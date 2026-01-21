Amoruso: “Fabbian è un giocatore con caratteristiche diverse dagli altri: il 4-2-3-1 non è adatto per la Fiorentina”

Ospite dell’edizione serale de “Il Pentasport” di Radio Bruno, l’ex calciatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso ha parlato molto di mercato dopo l’acquisto perfezionato nella giornata di Lunedì di Giovanni Fabbian che approda alla corte di Vanoli in cambio di Simon Sohm che va a rinforzare la compagine guidata da Vincenzo Italiano.

Ecco le parole di Amoruso

Su Parisi:

“Dispiace per l’infortunio di Parisi era nel suo momento d’oro.”

Su Fabbian:

“Arriva un giocatore con caratteristiche diverse dai giocatori già presenti in rosa; adesso c’è da capire come Vanoli utilizzerà i nuovi arrivati. Avere opzioni di qualità per un allenatore è qualcosa di ottimo; se prima chi subentrava non riusciva a dare una scossa, adesso con questi 4 arrivi la situazione è cambiata. A Firenze sono arrivati giocatori che hanno voglia di giocare. Il percorso è ancora lungo, in più devi affrontare il Como in Coppa Italia e poi la Conference. Adesso è iniziato un nuovo percorso, hai alzato il tuo livello calcistico dimostrando che te la puoi giocare; i nuovi arrivati devono mettersi in testa che Firenze non può aspettare nessuno, devono calarsi subito nella parte.”

Sul cambio modulo:

“Il 4-2-3-1 è il motivo per cui Fabbian è arrivato a Firenze e non è un modo utilizzabile a Firenze; non hai gli interpreti giusti a centrocampo. Secondo me il 4-3-3 potrebbe diventare una situazione ideale ma non scarterei il 4-1-4-1 che sta utilizzando adesso.”