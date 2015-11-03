Notizie Corvino Fiorentina

Corvino sottolinea: "Cessione di Vlahovic? Record storico per la Fiorentina"
07 maggio 2026 13:27
Frey attacca Corvino: "Firenze amore della mia vita, un vigliacco mi ha costretto a lasciarla"
22 aprile 2026 23:30
Corvino: "Firenze era nel mio destino, Toni il mio primo acquisto importante e vinse la Scarpa d'Oro"
20 marzo 2026 21:38
Brocchi svela: “Lasciai la Fiorentina per Corvino. Mi disse: ‘Non ti faccio fare la pensione a Firenze”
18 marzo 2026 11:35
Corvino: “Oggi fare 31 punti come la passata stagione non basta e mi vengono i brividi solo a pensarlo.”
12 marzo 2026 12:12
Corvino: "Le dirette concorrenti per la salvezza hanno speso più di noi", ma 'dimentica' la Fiorentina
21 febbraio 2026 11:57
Pippo Falco attacca Corvino: “Mi ha messo in cattiva luce con la piazza e mi ha obbligo ad andare via”
20 febbraio 2026 16:29
Corvino non ha dubbi: "Fiorentina? Si rialzerà. Ricordo il 3-2 con gol di Osvaldo nel finale a Torino"
20 novembre 2025 09:49
Eder racconta: “Il primo a notarmi fu Corvino, tra Lecce e Fiorentina, ma l’incontro in Puglia fu un incubo”
14 novembre 2025 15:40
Corvino: "Mi dispiace vedere la Fiorentina così. Mi dispiace per i tifosi e la città a cui sono legatissimo"
06 novembre 2025 12:10
Corvino: “Per Firenze e i Della Valle rinunciai a top club, arrivare terzi lì come uno scudetto”
06 novembre 2025 00:02
Corvino rivendica la cessione di Pongracic alla Fiorentina: “Fondamentale per la crescita del Lecce”
13 ottobre 2025 16:26
Il Lecce presenta la sua nuova casa, Corvino: " Sono tornato a Lecce a una condizione, investire in un centro sportivo".
26 settembre 2025 22:05
Brocchi contro Corvino: "Non può dire che i giovani italiani siano scarsi, non giocano per altri motivi"
19 settembre 2025 16:55
Di Francesco rivela: “Corvino mi voleva alla Fiorentina e me lo ricorda e rinfaccia ancora”
09 settembre 2025 15:15
Corvino difende Vlahovic: “Critiche ingiuste, altro che flop, i numeri parlano per lui”
26 agosto 2025 01:36
Corvino: "Vidic era della Fiorentina, poi arrivò lo United e me lo soffiarono senza dire nulla"
09 agosto 2025 16:11
Corvino su Vlahovic: "Critiche eccessive. Alla Fiorentina dove cacciarlo dal campo, mai nessuno così"
01 agosto 2025 11:50
Corvino: "Krstovic vale più di molti attaccanti valutati 40 milioni, ma lo venderemo sotto prezzo”
06 luglio 2025 23:48
Corvino: "La scomparsa di Fiorita e Astori mi hanno segnato. Terza salvezza di fila obbiettivo storico"
07 giugno 2025 15:32
Corvino contestato: "2005-2025 da Bojinov a Dorgu nulla è cambiato. Prima i tuoi interessi e poi il risultato"
19 aprile 2025 18:22
Sentite Corvino: "Una trombata non fa mai male, nemmeno prima di una partita. Non ho rimpianti"
28 marzo 2025 12:45
D'Agostino: "Alla Fiorentina non andai bene con Corvino. Feci 5 gol, ma decise di non riscattarmi"
27 febbraio 2025 17:25
Corvino e Mencucci, rapporti tesi con la Fiorentina. Al dirigente fu vietato di entrare al Viola Park
26 febbraio 2025 11:53
