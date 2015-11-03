Labaro Viola

Notizie Corvino Fiorentina

Corvino sottolinea: "Cessione di Vlahovic? Record storico per la Fiorentina"

07 maggio 2026 13:27

Frey attacca Corvino: "Firenze amore della mia vita, un vigliacco mi ha costretto a lasciarla"

22 aprile 2026 23:30

Corvino: "Firenze era nel mio destino, Toni il mio primo acquisto importante e vinse la Scarpa d'Oro"

20 marzo 2026 21:38

Brocchi svela: “Lasciai la Fiorentina per Corvino. Mi disse: ‘Non ti faccio fare la pensione a Firenze”

18 marzo 2026 11:35

Corvino: “Oggi fare 31 punti come la passata stagione non basta e mi vengono i brividi solo a pensarlo.”

12 marzo 2026 12:12

Corvino: "Le dirette concorrenti per la salvezza hanno speso più di noi", ma 'dimentica' la Fiorentina

21 febbraio 2026 11:57

Pippo Falco attacca Corvino: “Mi ha messo in cattiva luce con la piazza e mi ha obbligo ad andare via”

20 febbraio 2026 16:29

Corvino non ha dubbi: "Fiorentina? Si rialzerà. Ricordo il 3-2 con gol di Osvaldo nel finale a Torino"

20 novembre 2025 09:49

Eder racconta: “Il primo a notarmi fu Corvino, tra Lecce e Fiorentina, ma l’incontro in Puglia fu un incubo”

14 novembre 2025 15:40

Corvino: "Mi dispiace vedere la Fiorentina così. Mi dispiace per i tifosi e la città a cui sono legatissimo"

06 novembre 2025 12:10

Corvino: “Per Firenze e i Della Valle rinunciai a top club, arrivare terzi lì come uno scudetto”

06 novembre 2025 00:02

Corvino rivendica la cessione di Pongracic alla Fiorentina: “Fondamentale per la crescita del Lecce”

13 ottobre 2025 16:26

Il Lecce presenta la sua nuova casa, Corvino: " Sono tornato a Lecce a una condizione, investire in un centro sportivo".

26 settembre 2025 22:05

Brocchi contro Corvino: "Non può dire che i giovani italiani siano scarsi, non giocano per altri motivi"

19 settembre 2025 16:55

Di Francesco rivela: “Corvino mi voleva alla Fiorentina e me lo ricorda e rinfaccia ancora”

09 settembre 2025 15:15

Corvino difende Vlahovic: “Critiche ingiuste, altro che flop, i numeri parlano per lui”

26 agosto 2025 01:36

Corvino: "Vidic era della Fiorentina, poi arrivò lo United e me lo soffiarono senza dire nulla"

09 agosto 2025 16:11

Corvino su Vlahovic: "Critiche eccessive. Alla Fiorentina dove cacciarlo dal campo, mai nessuno così"

01 agosto 2025 11:50

Corvino: "Krstovic vale più di molti attaccanti valutati 40 milioni, ma lo venderemo sotto prezzo”

06 luglio 2025 23:48

Corvino: "La scomparsa di Fiorita e Astori mi hanno segnato. Terza salvezza di fila obbiettivo storico"

07 giugno 2025 15:32

Corvino contestato: "2005-2025 da Bojinov a Dorgu nulla è cambiato. Prima i tuoi interessi e poi il risultato"

19 aprile 2025 18:22

Sentite Corvino: "Una trombata non fa mai male, nemmeno prima di una partita. Non ho rimpianti"

28 marzo 2025 12:45

D'Agostino: "Alla Fiorentina non andai bene con Corvino. Feci 5 gol, ma decise di non riscattarmi"

27 febbraio 2025 17:25

Corvino e Mencucci, rapporti tesi con la Fiorentina. Al dirigente fu vietato di entrare al Viola Park

26 febbraio 2025 11:53

La Gazzetta dello Sport riporta: "Corvino ci prova per portare Marcelo al Lecce"

