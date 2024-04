Italia ancora prima nel ranking Uefa, ma la Germania si avvicina pericolosamente, Spagna fuori dalla Top2

Si complica leggermente la situazione per l’Italia nel ranking Uefa, nonostante per ora sia ancora saldamente al primo posto. Al momento dunque in Serie A le prime 5 squadre (Inter, Milan, Juventus, Bologna e Roma) sarebbero qualificate alla prossima Champions League, mentre le due squadre al sesto e settimo posto (Atalanta e Lazio) sarebbero in Europa League e l’ottava (Napoli) in Conference League; con la Fiorentina a 5 lunghezze dai partenopei e ancora in corsa per un posto in una competizione europea.

Con le eliminazioni di Barcellona e Atletico Madrid la Spagna rimarrà sicuramente fuori dalle prime due posizioni, ovvero non avranno il posto in più in Champions League per la prossima stagione.

La Francia, grazie al passaggio del turno del Psg, allunga e mantiene il quarto posto nel ranking con 15.250 punti, avendo così ancora una piccola speranza di raggiungere la Top 2 (l’unico modo sarebbe che Psg, Marsiglia e Lille vincessero le rispettive competizioni, Champions, Europa e Conference).

Il Borussia Dortmund, avendo ottenuto le semifinali di Champions, porta la Germania a 17.213 punti, seconda dietro all’Italia che nonostante le zero squadre rimaste nella massima competizione europea, è a 18.857 punti, in attesa di Roma, Milan, Atalanta e Fiorentina che giovedì giocheranno in Europa League e Conference League.

L’Inghilterra è al terzo posto con 16.750 punti, e questa sera le partite Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Arsenal smuoveranno parecchio la classifica, con Inghilterra e Germania che si sfideranno per ottenere il secondo spot che concederebbe lo slot aggiuntivo per un posto in Champions League della stagione 2024/25.

Questa la classifica completa:

Race for extra Champions League spot: 🇩🇪 Germany added +0.428 points! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England are getting in danger! 🇪🇸 Spain mathematically out of race! pic.twitter.com/vyEmWuJWEJ — Football Rankings (@FootRankings) April 16, 2024

