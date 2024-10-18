Baldini: "Adesso il mercato lo fa un esperto di calcio. Il più grande errore è stato non tenere Corvino"

Finalmente quest'anno il mercato della Fiorentina l'ha fatto un esperto di calcio e si sono visti i risultati perchè è una buona squadra

Il noto giornalista RAI, Enzo Baldini, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

"L'errore più grande che ha fatto la Fiorentina in questi anni è stato non trattenere Corvino perchè Commisso gli avrebbe voluto bene e avrebbe fatto benissimo alla Fiorentina dal momento che in questi anni sono stati spesi tantissimi soldi. Corvino ha lasciato alla società attuale un bancomat, tutti soldi che la Fiorentina ha speso in questi anni non benissimo: si sarebbe divertito a lavorare in queste condizioni. Mi aspettavo di più sul piano dei risultati sportivi, ma giocare tre finali non era scontato. Sono contento di non appartenere a un fondo ma a un presidente che ha un nome e un cognome, ovvero Rocco Commisso. Sta tenendo in piedi una società sana ed è un qualcosa di cui i tifosi devono andare orgogliosi

Colpani? Va aspettato perchè è un giocatore di calcio e ci vuuole pazienza con lui."

L'OPINIONE DI LORENZO AMORUSO

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