Amoruso: “La Fiorentina non ha leader. Toglierei tutte le comodità ai calciatori per fargli capire la gravità del momento”

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha espresso le sue idee in merito all’attuale momento della squadra di Pioli

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato dell’attuale momento viola a Radio Bruno in avvicinamento alla gara di Conference League di domani sera: ”Sulla carta sei superiore all’avversario di Conference, ma in questo momento facciamo fatica a mettere due note positive di questa squadra, e non si capisce perché, l’unico che può capirlo è Pioli. Hai bisogno di batterli e di una prova di squadra convincente, di collettivo che fin qui non si è mai visto. Questi avversari vanno affrontati al massimo della concentrazione, non so se con i titolari, se Pioli farà le prove per domenica, o se risparmierà qualcuno.

Nel 90% dei casi, vinci con il gioco, tranne delle eccezioni. La Fiorentina ha tutto da perdere, deve iniziare a diventare padrona del proprio destino, a correre bene, perché si è corso male, migliorare il possesso palla, indirizzare le scelte avversarie. Avere un avversario come questo può darti un po’ di forza psicologica, ma bisogna pareggiare il loro agonismo, perché tecnicamente sono inferiori.

Non ho visto tutti i segnali incoraggianti che ha visto Pioli, contro il Como hai giocato bene un tempo, mentre a Pisa la squadra è stata distratta in due-tre elementi, hai concesso molto, ci sono state decisioni arbitrali per cui noi ci saremmo arrabbiati.

Questa squadra ha bisogno di carattere, è rilassata, se fosse arrabbiata farebbe altre cose. Io toglierei alla squadra le comodità che si ritrova quando esce dallo stadio, perché sono cose che non ti fanno pensare alla gravità del momento. Non ci sono leader in questa squadra, l’anno scorso ne aveva due e uno è andato via, ovvero Cataldi, ora è rimasto solo Gosens. Domani sera bisogna dimostrare di essere sulla strada della guarigione.

Mi aspetto che la società parli anche senza l’allenatore, con i calciatori, per capire se i giocatori fanno quello che l’allenatore chiede, se è recepito. Se si fa male nelle prossime quattro-cinque partite la situazione diventa terribile”.