Notizie Champions Fiorentina

TMW: “Nel Ranking UEFA l’Italia occupa il quinto posto e in Champions andranno quattro squadre. Inghilterra prima”
17 aprile 2026 00:38
Felipe Melo punge ancora la Juventus: esultanza sfrenata sui propri social dopo il 3-2 dell'Allianz
26 febbraio 2026 14:54
L'Atalanta cala il tris e sbanca Francoforte, esordio super per Palladino in Champions
26 novembre 2025 23:21
Disastro Napoli in Champions, prende 6 gol dal Psv! Tutto facile per l'Inter che dilaga in Belgio
21 ottobre 2025 22:58
Gazzetta: “In estate c’era chi pensava ad una Fiorentina da Champions. Ora l’atmosfera non è più la stessa”
18 settembre 2025 09:20
Corriere Fiorentino: “Pioli in estate parlò di Champions perché serviva riaccendere l’entusiasmo”
15 settembre 2025 08:33
Graziani: "Kean deve maturare, ha degli atteggiamenti verso gli avversari che non mi piacciono"
03 settembre 2025 14:57
Colpo da Champions per la Roma: arriva Bailey. Grande accoglienza all'aeroporto per l'attaccante
19 agosto 2025 22:19
Graziani: "La Champions per la Fiorentina resta un sogno, ci sono 5 squadre nettamente più forti di lei"
20 luglio 2025 16:10
Piccinini: "La Fiorentina sta diventando una squadra da Champions, stanno lavorando con grande serietà"
20 luglio 2025 15:17
Corriere Fiorentino: “Pioli ha dichiarato che l’obiettivo è riportare la Fiorentina in Champions”
17 luglio 2025 08:38
"Dodò ha rifiutato rinnovo e adeguamento, vuole la Champions. Interesse Juve? ci sono tutti i segnali"
08 luglio 2025 23:40
Ottolini (DS Genoa): "Gudmundsson? Se la Fiorentina non lo riscatta lo vogliono in Champions"
04 giugno 2025 22:40
Milan, colpo a Marassi: rossoneri a due punti dalla Fiorentina, l'Europa non è più così lontana
05 maggio 2025 22:58
La Lazio vince ad Empoli di misura tra le polemiche e vola a +4 sulla Fiorentina attesa all'Olimpico
04 maggio 2025 14:45
Trevisani e Callegari non hanno dubbi: "La Roma batterà la Fiorentina, giallorossi a 63 punti a fine giornata"
04 maggio 2025 13:55
Vargas rivela: "Il nostro segreto per la Champions? Giovedì in discoteca, domenica in campo"
28 aprile 2025 23:43
Repubblica: "La Fiorentina è viva, e lotterà fino all'ultimo. Palladino ha suonato la carica."
24 aprile 2025 12:06
Jacobelli: "Fiorentina squadra tosta, forte anche senza Kean. Sogno Champions ancora vivo"
24 aprile 2025 10:36
Quinto posto in Champions: all'Italia potrebbe non bastare vincere tutte le competizioni europee
10 aprile 2025 12:36
Palladino: "Champions o Conference? Sono ambizioso, non scelgo. Obiettivi fissati nello spogliatoio"
28 marzo 2025 16:30
Disastro serie A in Champions, resta solo l'Inter. E ora tocca alla Fiorentina onorare l'Italia in Europa
19 febbraio 2025 23:59
Capello: "Per la Champions c'è anche la Fiorentina, ma la mia favorita è la Juventus"
17 febbraio 2025 13:51
Repubblica: “Kean ha superato il suo record personale di gol. Ora vuole riportare la Fiorentina in Champions”
08 febbraio 2025 10:05
Gosens: “Champions? Se fissi questo obiettivo passi dalla voglia di vincere all’obbligo”
08 febbraio 2025 09:56
Gazzetta: “Corsa Champions? Per la Fiorentina il filo del gioco si è ingarbugliato ma le rivali sono alla portata”
08 gennaio 2025 12:02
Flachi: "Meglio andare in Champions che vincere la Conference. Prenderei esterni da gol e non un vice Kean"
04 gennaio 2025 14:30
Campanello d’allarme per la Fiorentina che resta però in piena corsa per la Champions
16 dicembre 2024 08:57
Corriere Fiorentino: “Fiorentina, serve una vittoria per il ranking ed il sogno Champions”
28 novembre 2024 08:54
Obiettivo Champions, la Fiorentina riparte tra Como, Inter e poi mercato per continuare il sogno
22 novembre 2024 09:44
Ranieri: “Classifica? Sorpresi anche noi, possiamo dire la nostra. Champions? Sarebbe un traguardo straordinario”
20 novembre 2024 09:25
Sentite Capello: “La Fiorentina vuole la Champions, con questo Kean non è impossibile”
12 novembre 2024 10:01
La Champions per la Fiorentina adesso è possibile. Gennaio sarà un momento chiave
12 novembre 2024 09:58