18 gennaio 2025 13:51

Frey attacca ancora Corvino: "Mi ha fatto una multa di 99mila euro perché avevo 2kg in più, non l'ho voluta pagare"

22 dicembre 2024 20:30

Ricordate De Maio? "Cosa non ha funzionato a Firenze? Scelto da Corvino, scaricato da Sousa"

18 dicembre 2024 23:18

Corvino: “Se mi licenziarono i Della Valle? No, me ne andai per stare vicino a mia madre, era in coma, morì poco dopo”

30 novembre 2024 10:15

Corvino svela: “Andai a vedere Milenkovic ma m’innamorai di Vlahovic. Agii d’anticipo, lo volevano in tanti”

30 novembre 2024 10:14

Frey rivela: "Nel 2008 ho rifiutato Milan e Bayern Monaco per la Fiorentina, Della Valle rimase sorpreso"

26 novembre 2024 13:11

Il retroscena di Corvino: "Volevo Giampaolo alla Fiorentina già dieci anni fa. Fece un viaggio a vuoto"

12 novembre 2024 14:30

Corvino: "Pongracic è un grande giocatore, lo abbiamo ceduto a una squadra che lotta per la Champions"

10 novembre 2024 13:57

Scopritore di Comuzzo: “C’era l’Atalanta, dissi a Corvino di prenderlo. Convinto sia simile a Vierchowod"

10 novembre 2024 10:53

Pedullà su Corvino: "Ha sbagliato molte cose nell'ultima gestione. L'allenatore è importante come il portiere e l'attaccante"

09 novembre 2024 15:00

Clima pesante a Lecce, cori da parte della Curva: "Corvino è solo colpa tua. Vattene da Lecce"

08 novembre 2024 23:09

Baldini: "Adesso il mercato lo fa un esperto di calcio. Il più grande errore è stato non tenere Corvino"

18 ottobre 2024 19:35

Bojinov: "Toni era il leader. Quando vinse titolo cannoniere e scarpa d'oro regalò a tutti un orologio"

18 ottobre 2024 09:16

Nazione: “Da Terracciano a Biraghi ecco l’eredità lasciata da Corvino. Milenkovic l’ultimo big”

15 ottobre 2024 08:47

Frey: “Il mio contratto lo chiuse un bambino di 5 anni. Corvino voleva multarmi. Volevo chiudere la carriera alla Fiorentina”

08 settembre 2024 08:58

Minotti: "Pongracic è un difensore di lettura, manca di condizione ma la squadra non lo ha aiutato"

06 settembre 2024 23:28

Corvino presenta Rebic al Lecce: "L'ho reso ricco vendendolo dalla Fiorentina all'Eintracht"

06 settembre 2024 13:54

Bonomi (Slovacchia): "Hancko? Giocatore di livello internazionale, rimpianto per i viola"

08 luglio 2024 22:18

Corvino furioso con Spalletti: "Conte con gente che giocava al contrario fece vedere cose diverse"

02 luglio 2024 22:29

Corvino: "Vlahovic? Mi avevano criticato per l'acquisto. Sua madre mi disse che era il nuovo Batistuta"

18 giugno 2024 17:49

Gotti salva Corvino da un incendio durante la notte, un fulmine aveva colpito il resort dove allogiavano

11 giugno 2024 11:25

Corvino: "Il tecnico lo scelgo io, a Firenze i DV presero Guidolin ma io stracciai gli accordi"

27 maggio 2024 22:14

Altro miracolo targato Pantaleo Corvino, il Lecce raggiunge la matematica salvezza

11 maggio 2024 23:43

Frey: "Tra Ovrebo e Corvino salvo Ovrebo. Non l'ho mai perdonato, si è intromesso per cacciarmi"

09 maggio 2024 20:31

L'agente di Oudin: "Corvino lo voleva alla Fiorentina. Club interessati a lui, soprattutto in Italia"

