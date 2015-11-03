Notizie Amoruso Fiorentina

Amoruso esalta la Fiorentina: "Oggi una prestazione straordinaria, abbiamo visto una squadra con tanti attributi"
17 maggio 2026 14:08
Amoruso: "Vanoli ha chiuso la sua esperienza a Firenze, oggi una prestazione anche peggiore di Roma"
10 maggio 2026 17:12
Amoruso avvisa: "Paratici deve fare un lavoro spaziale, non credete che il prossimo anno la Fiorentina sia in top 5"
04 maggio 2026 14:48
Amoruso: "Vanoli non ha fatto nessuna impresa, chiunque avrebbe salvato la Fiorentina con quest'organico"
29 aprile 2026 14:43
Amoruso: "Braschi non viene fatto giocare perché non è pronto, fosse all'altezza Vanoli lo metterebbe in campo"
28 aprile 2026 14:48
Amoruso: "Senza attaccante la Fiorentina non poteva fare di più, allunghiamo sulla Cremonese e va bene così"
26 aprile 2026 14:35
Amoruso critica Kean: "Ha abboccato come un pesce, se fai il calciatore devi accettare pure le critiche"
17 aprile 2026 14:03
Amoruso: "Vanoli va ringraziato, ha dato la salvezza, ma la sua esperienza ci lascia anche vari dubbi"
15 aprile 2026 14:20
Amoruso: "Vanoli dovrebbe lasciare la Fiorentina anche se vincesse la Conference, non è nel futuro viola"
08 aprile 2026 20:57
Amoruso: "Kean deve ripartire titolare perché vorrà rifarsi dopo l'errore della Bosnia"
02 aprile 2026 19:00
Amoruso attacca: "Pioli non aveva capito i problemi della squadra, ha sbagliato tutto"
31 marzo 2026 18:21
Amoruso: "Se la Bosnia schiera Dzeko che ha 41 anni un motivo ci sarà. Italia tecnicamente superiore".
27 marzo 2026 19:51
Amoruso: "Vanoli criticato anche con l'Inter, ma partita preparata benissimo, all'Inter concesso poco"
24 marzo 2026 22:46
Amoruso: “Pongracic elegante, Ranieri è il muro della difesa. La strada intrapresa è quella giusta"
20 marzo 2026 15:18
Amoruso: "Di giocare bene non me ne frega niente, adesso devi vincere perché non c'è più tempo"
08 marzo 2026 14:39
Amoruso arrabbiato: "Come fai a mancare un appuntamento come quello di Udine? Questa squadra non ha attributi".
06 marzo 2026 19:07
Amoruso durissimo su De Gea: " E' come dire agli avversari di tirare da 60 metri tanto non paro. Dichiarazioni inaccettabili".
06 marzo 2026 18:40
Amoruso: "Quel che ha detto De Gea da capitano, per uno spogliatoio così debole, è follia"
04 marzo 2026 23:35
Amoruso sorride: "Finalmente ho visto Piccoli che nei minuti finali porta la palla alla bandierina"
16 febbraio 2026 00:10
Amoruso: "I mercati dello scorso anno hanno peggiorato la Fiorentina, esonerare Vanoli non ha senso"
10 febbraio 2026 18:54
Amoruso: "Sono 5 partite di fila che la Fiorentina ne prende due goal. Gli avversari entrano in campo già avanti"
10 febbraio 2026 17:16
Amoruso: "Siamo fuori tempo massimo per l'esonero di Vanoli: col Torino ha sbagliato i cambi"
08 febbraio 2026 22:03
Amoruso: "Non puoi regalare campo a una squadra in Serie A. Il Torino non ha fatto nulla per meritare il pareggio"
07 febbraio 2026 23:26
Amoruso: "Pongracic non deve giocare, commette sempre i soliti errori. Dietro è sempre colpa dei singoli"
01 febbraio 2026 16:16
Amoruso: “Spero che Joseph Commisso abbia imparato dal padre e da Joe Barone”
29 gennaio 2026 18:33
Amoruso: “Vedo ancora una squadra che commette delle finezze, non te le puoi permettere”
28 gennaio 2026 17:40
Amoruso: "Fortini non ha azzeccato una prestazione da quando è aperto il mercato, prima era più voglioso"
28 gennaio 2026 16:20
Amoruso: "Gudmundsson si è creato tre palle gol da solo, mentre Piccoli è stato servito poco e male."
