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Notizie Champions Fiorentina

TMW: “Nel Ranking UEFA l’Italia occupa il quinto posto e in Champions andranno quattro squadre. Inghilterra prima”

17 aprile 2026 00:38

Felipe Melo punge ancora la Juventus: esultanza sfrenata sui propri social dopo il 3-2 dell'Allianz

26 febbraio 2026 14:54

L'Atalanta cala il tris e sbanca Francoforte, esordio super per Palladino in Champions

26 novembre 2025 23:21

Disastro Napoli in Champions, prende 6 gol dal Psv! Tutto facile per l'Inter che dilaga in Belgio

21 ottobre 2025 22:58

Gazzetta: “In estate c’era chi pensava ad una Fiorentina da Champions. Ora l’atmosfera non è più la stessa”

18 settembre 2025 09:20

Corriere Fiorentino: “Pioli in estate parlò di Champions perché serviva riaccendere l’entusiasmo”

15 settembre 2025 08:33

Graziani: "Kean deve maturare, ha degli atteggiamenti verso gli avversari che non mi piacciono"

03 settembre 2025 14:57

Colpo da Champions per la Roma: arriva Bailey. Grande accoglienza all'aeroporto per l'attaccante

19 agosto 2025 22:19

Graziani: "La Champions per la Fiorentina resta un sogno, ci sono 5 squadre nettamente più forti di lei"

20 luglio 2025 16:10

Piccinini: "La Fiorentina sta diventando una squadra da Champions, stanno lavorando con grande serietà"

20 luglio 2025 15:17

Corriere Fiorentino: “Pioli ha dichiarato che l’obiettivo è riportare la Fiorentina in Champions”

17 luglio 2025 08:38

"Dodò ha rifiutato rinnovo e adeguamento, vuole la Champions. Interesse Juve? ci sono tutti i segnali"

08 luglio 2025 23:40

Ottolini (DS Genoa): "Gudmundsson? Se la Fiorentina non lo riscatta lo vogliono in Champions"

04 giugno 2025 22:40

Milan, colpo a Marassi: rossoneri a due punti dalla Fiorentina, l'Europa non è più così lontana

05 maggio 2025 22:58

La Lazio vince ad Empoli di misura tra le polemiche e vola a +4 sulla Fiorentina attesa all'Olimpico

04 maggio 2025 14:45

Trevisani e Callegari non hanno dubbi: "La Roma batterà la Fiorentina, giallorossi a 63 punti a fine giornata"

04 maggio 2025 13:55

Vargas rivela: "Il nostro segreto per la Champions? Giovedì in discoteca, domenica in campo"

28 aprile 2025 23:43

Repubblica: "La Fiorentina è viva, e lotterà fino all'ultimo. Palladino ha suonato la carica."

24 aprile 2025 12:06

Jacobelli: "Fiorentina squadra tosta, forte anche senza Kean. Sogno Champions ancora vivo"

24 aprile 2025 10:36

Quinto posto in Champions: all'Italia potrebbe non bastare vincere tutte le competizioni europee

10 aprile 2025 12:36

Palladino: "Champions o Conference? Sono ambizioso, non scelgo. Obiettivi fissati nello spogliatoio"

28 marzo 2025 16:30

Disastro serie A in Champions, resta solo l'Inter. E ora tocca alla Fiorentina onorare l'Italia in Europa

19 febbraio 2025 23:59

Capello: "Per la Champions c'è anche la Fiorentina, ma la mia favorita è la Juventus"

17 febbraio 2025 13:51

Repubblica: “Kean ha superato il suo record personale di gol. Ora vuole riportare la Fiorentina in Champions”

08 febbraio 2025 10:05

Gosens: “Champions? Se fissi questo obiettivo passi dalla voglia di vincere all’obbligo”

08 febbraio 2025 09:56

Gazzetta: “Corsa Champions? Per la Fiorentina il filo del gioco si è ingarbugliato ma le rivali sono alla portata”

08 gennaio 2025 12:02

Flachi: "Meglio andare in Champions che vincere la Conference. Prenderei esterni da gol e non un vice Kean"

04 gennaio 2025 14:30

Campanello d’allarme per la Fiorentina che resta però in piena corsa per la Champions 

16 dicembre 2024 08:57

Corriere Fiorentino: “Fiorentina, serve una vittoria per il ranking ed il sogno Champions”

28 novembre 2024 08:54

Obiettivo Champions, la Fiorentina riparte tra Como, Inter e poi mercato per continuare il sogno 

22 novembre 2024 09:44

Ranieri: “Classifica? Sorpresi anche noi, possiamo dire la nostra. Champions? Sarebbe un traguardo straordinario”

20 novembre 2024 09:25

Sentite Capello: “La Fiorentina vuole la Champions, con questo Kean non è impossibile”

12 novembre 2024 10:01

La Champions per la Fiorentina adesso è possibile. Gennaio sarà un momento chiave

