro ne parleremo più avanti. La mia una clausola? Se ne riparlerà”.

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