24 gennaio 2026 20:40
Amoruso: "Ranieri non ha avuto un gran comportamento, ma credo che rimarrà come riserva"
23 gennaio 2026 13:55
Amoruso: "Fabbian è un giocatore con caratteristiche diverse dagli altri: il 4-2-3-1 non è adatto per la Fiorentina"
21 gennaio 2026 21:53
Amoruso duro su Sohm: "Lui è entrato come se non fosse la sua partita, atteggiamento completamente sbagliato"
18 gennaio 2026 17:16
Amoruso: "La Fiorentina da un mese è tornata a fare le prestazioni e ora mette in difficoltà le squadre forti"
18 gennaio 2026 14:32
Amoruso: "Commisso ha sempre mantenuto le sue promesse, domani impegno massimo per rendergli omaggio"
17 gennaio 2026 16:14
Amoruso: "Mi sono informato su Harrison, non aspettatevi chissà quali grandi giocate"
16 gennaio 2026 23:38
Amoruso: "Cambiare in questo momento sarebbe deleterio, non ti puoi accontentare del pareggio"
11 gennaio 2026 14:32
Amoruso: "Paratici è uno molto diretto, che comanderà. Ha imparato molto da Marotta"
23 dicembre 2025 22:22
Amoruso: "Vanoli non ha portato molto alla Fiorentina, con lui l'atteggiamento non è cambiato"
18 dicembre 2025 13:53
Amoruso: “Le litigate in campo fanno capire l’egoismo che c’è. Ora non è più possibile organizzare un piano”
17 dicembre 2025 19:45
Amoruso critico su Vanoli: “Perché togliere Ranieri, Mandragora e Fagioli? Squadra senza personalità”
16 dicembre 2025 16:17
Amoruso: “Domani un test per cambiare assetto. Gudmundsson? Episodio travisato”
10 dicembre 2025 19:19
Amoruso: "Mi candido per rianimare la Fiorentina, tanto fare cosi è peggio. Situazione imbarazzante"
07 dicembre 2025 22:08
Amoruso duro su Ferrari: “Le sue parole mi fanno ridere, sono un insulto. A volte è meglio stare zitti…”
03 dicembre 2025 19:40
Amoruso: “Serve una reazione sul campo, non col megafono a fine gara. Nelle prossime 5 almeno 10 punti”
03 dicembre 2025 18:31
Amoruso: “La Fiorentina è una squadra da incubo. Il tempo scorre, potrebbe retrocedere”
02 dicembre 2025 19:31
Amoruso: "Mi aspetto di più da Vanoli: in queste cinque partite ti giochi la vita calcisticamente"
01 dicembre 2025 18:42
Amoruso: "Vanoli ha trovato una situazione terribile, questa squadra se la suderà per non retrocedere"
14 novembre 2025 13:28
Amoruso critico: "Non esiste non avere esterni offensivi, bisogna tornare all'ABC e ragionare da squadra"
11 novembre 2025 22:02
Amoruso: "La difesa della Fiorentina non funziona proprio, ci sono degli errori grossi che ci fanno prendere troppi gol"
09 novembre 2025 17:08
Amoruso: “La Fiorentina doveva dare fastidio alle grandi, ma si è sciolta come neve al sole”
06 novembre 2025 11:38
Amoruso rivela: "Pradé è stato costretto a dimettersi, ora nella Fiorentina non ci sono uomini di calcio"
04 novembre 2025 13:58
Amoruso: "Pioli deve andare via immediatamente, la Fiorentina vada direttamente in ritiro con un altro tecnico"
02 novembre 2025 17:10
Amoruso: "Gud oggi deve stare in campo, è una bocciatura. Non è possibile vedere una squadra moscia"
02 novembre 2025 14:32
Amoruso: “Il direttore sportivo non influisce sui risultati, decidono sempre giocatori e allenatore”
01 novembre 2025 17:16
Amoruso duro: "Se Pioli non batte il Lecce, va cacciato, questa squadra è in lotta per la salvezza"
31 ottobre 2025 13:46
Amoruso: "Gimenez è recidivo, bisogna prendere contromisure. Situazione ridicola. Il VAR ha tolto potere agli arbitri"
21 ottobre 2025 20:14
Amoruso su Kean: "Per domenica conta la soglia del dolore, l’adrenalina in campo fa sparire tutto"
15 ottobre 2025 21:25
Amoruso ottimista: "Il Milan ha tutto da perdere, la Fiorentina potrebbe fare una grande partita"
13 ottobre 2025 19:15
Amoruso: "Il gioco della Fiorentina penalizza Gud ma lui ci mette del suo. Con l'Islanda è più libero"
11 ottobre 2025 21:57
Amoruso attacca Gudmundsson: “Fa girare le scatole. Trotterella in campo e non tenta mai la giocata"
08 ottobre 2025 20:14
Amoruso sull’attacco: “Kean e Piccoli possono giocare insieme, è questione di collaborazione”
08 ottobre 2025 19:56
Amoruso netto: “La Fiorentina pensi a salvare il salvabile, le altre sono già lontane”
08 ottobre 2025 18:41
Amoruso critico: "Non capisco come la Fiorentina difende sui calci piazzati, prende sempre gol"
05 ottobre 2025 23:02
Amoruso: "La Fiorentina non è ancora una squadra, ma oggi è stata la migliore dell'anno"
05 ottobre 2025 17:11
Amoruso: "La Fiorentina ha i soliti problemi di costruzione gioco, salvo solo il risultato di giovedì"
04 ottobre 2025 15:29
Amoruso: “La Fiorentina non ha leader. Toglierei tutte le comodità ai calciatori per fargli capire la gravità del momento”
01 ottobre 2025 18:48
Amoruso: "Gudmundsson non credo giochi contro il Como, Pioli è stato molto evasivo nella risposta"
19 settembre 2025 18:45
Amoruso: "Kean sabato non ha toccato un pallone, è stato lasciato troppo solo rispetto alla squadra"
17 settembre 2025 14:23
Amoruso: "Kean ha tolto ogni dubbio su di sé in Nazionale, sarà un test difficile per il Napoli al Franchi"
13 settembre 2025 14:32
Amoruso: "Kean si intestardisce troppo a volte, deve crescere in questo. Meglio affrontare i più forti ora"
12 settembre 2025 19:50
Amoruso: "Pioli continuerà con questa proposta di gioco. Gosens e Dodo sono troppo prevedibili"
05 settembre 2025 21:55
Amoruso: "La Fiorentina ha fatto un mercato da 7, la società ha intenzione di vincere nell'anno del centenario"
03 settembre 2025 13:55
Amoruso: "Mi aspettavo di più dalla Fiorentina, manca ancora un gioco definito e della velocità"
29 agosto 2025 18:29
Amoruso stronca la Fiorentina: "La squadra è ancorata ai vecchi problemi, difficile migliorare così."