Champions League ed orgoglio, contro il Verona torna la "Fiorentina 1"
10 novembre 2024 11:00
Si accende la corsa al 5° posto in Champions: Italia 3° nel ranking alle spalle di Portogallo e Inghilterra
06 novembre 2024 12:56
Corriere dello Sport svela: “Un posto in Champions è il sogno, oggi bivio. La media punti è da ciò”
31 ottobre 2024 08:26
Viviano: “Chi ha criticato Kean o De Gea non capisce una s**a. Champions? Chissà ma non credo sia alla portata”
30 ottobre 2024 20:16
Fiorentina da Champions ma con un Franchi in versione ridotta, che rammarico! Massimo 25 mila posti
29 ottobre 2024 09:54
Corriere Fiorentino: “Fiorentina vicina alla zona Champions. Palladino ha trovato la quadra”
21 ottobre 2024 08:22
Fiorentina in Conference ma Italiano va in Champions. Trovato l'accordo con Sartori
04 giugno 2024 22:52
Italia ancora prima nel ranking Uefa, ma la Germania si avvicina pericolosamente, Spagna fuori dalla Top2
17 aprile 2024 12:44
Bressan: "Questa è la vera Fiorentina, col gruppo al completo Champions possibile"
28 febbraio 2024 21:05
Corriere dello Sport: “Vittoria dal sapore di Champions, Beltran segnali di continuità. Arthur, che direttore!”
23 dicembre 2023 09:33
Italiano da record ed il sogno è la Champions League: 17 punti dopo 8 partite in A
21 ottobre 2023 09:18
Fiorentina, è un ritorno da zona Champions. Troppo? Può darsi e allora parliamo di Europa
16 maggio 2023 09:18
Scontri senza fine, i tifosi del Napoli tentano l'assalto all'albergo dove alloggiano tifosi Francoforte
16 marzo 2023 00:11
Mijatovic: "Con la Fiorentina siamo usciti dalla Champions con un gol che con il Var sarebbe buono"
15 marzo 2023 23:28
Il portiere dell'Inter Onana in confusione dopo la vittoria agli ottavi: "Contento per i 3 punti"
23 febbraio 2023 00:35
Sarri mette a tacere Dazn: "Analisi della lotta Champions? Fatela voi visto che vi pagano per questo"
29 gennaio 2023 20:44
Corriere Fiorentino, Amrabat, le sue priorità: aumento di stipendio e garanzia Champions
14 dicembre 2022 09:57
Barone lancia l'obiettivo della Fiorentina: "Arrivare in Champions per aumentare gli introiti"
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"La Fiorentina lotterà fino alla fine per la Champions. Ha dimostrato di giocarsela con chiunque"
22 aprile 2022 22:26
Fiorentina in Champions? Qualcuno ci crede, quote scommesse a 8. Vlahovic capocannoniere a 2,55
06 dicembre 2021 19:16
Delio Rossi è sicuro: "La gara contro la Fiorentina è la più dura per la Lazio, sarà un crocevia"
07 maggio 2021 16:10
L'Atalanta torna a vincere ad Anfield. La Fiorentina vinse nel 2009/2010
26 novembre 2020 11:13
Kouame: "La Fiorentina è sempre stata parte del mio cuore. Sogno un gol in Champions con i viola"
01 agosto 2020 14:03
Sorteggi Champions, va malissimo al Napoli e all'Atalanta, la Juventus contro City o Real, se passa con il Lione
10 luglio 2020 13:22
Inzaghi: "Fiorentina meriterebbe più punti in classifica. Sabato le scelte giuste ci hanno fatto vincere"
29 giugno 2020 15:02
Sky Sport, stop al campionato femminile: Fiorentina Women's in Champions secondo l'algoritmo
08 giugno 2020 20:46
Gasperini si è offeso per le accuse del Valencia: "Polemica brutta, mai fatto tamponi"
05 giugno 2020 14:28
Repubblica, Il 14 giugno potrebbe ripartire la Serie A. Contratti dei calciatori prolungati fino al 31 agosto
09 maggio 2020 12:46
Salcedo: "Volevo restare ma Corvino non volle aumentarmi l'ingaggio. Sogno di tornare alla Fiorentina"
21 aprile 2020 12:02
La Champions League costringe il Napoli ad allenarsi. A Castel Volturno seduta regolare per la squadra di Gattuso
11 marzo 2020 15:15
Sconcerti: "Campionato fermo? Il vero problema sono Champions ed Europei"
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La Juventus perde in Champions e Sarri reclama: "In Italia ci avrebbero dato due rigori"
27 febbraio 2020 00:50
Rocchi nei guai per Chelsea-Ajax, l'Uefa conferma il suo errore, gli olandesi chiedono un maxi risarcimento
09 febbraio 2020 22:36
Cosa succedeva nel mondo l'ultima volta che la Fiorentina ha giocato in Champions?
