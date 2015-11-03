Notizie Fabbian Fiorentina

Nazione: “27 milioni per Brescianini e Fabbian, che mannaia! Ma i due non sono intoccabili”
12 maggio 2026 09:42
Quasi 30 milioni per Brescianini e Fabbian. Gazzetta: “Saranno due punti fermi della prossima stagione”
12 maggio 2026 09:26
Riscattati Brescianini e Fabbian. Corriere dello Sport frena: "Non è scontata la loro conferma"
11 maggio 2026 08:49
Fabbian e Brescianini sono della Fiorentina: con la salvezza aritmetica è scattato l’obbligo di riscatto
10 maggio 2026 17:19
Amerini: "Felice per Braschi, ma la Fiorentina non ha nemmeno un giovane pronto per la maglia viola"
07 maggio 2026 14:29
Obbligo di riscatto per Fabbian e Brescianini. Corriere dello Sport: "La Fiorentina sborserà 25 milioni"
06 maggio 2026 14:18
CorSport: "Fiorentina verso la rifondazione tra limiti della rosa e nodi di mercato decisivi per il futuro"
06 maggio 2026 10:10
PAGELLE FIORENTINA: GOSENS LA DECIDE, DE GEA VERSIONE SUPERMAN. FAZZINI PIMPANTE
13 aprile 2026 22:46
Repubblica dura su Fabbian: “Interrogativi sul suo valore. Dopo 3 mesi non trova ancora il suo posto”
11 aprile 2026 09:16
Repubblica: "In caso di salvezza la Fiorentina riscatterà Rugani, Brescianini e Fabbian per 28,5 milioni"
25 marzo 2026 09:59
Scugnizzo Viola: "Una Viola che lotta, gioca e cresce, ma guai a togliere Fagioli"
23 marzo 2026 15:01
Fabbian da 5. Nazione: “Che cosa gli sta succedendo? Non riesce a cambiare passo”
20 marzo 2026 10:29
Nazione: "Fabbian domani può giocare come 'falso nueve', una scelta studiata da Italiano"
11 marzo 2026 10:21
Gazzetta: “Se il rientro di Kean sarà in dubbio, contro il Rakow Fabbian o Braschi come punta”
10 marzo 2026 07:55
Fabbian: "Questa partita ci servirà come lezione. Sicuro che dopo oggi ne usciremo ancora più squadra"
26 febbraio 2026 22:42
Nazione: “Nuovi acquisti? Solomon da 8, concreto e tecnico. Brescianini da 7,5. Fabbian da 6”
25 febbraio 2026 08:51
Probabile formazione Fiorentina: “De Gea in porta, a centrocampo ballottaggio Ndour-Fabbian”
22 febbraio 2026 12:53
Vanoli: "Fabbian giocatore di qualità, ha gamba e vede la porta. Il suo ruolo è la mezzala"
19 febbraio 2026 23:51
Gazzetta punge Fabbian: "L'acquisto invernale che ha dato meno. Vanoli gli chiede un contributo di sostanza"
19 febbraio 2026 10:23
Flachi: "Segnali positivi da Como a livello di gruppo. In Conference tutti devono farsi trovare pronti"
18 febbraio 2026 19:51
Amoruso: "La Fiorentina aveva paura di vincere le partite. Domani Fabbian farà bene in Conference"
18 febbraio 2026 19:41
Nazione: “Turnover micidiale in Conference. Piccoli, Fabbian e Fortini dal 1’”
17 febbraio 2026 09:30
Scugnizzo Viola: "La Fiorentina che non muore più al 94’: segnale di maturità o illusione?"
16 febbraio 2026 16:52
Fenucci: "Per noi Fabbian è stato come un figlio, ma è un'operazione che andava fatta. Sohm ricoprire più ruoli"
09 febbraio 2026 21:07
Corriere Fiorentino svela: "Corsa salvezza Fiorentina? Tra obblighi e riscatti sono 50 milioni"
03 febbraio 2026 10:36
Nazione: “Emergenza in attacco. Gudmundsson, Fabbian o Kouamé dal 1’ contro il Napoli”
29 gennaio 2026 09:02
Pruzzo su Piccoli: "Ha limiti importanti, è un buon attaccante ma non all'altezza della Fiorentina"
27 gennaio 2026 17:31
Turnover Viola in Coppa: Fabbian e Harrison titolari, De Gea, Pongracic e Comuzzo confermati
27 gennaio 2026 11:19
Nazione rivela: “La sorpresa tattica potrebbe essere la creazione di Fabbian come ‘falso nueve’”
27 gennaio 2026 10:01
Nazione su Fabbian: “Male il primo giudizio. La fortuna gli ha girato le spalle al suo debutto”
26 gennaio 2026 09:57
"Martinelli alla Samp non giocherà mai, che ci è andato a fare? Doveva restare con De Gea"
23 gennaio 2026 22:25
Amoruso: "Ranieri non ha avuto un gran comportamento, ma credo che rimarrà come riserva"
23 gennaio 2026 13:55
Fabbian: “Ho scelto la Fiorentina per il progetto, da piccolo guardavo Jovetic. Italiano grande allenatore"
23 gennaio 2026 12:02
Gazzetta svela: “Fabbian e Brescianini si candidano per una maglia dal primo minuto”
23 gennaio 2026 09:17
Amoruso: "Fabbian è un giocatore con caratteristiche diverse dagli altri: il 4-2-3-1 non è adatto per la Fiorentina"
21 gennaio 2026 21:53
Corriere dello Sport: "Fabbian alla Fiorentina avrà un ingaggio da 1,1 milioni netti fino al 2030"
21 gennaio 2026 10:45
(VIDEO) Fabbian è arrivato a Firenze. Adesso le visite mediche, poi al Viola Park per la firma
20 gennaio 2026 19:03