27 agosto 2025 19:58
Amoruso: "Dzeko farà sicuramente 15 gol nella stagione, lui è uno che la posizione la trova da solo"
19 agosto 2025 14:47
Amoruso: "Serve un gruppo di almeno 15 giocatori dello stesso livello di intensità e qualità"
13 agosto 2025 23:33
Amoruso: "Pongracic quest'anno può fare bene perchè la difesa con Palladino non funzionava bene"
06 agosto 2025 22:06
Amoruso: "La Fiorentina deve far cassa, con l'offerta giusta Comuzzo deve essere ceduto"
30 luglio 2025 18:41
Amoruso: "Kessiè è stato anni al limite del professionismo, ha soddisfatto l'ambizione coi soldi"
18 luglio 2025 19:36
Amoruso su Kean: "Questa clausola è da togliere, non possiamo assistere ogni anno a questa commedia"
07 luglio 2025 15:12
Amoruso: "Fazzini sarebbe un ottimo acquisto. Dzeko fortissimo, se era giovane non veniva a Firenze"
19 giugno 2025 22:00
Amoruso duro su Dodò: "O porta l'assegno o resta qua, ma non è così stupido da far casino"
17 giugno 2025 22:44
Amoruso: "Biraghi al Toro? scelta giusta per tutti, la Fiorentina non ne sentirà la mancanza"
13 giugno 2025 22:54
Amoruso: "I giocatori della Nazionale non sono motivati. La Fiorentina deve fare un bel mercato"
10 giugno 2025 14:59
Amoruso: "Pioli non mi piace, non ha un gioco, ma può essere garante di un mercato importante"
07 giugno 2025 22:47
Amoruso difende Pradé: "Lui è il meno colpevole di questa situazione, aveva fatto una buona squadra"
03 giugno 2025 13:49
Amoruso: "Gudmundsson è penalizzato nel gioco viola, Palladino non lo sa rendere a dovere"
26 maggio 2025 18:31
Amoruso: "Kean difficilmente resterà, credo che potrebbe essere ceduto all'estero per fare la Champions"
23 maggio 2025 19:11
Amoruso: "Palladino non mi piace per niente, trova solo scuse e non ha mai dato un gioco valido"
23 maggio 2025 18:32
Amoruso: "Se resta Palladino devi comprare giocatori che vincono le partite da soli, come quest'anno"
21 maggio 2025 14:20
Amoruso: "Basta mezze parole, Rocco spieghi chiaramente cosa vuol fare della Fiorentina"
14 maggio 2025 22:33
Amoruso: "L'assenza di Kean può essere un bene perché la Fiorentina è diventata prevedibile con lui"
12 maggio 2025 14:22
Amoruso: "Palladino non è mai migliorato, non vedo nessun accenno di crescita nel suo percorso"
12 maggio 2025 13:14
Amoruso attacca Palladino: "Troppi cambi, nei supplementari zero idee, così queste partite non le vinci"
09 maggio 2025 22:49
Amoruso: "Pongracic ha un piede ottimo, la Fiorentina ha fatto un grande colpo credendo in lui"
25 aprile 2025 14:42
Amoruso: "Fiorentina più forte del Betis. Bisogna alzare l'intensità, ci affidiamo troppo ai singoli."
19 aprile 2025 16:43
Amoruso: "Assurdo che alla Juve nessuno sapesse delle scommesse, oggi deve farsi trovare pronto"
13 aprile 2025 14:53
Amoruso: "Comuzzo sarà il sacrificato in estate per rafforzare la Fiorentina del prossimo anno"
11 aprile 2025 14:14
Amoruso: "La Fiorentina deve entrare in campo e far capire al Celje che non è aria, far pesare chi sei"
10 aprile 2025 11:37
Amoruso su Milan-Fiorentina: "Il Milan è ricoperto di pressione, la Fiorentina deve fare la sua partita"
02 aprile 2025 23:29
Amoruso: "Gruppo ritrovato, ma la Fiorentina si deve confermare anche contro squadre meno blasonate"
30 marzo 2025 21:52
Archivio