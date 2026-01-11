Amoruso: “Cambiare in questo momento sarebbe deleterio, non ti puoi accontentare del pareggio”

Intervistato all’interno del pre-partita di Fiorentina-Milan, Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni de Il Pentasport di quello che servirà alla squadra viola per ottenere il terzo risultato utile consecutivo in questo 2025.

Ecco le parole dell’ex calciatore della Fiorentina:

“Se parte male Solomon hai perso una sostituzione, meglio metterlo a partita in corso. Per quanto riguarda Brescianini creso sia soltanto una questione di capire come lo deve utilizzare, ha una predisposizione ad offende e buttarsi dentro. E’ un giocatore che può ricoprire diversi ruoli però in questo centrocampo con Fagioli che sta facendo bene, hai trovato una situazione esterni offensivi che si stanno dando da fare, hai trovato un buon equilibrio e andare a cambiare in questo momento sarebbe deleterio ma questo non vuoldire che i giocatori sono inutili. Arriviamo in un momento della stagione devo arriverà la Coppa Italia, abbiamo partite una dietro l’altra e dove non puoi pensare al risultato di oggi dicendo che ti puoi accontentare del pareggio, tu il pareggio non lo devi considerare. “