13 dicembre 2019 19:34
DALL'AJAX L'ENNESIMO SCHIAFFO A COGNIGNI, CORVINO, PIOLI E ANTOGNONI. LA DIMOSTRAZIONE...
17 aprile 2019 01:24
Cristiano Ronaldo: "Io ho 5 Champions, l'Atletico zero" ed esce dallo stadio di Madrid
21 febbraio 2019 00:38
Se il Milan non va in Champions sarà guaio economico. A Firenze invece manca la passione...
20 dicembre 2018 11:54
Posto Champions una bestemmia? Dietro le prime tre è bagarre: provaci, Fiorentina
03 novembre 2018 16:25
Troppo Chelsea per la Fiorentina, la viola escono sconfitte dal Franchi con un netto 6-0
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Chelsea avanti sulla Fiorentina, gol stupendo di Spence
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Formazioni Womens, out Clelland, Mauro ancora in attacco
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Cori, tamburi e fuochi d'artificio. I tifosi del Valencia hanno disturbato la notte dei giocatori della Juventus
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Firicano: "La Fiorentina è cresciuta rispetto allo scorso anno, può puntare alla Champions"
04 settembre 2018 12:13
La Fiorita punta alla Champions: ingaggiati Alessandro Cattelan e il giornalista Alciato
14 giugno 2018 20:01
Collina: "La Var avrebbe confermato il rigore sul fallo di Benatia contro il Real. In Champions..."
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Retroscena Corvino: "Addio al Bologna perché volevo la Champions, non la salvezza. Lo scontro..."
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Sarà Liverpool-Roma in semifinale di Champions. In Europa League il tabellino...
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SPORTIVITA'... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
12 aprile 2018 11:31
Nuove regole Uefa, ecco la quarta sostituzione ai supplementari. Orari e numero giocatori...
27 marzo 2018 15:22
Pochettino: "Ho conosciuto Astori perché stavo per prenderlo al Southampton. Persona squisita"
06 marzo 2018 17:11
Ex viola, Montella: "Felice per la mia seconda gara in Champions. Mou innovatore, domani canto l'inno del Siviglia"
20 febbraio 2018 16:05
Simeone: "Sono ossessionato dalla Champions, voglio tatuarmi la coppa. Mia nonna astrologa ha detto..."
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Sportiello: "Mi sento la Fiorentina addosso, vorrei restare. Giochiamo un campionato a parte, il sogno Champions..."
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Smacco Mondiale per la Rai che adesso si prende la Champions in chiaro il mercoledì sera
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Nina Moric scrive al Benevento: "Ci penso io, in quattro anni vi porto in Champions"
28 novembre 2017 23:53
Dal Portogallo: Gaspar subito via a gennaio, va a fare la Champions. Fonseca lo vuole...
16 novembre 2017 16:24
Fiorentina Women's, ampio turnover in Champions dopo la disfatta dell'andata. Contro il Wolfsburg dalle 18...
15 novembre 2017 17:21
''Voglio la Champions entro 5 anni'': caro Sousa, non ci avevi spiegato che fosse quella asiatica
02 novembre 2017 14:24
Fassone: "Se non dovessimo arrivare in Champions cederemo alcuni top player. Montella? Ha la nostra fiducia"
21 ottobre 2017 18:03
Perchè è importante per la Fiorentina che le altre italiane volino in Europa League e in Champions
20 ottobre 2017 14:41
Mencucci: ''Sorteggio Champions, peggio di così non ci poteva andare. Wolfsburg top club da anni, noi...''
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Women's, parla l'ex Orlandi: ''In Champions le viola passano, Bonetti e Guagni decisive''
11 ottobre 2017 15:24
Nazione: la Champions League torna a Firenze. E' la notte della Fiorentina Women's, col dubbio Guagni
04 ottobre 2017 10:30
Sorpasso alla Germania nel ranking, fosse successo qualche anno fa la Fiorentina sarebbe stata in Champions
30 settembre 2017 12:03
Antognoni: "Chiesa? Proveremo a blindarlo, l'obiettivo a lungo termine è la Champions"
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L'ascesa di Kevin Diks: dalla panchina in viola al debutto Champions contro Pep Guardiola
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Sorteggio Champions: la Juventus trova il Barça, Napoli con il City mentre per la Roma è un girone di ferro. Il sorteggio completo...
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