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Notizie Fabbian Fiorentina

Nazione: “27 milioni per Brescianini e Fabbian, che mannaia! Ma i due non sono intoccabili”

12 maggio 2026 09:42

Quasi 30 milioni per Brescianini e Fabbian. Gazzetta: “Saranno due punti fermi della prossima stagione”

12 maggio 2026 09:26

Riscattati Brescianini e Fabbian. Corriere dello Sport frena: "Non è scontata la loro conferma"

11 maggio 2026 08:49

Fabbian e Brescianini sono della Fiorentina: con la salvezza aritmetica è scattato l’obbligo di riscatto

10 maggio 2026 17:19

Amerini: "Felice per Braschi, ma la Fiorentina non ha nemmeno un giovane pronto per la maglia viola"

07 maggio 2026 14:29

Obbligo di riscatto per Fabbian e Brescianini. Corriere dello Sport: "La Fiorentina sborserà 25 milioni"

06 maggio 2026 14:18

CorSport: "Fiorentina verso la rifondazione tra limiti della rosa e nodi di mercato decisivi per il futuro"

06 maggio 2026 10:10

PAGELLE FIORENTINA: GOSENS LA DECIDE, DE GEA VERSIONE SUPERMAN. FAZZINI PIMPANTE

13 aprile 2026 22:46

Repubblica dura su Fabbian: “Interrogativi sul suo valore. Dopo 3 mesi non trova ancora il suo posto”

11 aprile 2026 09:16

Repubblica: "In caso di salvezza la Fiorentina riscatterà Rugani, Brescianini e Fabbian per 28,5 milioni"

25 marzo 2026 09:59

Scugnizzo Viola: "Una Viola che lotta, gioca e cresce, ma guai a togliere Fagioli"

23 marzo 2026 15:01

Fabbian da 5. Nazione: “Che cosa gli sta succedendo? Non riesce a cambiare passo”

20 marzo 2026 10:29

Nazione: "Fabbian domani può giocare come 'falso nueve', una scelta studiata da Italiano"

11 marzo 2026 10:21

Gazzetta: “Se il rientro di Kean sarà in dubbio, contro il Rakow Fabbian o Braschi come punta”

10 marzo 2026 07:55

Fabbian: "Questa partita ci servirà come lezione. Sicuro che dopo oggi ne usciremo ancora più squadra"

26 febbraio 2026 22:42

Nazione: “Nuovi acquisti? Solomon da 8, concreto e tecnico. Brescianini da 7,5. Fabbian da 6”

25 febbraio 2026 08:51

Probabile formazione Fiorentina: “De Gea in porta, a centrocampo ballottaggio Ndour-Fabbian”

22 febbraio 2026 12:53

Vanoli: "Fabbian giocatore di qualità, ha gamba e vede la porta. Il suo ruolo è la mezzala"

19 febbraio 2026 23:51

Gazzetta punge Fabbian: "L'acquisto invernale che ha dato meno. Vanoli gli chiede un contributo di sostanza"

19 febbraio 2026 10:23

Flachi: "Segnali positivi da Como a livello di gruppo. In Conference tutti devono farsi trovare pronti"

18 febbraio 2026 19:51

Amoruso: "La Fiorentina aveva paura di vincere le partite. Domani Fabbian farà bene in Conference"

18 febbraio 2026 19:41

Nazione: “Turnover micidiale in Conference. Piccoli, Fabbian e Fortini dal 1’”

17 febbraio 2026 09:30

Scugnizzo Viola: "La Fiorentina che non muore più al 94’: segnale di maturità o illusione?"

16 febbraio 2026 16:52

Fenucci: "Per noi Fabbian è stato come un figlio, ma è un'operazione che andava fatta. Sohm ricoprire più ruoli"

09 febbraio 2026 21:07

Corriere Fiorentino svela: "Corsa salvezza Fiorentina? Tra obblighi e riscatti sono 50 milioni"

03 febbraio 2026 10:36

Nazione: “Emergenza in attacco. Gudmundsson, Fabbian o Kouamé dal 1’ contro il Napoli”

29 gennaio 2026 09:02

Pruzzo su Piccoli: "Ha limiti importanti, è un buon attaccante ma non all'altezza della Fiorentina"

27 gennaio 2026 17:31

Turnover Viola in Coppa: Fabbian e Harrison titolari, De Gea, Pongracic e Comuzzo confermati

27 gennaio 2026 11:19

Nazione rivela: “La sorpresa tattica potrebbe essere la creazione di Fabbian come ‘falso nueve’”

27 gennaio 2026 10:01

Nazione su Fabbian: “Male il primo giudizio. La fortuna gli ha girato le spalle al suo debutto”

26 gennaio 2026 09:57

"Martinelli alla Samp non giocherà mai, che ci è andato a fare? Doveva restare con De Gea"

23 gennaio 2026 22:25

Amoruso: "Ranieri non ha avuto un gran comportamento, ma credo che rimarrà come riserva"

23 gennaio 2026 13:55

Fabbian: “Ho scelto la Fiorentina per il progetto, da piccolo guardavo Jovetic. Italiano grande allenatore"

23 gennaio 2026 12:02

Gazzetta svela: “Fabbian e Brescianini si candidano per una maglia dal primo minuto”