12 novembre 2024 09:58

Champions League ed orgoglio, contro il Verona torna la "Fiorentina 1"

10 novembre 2024 11:00

Si accende la corsa al 5° posto in Champions: Italia 3° nel ranking alle spalle di Portogallo e Inghilterra

06 novembre 2024 12:56

Corriere dello Sport svela: “Un posto in Champions è il sogno, oggi bivio. La media punti è da ciò”

31 ottobre 2024 08:26

Viviano: “Chi ha criticato Kean o De Gea non capisce una s**a. Champions? Chissà ma non credo sia alla portata”

30 ottobre 2024 20:16

Fiorentina da Champions ma con un Franchi in versione ridotta, che rammarico! Massimo 25 mila posti 

29 ottobre 2024 09:54

Corriere Fiorentino: “Fiorentina vicina alla zona Champions. Palladino ha trovato la quadra”

21 ottobre 2024 08:22

Fiorentina in Conference ma Italiano va in Champions. Trovato l'accordo con Sartori

04 giugno 2024 22:52

Italia ancora prima nel ranking Uefa, ma la Germania si avvicina pericolosamente, Spagna fuori dalla Top2

17 aprile 2024 12:44

Bressan: "Questa è la vera Fiorentina, col gruppo al completo Champions possibile"

28 febbraio 2024 21:05

Corriere dello Sport: “Vittoria dal sapore di Champions, Beltran segnali di continuità. Arthur, che direttore!”

23 dicembre 2023 09:33

Italiano da record ed il sogno è la Champions League: 17 punti dopo 8 partite in A 

21 ottobre 2023 09:18

Fiorentina, è un ritorno da zona Champions. Troppo? Può darsi e allora parliamo di Europa

16 maggio 2023 09:18

Scontri senza fine, i tifosi del Napoli tentano l'assalto all'albergo dove alloggiano tifosi Francoforte

16 marzo 2023 00:11

Mijatovic: "Con la Fiorentina siamo usciti dalla Champions con un gol che con il Var sarebbe buono"

15 marzo 2023 23:28

Il portiere dell'Inter Onana in confusione dopo la vittoria agli ottavi: "Contento per i 3 punti"

23 febbraio 2023 00:35

Sarri mette a tacere Dazn: "Analisi della lotta Champions? Fatela voi visto che vi pagano per questo"

29 gennaio 2023 20:44

Corriere Fiorentino, Amrabat, le sue priorità: aumento di stipendio e garanzia Champions

14 dicembre 2022 09:57

Barone lancia l'obiettivo della Fiorentina: "Arrivare in Champions per aumentare gli introiti"

18 novembre 2022 10:14

"La Fiorentina lotterà fino alla fine per la Champions. Ha dimostrato di giocarsela con chiunque"

22 aprile 2022 22:26

Fiorentina in Champions? Qualcuno ci crede, quote scommesse a 8. Vlahovic capocannoniere a 2,55

06 dicembre 2021 19:16

Delio Rossi è sicuro: "La gara contro la Fiorentina è la più dura per la Lazio, sarà un crocevia"

07 maggio 2021 16:10

L'Atalanta torna a vincere ad Anfield. La Fiorentina vinse nel 2009/2010

26 novembre 2020 11:13

Kouame: "La Fiorentina è sempre stata parte del mio cuore. Sogno un gol in Champions con i viola"

01 agosto 2020 14:03

Sorteggi Champions, va malissimo al Napoli e all'Atalanta, la Juventus contro City o Real, se passa con il Lione

10 luglio 2020 13:22

Inzaghi: "Fiorentina meriterebbe più punti in classifica. Sabato le scelte giuste ci hanno fatto vincere"

29 giugno 2020 15:02

Sky Sport, stop al campionato femminile: Fiorentina Women's in Champions secondo l'algoritmo

08 giugno 2020 20:46

Gasperini si è offeso per le accuse del Valencia: "Polemica brutta, mai fatto tamponi"

05 giugno 2020 14:28

Repubblica, Il 14 giugno potrebbe ripartire la Serie A. Contratti dei calciatori prolungati fino al 31 agosto

09 maggio 2020 12:46

Salcedo: "Volevo restare ma Corvino non volle aumentarmi l'ingaggio. Sogno di tornare alla Fiorentina"

21 aprile 2020 12:02

La Champions League costringe il Napoli ad allenarsi. A Castel Volturno seduta regolare per la squadra di Gattuso

11 marzo 2020 15:15

Sconcerti: "Campionato fermo? Il vero problema sono Champions ed Europei"

10 marzo 2020 18:40

La Juventus perde in Champions e Sarri reclama: "In Italia ci avrebbero dato due rigori"

27 febbraio 2020 00:50

Rocchi nei guai per Chelsea-Ajax, l'Uefa conferma il suo errore, gli olandesi chiedono un maxi risarcimento

09 febbraio 2020 22:36

Cosa succedeva nel mondo l'ultima volta che la Fiorentina ha giocato in Champions?

