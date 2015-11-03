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Notizie Amoruso Fiorentina

Amoruso esalta la Fiorentina: "Oggi una prestazione straordinaria, abbiamo visto una squadra con tanti attributi"

17 maggio 2026 14:08

Amoruso: "Vanoli ha chiuso la sua esperienza a Firenze, oggi una prestazione anche peggiore di Roma"

10 maggio 2026 17:12

Amoruso avvisa: "Paratici deve fare un lavoro spaziale, non credete che il prossimo anno la Fiorentina sia in top 5"

04 maggio 2026 14:48

Amoruso: "Vanoli non ha fatto nessuna impresa, chiunque avrebbe salvato la Fiorentina con quest'organico"

29 aprile 2026 14:43

Amoruso: "Braschi non viene fatto giocare perché non è pronto, fosse all'altezza Vanoli lo metterebbe in campo"

28 aprile 2026 14:48

Amoruso: "Senza attaccante la Fiorentina non poteva fare di più, allunghiamo sulla Cremonese e va bene così"

26 aprile 2026 14:35

Amoruso critica Kean: "Ha abboccato come un pesce, se fai il calciatore devi accettare pure le critiche"

17 aprile 2026 14:03

Amoruso: "Vanoli va ringraziato, ha dato la salvezza, ma la sua esperienza ci lascia anche vari dubbi"

15 aprile 2026 14:20

Amoruso: "Vanoli dovrebbe lasciare la Fiorentina anche se vincesse la Conference, non è nel futuro viola"

08 aprile 2026 20:57

Amoruso: "Kean deve ripartire titolare perché vorrà rifarsi dopo l'errore della Bosnia"

02 aprile 2026 19:00

Amoruso attacca: "Pioli non aveva capito i problemi della squadra, ha sbagliato tutto"

31 marzo 2026 18:21

Amoruso: "Se la Bosnia schiera Dzeko che ha 41 anni un motivo ci sarà. Italia tecnicamente superiore".

27 marzo 2026 19:51

Amoruso: "Vanoli criticato anche con l'Inter, ma partita preparata benissimo, all'Inter concesso poco"

24 marzo 2026 22:46

Amoruso: “Pongracic elegante, Ranieri è il muro della difesa. La strada intrapresa è quella giusta"

20 marzo 2026 15:18

Amoruso: "Di giocare bene non me ne frega niente, adesso devi vincere perché non c'è più tempo"

08 marzo 2026 14:39

Amoruso arrabbiato: "Come fai a mancare un appuntamento come quello di Udine? Questa squadra non ha attributi".

06 marzo 2026 19:07

Amoruso durissimo su De Gea: " E' come dire agli avversari di tirare da 60 metri tanto non paro. Dichiarazioni inaccettabili".

06 marzo 2026 18:40

Amoruso: "Quel che ha detto De Gea da capitano, per uno spogliatoio così debole, è follia"

04 marzo 2026 23:35

Amoruso sorride: "Finalmente ho visto Piccoli che nei minuti finali porta la palla alla bandierina"

16 febbraio 2026 00:10

Amoruso: "I mercati dello scorso anno hanno peggiorato la Fiorentina, esonerare Vanoli non ha senso"

10 febbraio 2026 18:54

Amoruso: "Sono 5 partite di fila che la Fiorentina ne prende due goal. Gli avversari entrano in campo già avanti"

10 febbraio 2026 17:16

Amoruso: "Siamo fuori tempo massimo per l'esonero di Vanoli: col Torino ha sbagliato i cambi"

08 febbraio 2026 22:03

Amoruso: "Non puoi regalare campo a una squadra in Serie A. Il Torino non ha fatto nulla per meritare il pareggio"

07 febbraio 2026 23:26

Amoruso: "Pongracic non deve giocare, commette sempre i soliti errori. Dietro è sempre colpa dei singoli"

01 febbraio 2026 16:16

Amoruso: “Spero che Joseph Commisso abbia imparato dal padre e da Joe Barone”

29 gennaio 2026 18:33

Amoruso: “Vedo ancora una squadra che commette delle finezze, non te le puoi permettere”

28 gennaio 2026 17:40

Amoruso: "Fortini non ha azzeccato una prestazione da quando è aperto il mercato, prima era più voglioso"

28 gennaio 2026 16:20

Amoruso: "Gudmundsson si è creato tre palle gol da solo, mentre Piccoli è stato servito poco e male."

