Amoruso su Pongracic: "Forse ha forzato i tempi. Non deve avere fretta anche perchè ora non lo farei giocare"

Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento della Fiorentina e soffermandosi sulla notizia della giornata inerente all'infortunio di Marin Pongracic. Il difensor...

Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento della Fiorentina e soffermandosi sulla notizia della giornata inerente all'infortunio di Marin Pongracic. Il difensore croato arrivato in estate, infatti, è ormai out da svariate settimane e lo stesso Raffaele Palladino ha annunciato che ci vorrà ancora tempo per rivederlo in campo. Queste le parole di Lorenzo Amoruso:

"Io l'avevo detto settimana scorsa e dissi che qualcosa non è stata detta oppure, siccome il ragazzo ha voglia di giocare, ha forzato i tempi ed ha avuto una ricaduta. Peccato per lui ma come ha detto Palladino l'aspettiamo. Non deve avere nessun tipo di fretta perchè io adesso non lo farei giocare dal momento che la squadra sta dando risposte positive."

PALLADINO PARLA DI PONGRACIC ANCORA ALLE PRESE CON L'INFORTUNIO

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