La Gazzetta dello Sport riporta: "Corvino ci prova per portare Marcelo al Lecce"
18 gennaio 2025 13:51
Frey attacca ancora Corvino: "Mi ha fatto una multa di 99mila euro perché avevo 2kg in più, non l'ho voluta pagare"
22 dicembre 2024 20:30
Ricordate De Maio? "Cosa non ha funzionato a Firenze? Scelto da Corvino, scaricato da Sousa"
18 dicembre 2024 23:18
Corvino: “Se mi licenziarono i Della Valle? No, me ne andai per stare vicino a mia madre, era in coma, morì poco dopo”
30 novembre 2024 10:15
Corvino svela: “Andai a vedere Milenkovic ma m’innamorai di Vlahovic. Agii d’anticipo, lo volevano in tanti”
30 novembre 2024 10:14
Frey rivela: "Nel 2008 ho rifiutato Milan e Bayern Monaco per la Fiorentina, Della Valle rimase sorpreso"
26 novembre 2024 13:11
Il retroscena di Corvino: "Volevo Giampaolo alla Fiorentina già dieci anni fa. Fece un viaggio a vuoto"
12 novembre 2024 14:30
Corvino: "Pongracic è un grande giocatore, lo abbiamo ceduto a una squadra che lotta per la Champions"
10 novembre 2024 13:57
Scopritore di Comuzzo: “C’era l’Atalanta, dissi a Corvino di prenderlo. Convinto sia simile a Vierchowod"
10 novembre 2024 10:53
Pedullà su Corvino: "Ha sbagliato molte cose nell'ultima gestione. L'allenatore è importante come il portiere e l'attaccante"
09 novembre 2024 15:00
Clima pesante a Lecce, cori da parte della Curva: "Corvino è solo colpa tua. Vattene da Lecce"
08 novembre 2024 23:09
Baldini: "Adesso il mercato lo fa un esperto di calcio. Il più grande errore è stato non tenere Corvino"
18 ottobre 2024 19:35
Bojinov: "Toni era il leader. Quando vinse titolo cannoniere e scarpa d'oro regalò a tutti un orologio"
18 ottobre 2024 09:16
Nazione: “Da Terracciano a Biraghi ecco l’eredità lasciata da Corvino. Milenkovic l’ultimo big”
15 ottobre 2024 08:47
Frey: “Il mio contratto lo chiuse un bambino di 5 anni. Corvino voleva multarmi. Volevo chiudere la carriera alla Fiorentina”
08 settembre 2024 08:58
Minotti: "Pongracic è un difensore di lettura, manca di condizione ma la squadra non lo ha aiutato"
06 settembre 2024 23:28
Corvino presenta Rebic al Lecce: "L'ho reso ricco vendendolo dalla Fiorentina all'Eintracht"
06 settembre 2024 13:54
Bonomi (Slovacchia): "Hancko? Giocatore di livello internazionale, rimpianto per i viola"
08 luglio 2024 22:18
Corvino furioso con Spalletti: "Conte con gente che giocava al contrario fece vedere cose diverse"
02 luglio 2024 22:29
Corvino: "Vlahovic? Mi avevano criticato per l'acquisto. Sua madre mi disse che era il nuovo Batistuta"
18 giugno 2024 17:49
Gotti salva Corvino da un incendio durante la notte, un fulmine aveva colpito il resort dove allogiavano
11 giugno 2024 11:25
Corvino: "Il tecnico lo scelgo io, a Firenze i DV presero Guidolin ma io stracciai gli accordi"
27 maggio 2024 22:14
Altro miracolo targato Pantaleo Corvino, il Lecce raggiunge la matematica salvezza
11 maggio 2024 23:43
Frey: "Tra Ovrebo e Corvino salvo Ovrebo. Non l'ho mai perdonato, si è intromesso per cacciarmi"
09 maggio 2024 20:31
L'agente di Oudin: "Corvino lo voleva alla Fiorentina. Club interessati a lui, soprattutto in Italia"
26 aprile 2024 21:26