26 aprile 2024 21:26

Corvino in sala stampa: "Non date spazio a quei 50 che si masturbano sui social"

13 marzo 2024 21:53

Bertoni rivela: "Avevo offerto Lautaro alla Fiorentina, ne avevo parlato con Antognoni e Corvino"

16 febbraio 2024 11:07

Corvino: "Belotti non potevo prenderlo. Due giocatori della primavera protagonisti contro la Fiorentina"

05 febbraio 2024 17:23

Baschirotto: " Vittoria dedicata ai tifosi e a Corvino, teneva molto a questa partita"

03 febbraio 2024 00:48

Ascari: "Il saldo positivo della Fiorentina non mi stupisce, deve ringraziare Corvino per le plusvalenze"

25 gennaio 2024 17:51

Ricordate Hancko? Da meteora alla Fiorentina adesso si è affermato ed è richiesto da tutte le big

25 ottobre 2023 10:42

Corvino non sbaglia una punta. Dopo Vucinic, Vlahovic a Firenze, adesso Lecce è pazza per Krstovic

16 ottobre 2023 11:15

Corvino: "Ci portarono Chiesa alla Fiorentina che aveva 12 anni. Lui e Vlahovic mi vogliono meno bene"

26 settembre 2023 14:21

Da Lecce rivelano: "Il Fenerbahçe ha offerto 10 milioni più Joao Pedro per Hjulmand, no di Corvino"

23 luglio 2023 17:48

Corvino su Hjulmand: "Il prezzo lo fa il mercato, vediamo cosa succederà. Tante richieste"

30 giugno 2023 18:15

Corvino: "La Fiorentina può pensare a Baschirotto e Hjulmand, Terracciano l'ho portato io a Firenze"

28 giugno 2023 22:01

Gazzetta, dopo l'addio di Falcone, Corvino punta Terracciano per la porta del Lecce

20 giugno 2023 09:04

Corvino risponde ad Aquilani: "Solo stranieri nel Lecce Primavera? In Italia c’è aridità, non è che mi piacciono"

17 giugno 2023 15:23

Corriere dello Sport: "Fiorentina interessata a Baschirotto, Corvino chiede 10 milioni. C'è anche il Bologna"

08 giugno 2023 12:47

Ujfalusi: "Ho detto addio alla Fiorentina per colpa di Corvino, ero arrabbiato. Non fu per soldi"

06 giugno 2023 09:55

Bojinov: "In Castrovilli rivedo Rui Costa. Jovic e Terzic? Io con Prandelli e Corvino ero aggressivo"

15 maggio 2023 14:32

Corvino toppa ancora il mercato di gennaio, Lecce verso la B, i tifosi cantano: "Corvino gonfia la rete"

23 aprile 2023 23:01

Criscitiello difende Corvino: "Cari tifosi del Lecce, non merita di ricevere cori ironici per il lavoro fatto"

17 aprile 2023 11:27

A Lecce come a Firenze, i tifosi contestano Corvino e cantano: "Pantaleo è solo colpa tua"

16 aprile 2023 16:08

Corvino dice la verità: "Compriamo giovani stranieri perchè quelli italiano costano troppo"

26 marzo 2023 15:51

Corvino: "Speso solo 4 volte più di 10 milioni per giocatore: uno fu Toni alla Fiorentina, fece 31 gol"

21 marzo 2023 18:37

Corvino: "Gli attaccanti della Fiorentina hanno segnato meno di quelli del Lecce. Ora loro sono al top"

14 marzo 2023 22:48

Corvino: "Per Vlahovic ho rischiato di essere rimproverato perchè occupavo slot extracomunitario"

23 febbraio 2023 20:03

Corvino rivela: "Sono stato vicino alla Juventus e alla Roma dopo la quarta Champions con la Fiorentina"

22 febbraio 2023 15:53

Il ds della Roma Tiago Pinto non ha dubbi: "Corvino è il miglior direttore sportivo d'Italia"

