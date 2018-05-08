Retroscena Corvino: "Addio al Bologna perché volevo la Champions, non la salvezza. Lo scontro..."
Il Corriere di Bologna, rivela oggi un retroscena che riguarda il passato di Pantaleo Corvino al Bologna. Tra l’allora direttore sportivo e l’amministratore delegato Fenucci, infatti, nacque una discu...
Il Corriere di Bologna, rivela oggi un retroscena che riguarda il passato di Pantaleo Corvino al Bologna. Tra l’allora direttore sportivo e l’amministratore delegato Fenucci, infatti, nacque una discussione dopo che Corvino aveva già speso una quarantina di milioni per rifondare la rosa. Fenucci - secondo quanto riporta il quotidiano - gli disse più o meno così: "Pantaleo, se spendiamo tutto quest’anno, non abbiamo soldi per il prossimo". Corvino a quel punto rispose che i patti erano altri e che era venuto per portare il Bologna in Champions, non a lottare per la salvezza.