Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amoruso: “La Fiorentina non è ancora una squadra, ma oggi è stata la migliore dell’anno”

Amoruso: “La Fiorentina non è ancora una squadra, ma oggi è stata la migliore dell’anno”

Mirko Carmignani

L'ex dfensore di Fiorentina e Bari è intervenuto per dire il suo pensiero dopo la sconfitta dei viola contro la Roma

A Radio Bruno è intervenuto Lorenzo Amoruso per parlare della sconfitta viola odierna contro la Roma di Gasperini: “Oggi non la puoi classificare come la solita sconfitta di queste ultime partite perché la Fiorentina oggi ha lottato e ha creato diverse situazioni pericolose in cui la squadra è stata sfortunata. Ho visto qualcosa di meglio, ma c’è da lavorare sia a livello fisico che di squadra perché ancora non lo siamo, ma si poteva pareggiare dopo il palo di Kean, la traversa di Piccoli e l’occasione di Gosens. La Fiorentina è in piena crisi e adesso ci vuole un bel gruppo coeso dove tutti si devono impegnare per risolvere la situazione e non mi metterei a criticare i singoli perché oggi l’impegno è stato innegabile, non mi è piaciuto Gudmundsson e nemmeno a Pioli che lo ha tolto subito.”

Prosegue: “La Roma non ha rubato nulla, ha fatto la sua partita ed è stata brava a ribaltarla quando siamo andati in vantaggio. Sono una squadra vera, noi abbiamo ancora tante mancanze perché paghiamo i troppi errori difensivi che hanno permesso alla Roma di trovare due gol in poco tempo tipo sull’angolo o nell’occasione di Soulé, però al momento è stata la miglior Fiorentina dell’anno.”