11 febbraio 2023 20:48

Corvino: "Dei giocatori che ho portato alla Fiorentina solo Terzic non ha rispettato le aspettative"

11 febbraio 2023 10:36

Presidente Lecce: "Merito di Maleh dalla Fiorentina è stato di Corvino, veloce a battere la concorrenza"

05 gennaio 2023 14:47

Corvino ricorda Mihajlovic: “Pagò colpe non sue. Disse no all’Inter per l’impegno preso con la Fiorentina”

18 dicembre 2022 09:52

Il pensiero di Corvino su Mihajlovic: "In questo momento trovo la forza solo per abbracciare la famiglia"

16 dicembre 2022 19:03

Sentite Corvino: "Vlahovic è passato dalla Fiorentina alla Juve ma mai al top della condizione"

09 dicembre 2022 16:36

Da Lecce, Corvino mette gli occhi su Terzic e Zurkowski: li ha portati lui alla Fiorentina

08 dicembre 2022 18:59

Mencucci svela: "Italiano? Con Corvino provammo a portarlo alla Fiorentina Primavera"

04 dicembre 2022 10:30

Corvino: "Alla Fiorentina Norgaard non è stato valorizzato, ora va al mondiale al posto di Hjulmand"

17 novembre 2022 16:41

Corvino incontra per la terza volte in A la Fiorentina: cuore diviso a metà, 200 milioni lasciati ai viola 

17 ottobre 2022 09:52

Corvino: "La Fiorentina arriverà arrabbiata a Lecce. È una sfida importante, possiamo superarli"

11 ottobre 2022 16:21

Corvino rivela: "Oudin sono riuscito a portarlo a Lecce, lo volevo anche alla Fiorentina nel 2019"

02 settembre 2022 15:30

Figuraccia Corvino, a Lecce arriva Normann, ma non ci sono i tempi e salta il trasferimento

17 agosto 2022 21:54

Corvino punge Firenze: "Mi hanno criticato perchè ho preso Thereau ma ho fatto 58 punti"

11 agosto 2022 18:23

Corvino non ha dubbi: "Vlahovic? La Fiorentina ne è uscita alla grande, l'ha venduto al massimo"

30 giugno 2022 09:49

Il giudizio di Corvino: "Jovic giocatore importante. Ma non è un goleador, il suo curriculum parla d'altro"

20 giugno 2022 23:02

Corvino sta con i procuratori: "Mercato deve restare libero, ognuno spende i soldi come vuole"

11 giugno 2022 12:09

Corvino racconta: "Scoperto Vlahovic grazie a Milenkovic, poi ho subito stretto le mani alle persone giuste"

11 giugno 2022 11:51

Corvino: "Nessuno dalla Fiorentina mi ha fatto i complimenti per la promozione del Lecce in serie A"

31 maggio 2022 18:06

Corvino prende Brancolini al Lecce a zero, e in maniera galante avvisa la Fiorentina della trattativa

30 maggio 2022 13:10

Corvino: "Cessione Vlahovic, che affare! Il treno Juve? Passò anche per me ma restai a Firenze"

30 maggio 2022 10:41

Corvino, che aveva venduto Bernardeschi alla Juventus: "Al Napoli farebbe grandi cose con Spalletti"

27 maggio 2022 20:01

Corvino giustifica la cessione di Vlahovic: "Vendere a certe cifre cambia la vita dei club"

10 maggio 2022 23:24

La rivelazione di Corvino: "Alla Fiorentina abbiamo affrontato anche periodi di autogestione"

10 maggio 2022 23:11

Corvino non dimentica il passato: "Prossimo anno derby tra la mia Firenze e quella del Sud"

09 maggio 2022 18:46

Corvino difende Vlahovic: "Abituato ad altro calcio. Nessun colpevole, arrivare a metà stagione crea problemi"

09 maggio 2022 18:40

Criscitiello incorona l'ex viola Corvino: "E' un fuoriclasse, al posto suo in A raccomandati e yes man"

09 maggio 2022 13:35

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