13 dicembre 2019 19:34

DALL'AJAX L'ENNESIMO SCHIAFFO A COGNIGNI, CORVINO, PIOLI E ANTOGNONI. LA DIMOSTRAZIONE...

17 aprile 2019 01:24

Cristiano Ronaldo: "Io ho 5 Champions, l'Atletico zero" ed esce dallo stadio di Madrid

21 febbraio 2019 00:38

Se il Milan non va in Champions sarà guaio economico. A Firenze invece manca la passione...

20 dicembre 2018 11:54

Posto Champions una bestemmia? Dietro le prime tre è bagarre: provaci, Fiorentina

03 novembre 2018 16:25

Troppo Chelsea per la Fiorentina, la viola escono sconfitte dal Franchi con un netto 6-0

31 ottobre 2018 21:08

Chelsea avanti sulla Fiorentina, gol stupendo di Spence

31 ottobre 2018 19:40

Formazioni Womens, out Clelland, Mauro ancora in attacco

17 ottobre 2018 20:00

Cori, tamburi e fuochi d'artificio. I tifosi del Valencia hanno disturbato la notte dei giocatori della Juventus

19 settembre 2018 13:26

Firicano: "La Fiorentina è cresciuta rispetto allo scorso anno, può puntare alla Champions"

04 settembre 2018 12:13

La Fiorita punta alla Champions: ingaggiati Alessandro Cattelan e il giornalista Alciato

14 giugno 2018 20:01

Collina: "La Var avrebbe confermato il rigore sul fallo di Benatia contro il Real. In Champions..."

28 maggio 2018 13:28

Retroscena Corvino: "Addio al Bologna perché volevo la Champions, non la salvezza. Lo scontro..."

08 maggio 2018 17:24

Sarà Liverpool-Roma in semifinale di Champions. In Europa League il tabellino...

13 aprile 2018 13:17

SPORTIVITA'... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

12 aprile 2018 11:31

Nuove regole Uefa, ecco la quarta sostituzione ai supplementari. Orari e numero giocatori...

27 marzo 2018 15:22

Pochettino: "Ho conosciuto Astori perché stavo per prenderlo al Southampton. Persona squisita"

06 marzo 2018 17:11

Ex viola, Montella: "Felice per la mia seconda gara in Champions. Mou innovatore, domani canto l'inno del Siviglia"

20 febbraio 2018 16:05

Simeone: "Sono ossessionato dalla Champions, voglio tatuarmi la coppa. Mia nonna astrologa ha detto..."

27 gennaio 2018 14:28

Sportiello: "Mi sento la Fiorentina addosso, vorrei restare. Giochiamo un campionato a parte, il sogno Champions..."

19 gennaio 2018 18:19

Smacco Mondiale per la Rai che adesso si prende la Champions in chiaro il mercoledì sera

14 gennaio 2018 15:19

Nina Moric scrive al Benevento: "Ci penso io, in quattro anni vi porto in Champions"

28 novembre 2017 23:53

Dal Portogallo: Gaspar subito via a gennaio, va a fare la Champions. Fonseca lo vuole...

16 novembre 2017 16:24

Fiorentina Women's, ampio turnover in Champions dopo la disfatta dell'andata. Contro il Wolfsburg dalle 18...

15 novembre 2017 17:21

''Voglio la Champions entro 5 anni'': caro Sousa, non ci avevi spiegato che fosse quella asiatica

02 novembre 2017 14:24

Fassone: "Se non dovessimo arrivare in Champions cederemo alcuni top player. Montella? Ha la nostra fiducia"

21 ottobre 2017 18:03

Perchè è importante per la Fiorentina che le altre italiane volino in Europa League e in Champions

20 ottobre 2017 14:41

Mencucci: ''Sorteggio Champions, peggio di così non ci poteva andare. Wolfsburg top club da anni, noi...''

16 ottobre 2017 15:22

Women's, parla l'ex Orlandi: ''In Champions le viola passano, Bonetti e Guagni decisive''

11 ottobre 2017 15:24

Nazione: la Champions League torna a Firenze. E' la notte della Fiorentina Women's, col dubbio Guagni

04 ottobre 2017 10:30

Sorpasso alla Germania nel ranking, fosse successo qualche anno fa la Fiorentina sarebbe stata in Champions

30 settembre 2017 12:03

Antognoni: "Chiesa? Proveremo a blindarlo, l'obiettivo a lungo termine è la Champions"

24 settembre 2017 21:39

L'ascesa di Kevin Diks: dalla panchina in viola al debutto Champions contro Pep Guardiola

13 settembre 2017 15:35

Sorteggio Champions: la Juventus trova il Barça, Napoli con il City mentre per la Roma è un girone di ferro. Il sorteggio completo...

24 agosto 2017 18:48

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