Visite mediche a Firenze questo pomeriggio per Fabbian. Poi la firma su contratto con la Fiorentina
20 gennaio 2026 16:55
Pedullà: "L'agente di Fortini spinge per la Roma, occhio a Ranieri in uscita. Dzeko verso lo Schalke"
20 gennaio 2026 15:14
Bucchioni: "Credo che Commisso avrà pensato al futuro della Fiorentina, non mi aspetto una cessione immediata"
20 gennaio 2026 13:34
Fabbian si inserisce, segna ed è forte di testa. Per questo Italiano voleva tenerlo a Bologna
20 gennaio 2026 11:58
Corriere dello Sport non ha dubbi: "Fiorentina su Fabbian da tempo, lo voleva già la scorsa estate"
20 gennaio 2026 10:38
Nazione: "Fabbian alla Fiorentina in prestito (1 milione) con obbligo condizionato a 13 più 1,5 milioni di bonus"
20 gennaio 2026 10:02
Gazzetta: “Fabbian ha scelto la Fiorentina per giocare di più. Può trovare spazio accanto a Mandragora”
20 gennaio 2026 09:43
Gazzetta svela: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora+Fazzini per Fabbian. Italiano ha voluto Sohm”
20 gennaio 2026 09:39
Di Marzio: "Fabbian-Fiorentina, prestito da 1 milione con obbligo a 13 in caso di salvezza"
19 gennaio 2026 20:13
Sabatini approva Fabbian: "Sarebbe un acquisto azzeccato, attacca la porta e porta energie e fisicità"
19 gennaio 2026 18:26
Taibi su Fabbian: "Un centrocampista di grande qualità, completo, versatile e con il fiuto del gol"
19 gennaio 2026 15:21
Pruzzo: “Le ultime prestazioni della Fiorentina sono da quinto-sesto posto. Fabbian? Ottimo acquisto”
19 gennaio 2026 15:08
Lady Radio: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora al Bologna. Fabbian guadagnerà 700 mila euro in più”
19 gennaio 2026 14:22
TMW: "Il Bologna offre un prestito con diritto per Sohm, la Fiorentina offre l'obbligo per Fabbian"
19 gennaio 2026 12:55
Ceccarini rivela: "Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna, i due club al lavoro per chiudere"
19 gennaio 2026 12:22
Moretto: "C'è l'accordo tra la Fiorentina e Fabbian, oggi nuovi colloqui con il Bologna per chiudere"
19 gennaio 2026 11:21
Corriere dello Sport: "Idea scambio Fabbian per Sohm tra Bologna e Fiorentina. Più defilato l'inserimento di Fazzini"
19 gennaio 2026 09:50
Nazione: “Fiorentina su Fabbian, il Bologna chiede 15 milioni. Si studia uno scambio con Sohm”
19 gennaio 2026 09:05
Gazzetta svela: "Sohm al Bologna e Fabbian alla Fiorentina? C'è l'ipotesi. Simon "intriga" i rossoblù"
18 gennaio 2026 10:21
Di Marzio: "Fabbian ipotesi concreta per la Fiorentina, Sohm possibile pedina di scambio"
16 gennaio 2026 23:46
Valcareggi: "Fortini non va venduto, se partisse sarebbe un errore enorme della società"
16 gennaio 2026 13:50
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Fabbian. Il Bologna vuole 16 milioni cash, no a contropartite"
16 gennaio 2026 08:59
Corriere dello Sport: "La Fiorentina insiste per Fabbian, il Bologna fa muro. Servono almeno 15 milioni"
15 gennaio 2026 09:36
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Fabbian, il Bologna spara, vuole almeno 15 milioni"
13 gennaio 2026 09:11
Pedullà: "Contatti Fiorentina-Bologna per Fazzini. I viola hanno chiesto Fabbian, è valutato 15 milioni"
13 gennaio 2026 00:58
Fiorentina su Fabbian. Corriere dello Sport: "Il Bologna chiede minimo 15 milioni e un'alternativa pronta"
12 gennaio 2026 09:46
Corriere Fiorentino: “Fabbian e Ilic sono due idee della Fiorentina per rinforzare il centrocampo”
09 gennaio 2026 10:04
Di Marzio: "La Fiorentina si inserisce su Giovanni Fabbian del Bologna, ipotesi scambio con Fazzini
07 gennaio 2026 23:51
Ceccarini: "Il Bologna valuta Fazzini se cedesse Fabbian alla Lazio per il centrocampo"
07 gennaio 2026 13:18
TMW riporta: "Fabbian piace molto alla Fiorentina, il giocatore è un obiettivo di Pradé per la mediana"
28 luglio 2025 18:34
TMW: "Il Bologna ha risposto al sondaggio della Fiorentina per Fabbian chiedendo Mandragora"
08 luglio 2025 12:55
Gazzetta: “Fiorentina a caccia di un regista. Piacciono Fabbian, Frendrup e Miretti”
21 giugno 2025 09:35
Corriere dello Sport: “Lazio e Fiorentina su Fabbian ma da capire cosa farà l’Inter il 1 luglio”
21 giugno 2025 09:31
Corriere dello Sport: "La Fiorentina monitora la vicenda Fabbian-Inter. Possibile scambio con Sottil"
17 giugno 2025 12:38
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Fabbian del Bologna, è il profilo idea. Pronto lo scambio con Sottil?”
15 giugno 2025 09:29
Corriere dello Sport svela: "Idea scambio Sottil-Fabbian tra Fiorentina e Bologna"
14 giugno 2025 10:10
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