24 gennaio 2026 20:40

Amoruso: "Ranieri non ha avuto un gran comportamento, ma credo che rimarrà come riserva"

23 gennaio 2026 13:55

Amoruso: "Fabbian è un giocatore con caratteristiche diverse dagli altri: il 4-2-3-1 non è adatto per la Fiorentina"

21 gennaio 2026 21:53

Amoruso duro su Sohm: "Lui è entrato come se non fosse la sua partita, atteggiamento completamente sbagliato"

18 gennaio 2026 17:16

Amoruso: "La Fiorentina da un mese è tornata a fare le prestazioni e ora mette in difficoltà le squadre forti"

18 gennaio 2026 14:32

Amoruso: "Commisso ha sempre mantenuto le sue promesse, domani impegno massimo per rendergli omaggio"

17 gennaio 2026 16:14

Amoruso: "Mi sono informato su Harrison, non aspettatevi chissà quali grandi giocate"

16 gennaio 2026 23:38

Amoruso: "Cambiare in questo momento sarebbe deleterio, non ti puoi accontentare del pareggio"

11 gennaio 2026 14:32

Amoruso: "Paratici è uno molto diretto, che comanderà. Ha imparato molto da Marotta"

23 dicembre 2025 22:22

Amoruso: "Vanoli non ha portato molto alla Fiorentina, con lui l'atteggiamento non è cambiato"

18 dicembre 2025 13:53

Amoruso: “Le litigate in campo fanno capire l’egoismo che c’è. Ora non è più possibile organizzare un piano”

17 dicembre 2025 19:45

Amoruso critico su Vanoli: “Perché togliere Ranieri, Mandragora e Fagioli? Squadra senza personalità”

16 dicembre 2025 16:17

Amoruso: “Domani un test per cambiare assetto. Gudmundsson? Episodio travisato”

10 dicembre 2025 19:19

Amoruso: "Mi candido per rianimare la Fiorentina, tanto fare cosi è peggio. Situazione imbarazzante"

07 dicembre 2025 22:08

Amoruso duro su Ferrari: “Le sue parole mi fanno ridere, sono un insulto. A volte è meglio stare zitti…”

03 dicembre 2025 19:40

Amoruso: “Serve una reazione sul campo, non col megafono a fine gara. Nelle prossime 5 almeno 10 punti”

03 dicembre 2025 18:31

Amoruso: “La Fiorentina è una squadra da incubo. Il tempo scorre, potrebbe retrocedere”

02 dicembre 2025 19:31

Amoruso: "Mi aspetto di più da Vanoli: in queste cinque partite ti giochi la vita calcisticamente"

01 dicembre 2025 18:42

Amoruso: "Vanoli ha trovato una situazione terribile, questa squadra se la suderà per non retrocedere"

14 novembre 2025 13:28

Amoruso critico: "Non esiste non avere esterni offensivi, bisogna tornare all'ABC e ragionare da squadra"

11 novembre 2025 22:02

Amoruso: "La difesa della Fiorentina non funziona proprio, ci sono degli errori grossi che ci fanno prendere troppi gol"

09 novembre 2025 17:08

Amoruso: “La Fiorentina doveva dare fastidio alle grandi, ma si è sciolta come neve al sole”

06 novembre 2025 11:38

Amoruso rivela: "Pradé è stato costretto a dimettersi, ora nella Fiorentina non ci sono uomini di calcio"

04 novembre 2025 13:58

Amoruso: "Pioli deve andare via immediatamente, la Fiorentina vada direttamente in ritiro con un altro tecnico"

02 novembre 2025 17:10

Amoruso: "Gud oggi deve stare in campo, è una bocciatura. Non è possibile vedere una squadra moscia"

02 novembre 2025 14:32

Amoruso: “Il direttore sportivo non influisce sui risultati, decidono sempre giocatori e allenatore”

01 novembre 2025 17:16

Amoruso duro: "Se Pioli non batte il Lecce, va cacciato, questa squadra è in lotta per la salvezza"

31 ottobre 2025 13:46

Amoruso: "Gimenez è recidivo, bisogna prendere contromisure. Situazione ridicola. Il VAR ha tolto potere agli arbitri"

21 ottobre 2025 20:14

Amoruso su Kean: "Per domenica conta la soglia del dolore, l’adrenalina in campo fa sparire tutto"

15 ottobre 2025 21:25

Amoruso ottimista: "Il Milan ha tutto da perdere, la Fiorentina potrebbe fare una grande partita"

13 ottobre 2025 19:15

Amoruso: "Il gioco della Fiorentina penalizza Gud ma lui ci mette del suo. Con l'Islanda è più libero"

11 ottobre 2025 21:57

Amoruso attacca Gudmundsson: “Fa girare le scatole. Trotterella in campo e non tenta mai la giocata"

08 ottobre 2025 20:14

Amoruso sull’attacco: “Kean e Piccoli possono giocare insieme, è questione di collaborazione”

08 ottobre 2025 19:56

Amoruso netto: “La Fiorentina pensi a salvare il salvabile, le altre sono già lontane”

08 ottobre 2025 18:41

Amoruso critico: "Non capisco come la Fiorentina difende sui calci piazzati, prende sempre gol"

05 ottobre 2025 23:02

Amoruso: "La Fiorentina non è ancora una squadra, ma oggi è stata la migliore dell'anno"

05 ottobre 2025 17:11

Amoruso: "La Fiorentina ha i soliti problemi di costruzione gioco, salvo solo il risultato di giovedì"

04 ottobre 2025 15:29

Amoruso: “La Fiorentina non ha leader. Toglierei tutte le comodità ai calciatori per fargli capire la gravità del momento”

01 ottobre 2025 18:48

Amoruso: "Gudmundsson non credo giochi contro il Como, Pioli è stato molto evasivo nella risposta"