Corvino in sala stampa: "Non date spazio a quei 50 che si masturbano sui social"
13 marzo 2024 21:53
Bertoni rivela: "Avevo offerto Lautaro alla Fiorentina, ne avevo parlato con Antognoni e Corvino"
16 febbraio 2024 11:07
Corvino: "Belotti non potevo prenderlo. Due giocatori della primavera protagonisti contro la Fiorentina"
05 febbraio 2024 17:23
Baschirotto: " Vittoria dedicata ai tifosi e a Corvino, teneva molto a questa partita"
03 febbraio 2024 00:48
Ascari: "Il saldo positivo della Fiorentina non mi stupisce, deve ringraziare Corvino per le plusvalenze"
25 gennaio 2024 17:51
Ricordate Hancko? Da meteora alla Fiorentina adesso si è affermato ed è richiesto da tutte le big
25 ottobre 2023 10:42
Corvino non sbaglia una punta. Dopo Vucinic, Vlahovic a Firenze, adesso Lecce è pazza per Krstovic
16 ottobre 2023 11:15
Corvino: "Ci portarono Chiesa alla Fiorentina che aveva 12 anni. Lui e Vlahovic mi vogliono meno bene"
26 settembre 2023 14:21
Da Lecce rivelano: "Il Fenerbahçe ha offerto 10 milioni più Joao Pedro per Hjulmand, no di Corvino"
23 luglio 2023 17:48
Corvino su Hjulmand: "Il prezzo lo fa il mercato, vediamo cosa succederà. Tante richieste"
30 giugno 2023 18:15
Corvino: "La Fiorentina può pensare a Baschirotto e Hjulmand, Terracciano l'ho portato io a Firenze"
28 giugno 2023 22:01
Gazzetta, dopo l'addio di Falcone, Corvino punta Terracciano per la porta del Lecce
20 giugno 2023 09:04
Corvino risponde ad Aquilani: "Solo stranieri nel Lecce Primavera? In Italia c’è aridità, non è che mi piacciono"
17 giugno 2023 15:23
Corriere dello Sport: "Fiorentina interessata a Baschirotto, Corvino chiede 10 milioni. C'è anche il Bologna"
08 giugno 2023 12:47
Ujfalusi: "Ho detto addio alla Fiorentina per colpa di Corvino, ero arrabbiato. Non fu per soldi"
06 giugno 2023 09:55
Bojinov: "In Castrovilli rivedo Rui Costa. Jovic e Terzic? Io con Prandelli e Corvino ero aggressivo"
15 maggio 2023 14:32
Corvino toppa ancora il mercato di gennaio, Lecce verso la B, i tifosi cantano: "Corvino gonfia la rete"
23 aprile 2023 23:01
Criscitiello difende Corvino: "Cari tifosi del Lecce, non merita di ricevere cori ironici per il lavoro fatto"
17 aprile 2023 11:27
A Lecce come a Firenze, i tifosi contestano Corvino e cantano: "Pantaleo è solo colpa tua"
16 aprile 2023 16:08
Corvino dice la verità: "Compriamo giovani stranieri perchè quelli italiano costano troppo"
26 marzo 2023 15:51
Corvino: "Speso solo 4 volte più di 10 milioni per giocatore: uno fu Toni alla Fiorentina, fece 31 gol"
21 marzo 2023 18:37
Corvino: "Gli attaccanti della Fiorentina hanno segnato meno di quelli del Lecce. Ora loro sono al top"
14 marzo 2023 22:48
Corvino: "Per Vlahovic ho rischiato di essere rimproverato perchè occupavo slot extracomunitario"
23 febbraio 2023 20:03
Corvino rivela: "Sono stato vicino alla Juventus e alla Roma dopo la quarta Champions con la Fiorentina"
22 febbraio 2023 15:53
Il ds della Roma Tiago Pinto non ha dubbi: "Corvino è il miglior direttore sportivo d'Italia"
11 febbraio 2023 20:48
Corvino: "Dei giocatori che ho portato alla Fiorentina solo Terzic non ha rispettato le aspettative"
