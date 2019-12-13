Cosa succedeva nel mondo l'ultima volta che la Fiorentina ha giocato in Champions?

In questi giorni si sta parlando tanto della storia che ha scritto l'Atalanta passando i gironi di Champions League. Pensare che appena 9 anni fa..

di Matteo Fabiani

In questi giorni si sta parlando tanto della storia che ha scritto l'Atalanta passando i gironi di Champions League.

Pensare che appena 9 anni fa c'era la Fiorentina al suo posto fa venire il magone, soprattutto perchè la rosa di allora rimarrà per sempre indelebile nei cuori di ogni tifoso della Fiorentina che si rispetti.

Era il 9 marzo 2010 quando l'armata allenata da Cesare Prandelli giocò la sua ultima partita in Europa, vincendo contro il Bayern ma uscendo a causa dell'arbitraggio scandaloso di Ovrebo nel match d'andata.

Ma..cosa succedeva nel mondo quando Jovetic e compagni sentivano per l'ultima volta l'inno della Champions con la maglia viola?

A gennaio di quell'anno - l'8, per l'esattezza - il bus della Nazionale del Togo viene assalito da alcuni terroristi in Congo, paese ospitante della Coppa D'Africa. Nell'attentato perdono la vita 4 persone.

Il 17 di maggio il presidente del Portogallo Anibal Silva firma il decreto che regolarizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il 21 dello stesso mese, in America, alcuni scienziati fanno sapere di aver creato in laboratorio la prima forma di vita sintetica.

Il 22 l'Inter di Jose Mourinho vendica la Fiorentina battendo in finale di Champions League il Bayern Monaco, ottenendo per la prima volta della sua storia il tanto atteso "triplete".

Appena un mese dopo la Spagna festeggia la vittoria del Mondiale tenutosi in Sudafrica dopo aver sconfitto in finale l'Olanda di Robben e Sneijder.

Il 22 luglio la corte internazionale dell'AIA dichiara ufficialmente l'indipendenza di Kosovo e Serbia, un momento storico per la vita degli abitanti dei rispettivi paesi.

Un mese più tardi, il 20 agosto, i soldati americani terminano con 10 giorni di anticipo la missione in Iraq che mette fine a più di 7 anni di guerra. Il 24, in Somalia, perdono la vita 32 persone - tra cui alcuni politici - a termine di un attacco terroristico.

Giornata storica per la Germania il 3 ottobre che smette ufficialmente di pagare i debiti di guerra pattuiti nel 1919 con il trattato di Versailles.

Il 6 di ottobre, invece, nasce la prima versione di uno dei social più famosi del mondo: Instgram. 4 giorni dopo, Jorge Lorenzo si laurea campione del mondo di MotoGP a Sepang. In Formula 1 sarà invece Sebastian Vettel ad arrivare davanti a tutti.

A concludere l'anno è la NASA che dichiara di aver scoperto un batterio capace di sopravvivere in condizioni molto diverse dal resto degli essere umani.

Non sappiamo se il mondo sia migliorato o peggiorato. Sappiamo solo che tanti anni sono passati e tante cose sono successe.

Chissà come saremo quando sentiremo nuovamente suonare quella musica che tanti brividi fa venire.. "The Champiooons..".