19 settembre 2025 18:45

Amoruso: "Kean sabato non ha toccato un pallone, è stato lasciato troppo solo rispetto alla squadra"

17 settembre 2025 14:23

Amoruso: "Kean ha tolto ogni dubbio su di sé in Nazionale, sarà un test difficile per il Napoli al Franchi"

13 settembre 2025 14:32

Amoruso: "Kean si intestardisce troppo a volte, deve crescere in questo. Meglio affrontare i più forti ora"

12 settembre 2025 19:50

Amoruso: "Pioli continuerà con questa proposta di gioco. Gosens e Dodo sono troppo prevedibili"

05 settembre 2025 21:55

Amoruso: "La Fiorentina ha fatto un mercato da 7, la società ha intenzione di vincere nell'anno del centenario"

03 settembre 2025 13:55

Amoruso: "Mi aspettavo di più dalla Fiorentina, manca ancora un gioco definito e della velocità"

29 agosto 2025 18:29

Amoruso stronca la Fiorentina: "La squadra è ancorata ai vecchi problemi, difficile migliorare così."

27 agosto 2025 19:58

Amoruso: "Dzeko farà sicuramente 15 gol nella stagione, lui è uno che la posizione la trova da solo"

19 agosto 2025 14:47

Amoruso: "Serve un gruppo di almeno 15 giocatori dello stesso livello di intensità e qualità"

13 agosto 2025 23:33

Amoruso: "Pongracic quest'anno può fare bene perchè la difesa con Palladino non funzionava bene"

06 agosto 2025 22:06

Amoruso: "La Fiorentina deve far cassa, con l'offerta giusta Comuzzo deve essere ceduto"

30 luglio 2025 18:41

Amoruso: "Kessiè è stato anni al limite del professionismo, ha soddisfatto l'ambizione coi soldi"

18 luglio 2025 19:36

Amoruso su Kean: "Questa clausola è da togliere, non possiamo assistere ogni anno a questa commedia"

07 luglio 2025 15:12

Amoruso: "Fazzini sarebbe un ottimo acquisto. Dzeko fortissimo, se era giovane non veniva a Firenze"

19 giugno 2025 22:00

Amoruso duro su Dodò: "O porta l'assegno o resta qua, ma non è così stupido da far casino"

17 giugno 2025 22:44

Amoruso: "Biraghi al Toro? scelta giusta per tutti, la Fiorentina non ne sentirà la mancanza"

13 giugno 2025 22:54

Amoruso: "I giocatori della Nazionale non sono motivati. La Fiorentina deve fare un bel mercato"

10 giugno 2025 14:59

Amoruso: "Pioli non mi piace, non ha un gioco, ma può essere garante di un mercato importante"

07 giugno 2025 22:47

Amoruso difende Pradé: "Lui è il meno colpevole di questa situazione, aveva fatto una buona squadra"

03 giugno 2025 13:49

Amoruso: "Gudmundsson è penalizzato nel gioco viola, Palladino non lo sa rendere a dovere"

26 maggio 2025 18:31

Amoruso: "Kean difficilmente resterà, credo che potrebbe essere ceduto all'estero per fare la Champions"

23 maggio 2025 19:11

Amoruso: "Palladino non mi piace per niente, trova solo scuse e non ha mai dato un gioco valido"

23 maggio 2025 18:32

Amoruso: "Se resta Palladino devi comprare giocatori che vincono le partite da soli, come quest'anno"

21 maggio 2025 14:20

Amoruso: "Basta mezze parole, Rocco spieghi chiaramente cosa vuol fare della Fiorentina"

14 maggio 2025 22:33

Amoruso: "L'assenza di Kean può essere un bene perché la Fiorentina è diventata prevedibile con lui"

12 maggio 2025 14:22

Amoruso: "Palladino non è mai migliorato, non vedo nessun accenno di crescita nel suo percorso"

12 maggio 2025 13:14

Amoruso attacca Palladino: "Troppi cambi, nei supplementari zero idee, così queste partite non le vinci"

09 maggio 2025 22:49

Amoruso: "Pongracic ha un piede ottimo, la Fiorentina ha fatto un grande colpo credendo in lui"

25 aprile 2025 14:42

Amoruso: "Fiorentina più forte del Betis. Bisogna alzare l'intensità, ci affidiamo troppo ai singoli."

19 aprile 2025 16:43

Amoruso: "Assurdo che alla Juve nessuno sapesse delle scommesse, oggi deve farsi trovare pronto"

13 aprile 2025 14:53

Amoruso: "Comuzzo sarà il sacrificato in estate per rafforzare la Fiorentina del prossimo anno"

11 aprile 2025 14:14

Amoruso: "La Fiorentina deve entrare in campo e far capire al Celje che non è aria, far pesare chi sei"

10 aprile 2025 11:37

Amoruso su Milan-Fiorentina: "Il Milan è ricoperto di pressione, la Fiorentina deve fare la sua partita"

02 aprile 2025 23:29

Amoruso: "Gruppo ritrovato, ma la Fiorentina si deve confermare anche contro squadre meno blasonate"

30 marzo 2025 21:52

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