11 febbraio 2023 10:36
Presidente Lecce: "Merito di Maleh dalla Fiorentina è stato di Corvino, veloce a battere la concorrenza"
05 gennaio 2023 14:47
Corvino ricorda Mihajlovic: “Pagò colpe non sue. Disse no all’Inter per l’impegno preso con la Fiorentina”
18 dicembre 2022 09:52
Il pensiero di Corvino su Mihajlovic: "In questo momento trovo la forza solo per abbracciare la famiglia"
16 dicembre 2022 19:03
Sentite Corvino: "Vlahovic è passato dalla Fiorentina alla Juve ma mai al top della condizione"
09 dicembre 2022 16:36
Da Lecce, Corvino mette gli occhi su Terzic e Zurkowski: li ha portati lui alla Fiorentina
08 dicembre 2022 18:59
Mencucci svela: "Italiano? Con Corvino provammo a portarlo alla Fiorentina Primavera"
04 dicembre 2022 10:30
Corvino: "Alla Fiorentina Norgaard non è stato valorizzato, ora va al mondiale al posto di Hjulmand"
17 novembre 2022 16:41
Corvino incontra per la terza volte in A la Fiorentina: cuore diviso a metà, 200 milioni lasciati ai viola
17 ottobre 2022 09:52
Corvino: "La Fiorentina arriverà arrabbiata a Lecce. È una sfida importante, possiamo superarli"
11 ottobre 2022 16:21
Corvino rivela: "Oudin sono riuscito a portarlo a Lecce, lo volevo anche alla Fiorentina nel 2019"
02 settembre 2022 15:30
Figuraccia Corvino, a Lecce arriva Normann, ma non ci sono i tempi e salta il trasferimento
17 agosto 2022 21:54
Corvino punge Firenze: "Mi hanno criticato perchè ho preso Thereau ma ho fatto 58 punti"
11 agosto 2022 18:23
Corvino non ha dubbi: "Vlahovic? La Fiorentina ne è uscita alla grande, l'ha venduto al massimo"
30 giugno 2022 09:49
Il giudizio di Corvino: "Jovic giocatore importante. Ma non è un goleador, il suo curriculum parla d'altro"
20 giugno 2022 23:02
Corvino sta con i procuratori: "Mercato deve restare libero, ognuno spende i soldi come vuole"
11 giugno 2022 12:09
Corvino racconta: "Scoperto Vlahovic grazie a Milenkovic, poi ho subito stretto le mani alle persone giuste"
11 giugno 2022 11:51
Corvino: "Nessuno dalla Fiorentina mi ha fatto i complimenti per la promozione del Lecce in serie A"
31 maggio 2022 18:06
Corvino prende Brancolini al Lecce a zero, e in maniera galante avvisa la Fiorentina della trattativa
30 maggio 2022 13:10
Corvino: "Cessione Vlahovic, che affare! Il treno Juve? Passò anche per me ma restai a Firenze"
30 maggio 2022 10:41
Corvino, che aveva venduto Bernardeschi alla Juventus: "Al Napoli farebbe grandi cose con Spalletti"
27 maggio 2022 20:01
Corvino giustifica la cessione di Vlahovic: "Vendere a certe cifre cambia la vita dei club"
10 maggio 2022 23:24
La rivelazione di Corvino: "Alla Fiorentina abbiamo affrontato anche periodi di autogestione"
10 maggio 2022 23:11
Corvino non dimentica il passato: "Prossimo anno derby tra la mia Firenze e quella del Sud"
09 maggio 2022 18:46
Corvino difende Vlahovic: "Abituato ad altro calcio. Nessun colpevole, arrivare a metà stagione crea problemi"
09 maggio 2022 18:40
Criscitiello incorona l'ex viola Corvino: "E' un fuoriclasse, al posto suo in A raccomandati e yes man"
09 maggio 2022 13:35
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