23 gennaio 2026 09:17

Amoruso: "Fabbian è un giocatore con caratteristiche diverse dagli altri: il 4-2-3-1 non è adatto per la Fiorentina"

21 gennaio 2026 21:53

Corriere dello Sport: "Fabbian alla Fiorentina avrà un ingaggio da 1,1 milioni netti fino al 2030"

21 gennaio 2026 10:45

(VIDEO) Fabbian è arrivato a Firenze. Adesso le visite mediche, poi al Viola Park per la firma

20 gennaio 2026 19:03

Visite mediche a Firenze questo pomeriggio per Fabbian. Poi la firma su contratto con la Fiorentina

20 gennaio 2026 16:55

Pedullà: "L'agente di Fortini spinge per la Roma, occhio a Ranieri in uscita. Dzeko verso lo Schalke"

20 gennaio 2026 15:14

Bucchioni: "Credo che Commisso avrà pensato al futuro della Fiorentina, non mi aspetto una cessione immediata"

20 gennaio 2026 13:34

Fabbian si inserisce, segna ed è forte di testa. Per questo Italiano voleva tenerlo a Bologna

20 gennaio 2026 11:58

Corriere dello Sport non ha dubbi: "Fiorentina su Fabbian da tempo, lo voleva già la scorsa estate"

20 gennaio 2026 10:38

Nazione: "Fabbian alla Fiorentina in prestito (1 milione) con obbligo condizionato a 13 più 1,5 milioni di bonus"

20 gennaio 2026 10:02

Gazzetta: “Fabbian ha scelto la Fiorentina per giocare di più. Può trovare spazio accanto a Mandragora”

20 gennaio 2026 09:43

Gazzetta svela: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora+Fazzini per Fabbian. Italiano ha voluto Sohm”

20 gennaio 2026 09:39

Di Marzio: "Fabbian-Fiorentina, prestito da 1 milione con obbligo a 13 in caso di salvezza"

19 gennaio 2026 20:13

Sabatini approva Fabbian: "Sarebbe un acquisto azzeccato, attacca la porta e porta energie e fisicità"

19 gennaio 2026 18:26

Taibi su Fabbian: "Un centrocampista di grande qualità, completo, versatile e con il fiuto del gol"

19 gennaio 2026 15:21

Pruzzo: “Le ultime prestazioni della Fiorentina sono da quinto-sesto posto. Fabbian? Ottimo acquisto”

19 gennaio 2026 15:08

Lady Radio: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora al Bologna. Fabbian guadagnerà 700 mila euro in più”

19 gennaio 2026 14:22

TMW: "Il Bologna offre un prestito con diritto per Sohm, la Fiorentina offre l'obbligo per Fabbian"

19 gennaio 2026 12:55

Ceccarini rivela: "Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna, i due club al lavoro per chiudere"

19 gennaio 2026 12:22

Moretto: "C'è l'accordo tra la Fiorentina e Fabbian, oggi nuovi colloqui con il Bologna per chiudere"

19 gennaio 2026 11:21

Corriere dello Sport: "Idea scambio Fabbian per Sohm tra Bologna e Fiorentina. Più defilato l'inserimento di Fazzini"

19 gennaio 2026 09:50

Nazione: “Fiorentina su Fabbian, il Bologna chiede 15 milioni. Si studia uno scambio con Sohm”

19 gennaio 2026 09:05

Gazzetta svela: "Sohm al Bologna e Fabbian alla Fiorentina? C'è l'ipotesi. Simon "intriga" i rossoblù"

18 gennaio 2026 10:21

Di Marzio: "Fabbian ipotesi concreta per la Fiorentina, Sohm possibile pedina di scambio"

16 gennaio 2026 23:46

Valcareggi: "Fortini non va venduto, se partisse sarebbe un errore enorme della società"

16 gennaio 2026 13:50

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Fabbian. Il Bologna vuole 16 milioni cash, no a contropartite"

16 gennaio 2026 08:59

Corriere dello Sport: "La Fiorentina insiste per Fabbian, il Bologna fa muro. Servono almeno 15 milioni"

15 gennaio 2026 09:36

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Fabbian, il Bologna spara, vuole almeno 15 milioni"

13 gennaio 2026 09:11

Pedullà: "Contatti Fiorentina-Bologna per Fazzini. I viola hanno chiesto Fabbian, è valutato 15 milioni"

13 gennaio 2026 00:58

Fiorentina su Fabbian. Corriere dello Sport: "Il Bologna chiede minimo 15 milioni e un'alternativa pronta"

12 gennaio 2026 09:46

Corriere Fiorentino: “Fabbian e Ilic sono due idee della Fiorentina per rinforzare il centrocampo”

09 gennaio 2026 10:04

Di Marzio: "La Fiorentina si inserisce su Giovanni Fabbian del Bologna, ipotesi scambio con Fazzini

07 gennaio 2026 23:51

Ceccarini: "Il Bologna valuta Fazzini se cedesse Fabbian alla Lazio per il centrocampo"

07 gennaio 2026 13:18

TMW riporta: "Fabbian piace molto alla Fiorentina, il giocatore è un obiettivo di Pradé per la mediana"

28 luglio 2025 18:34

TMW: "Il Bologna ha risposto al sondaggio della Fiorentina per Fabbian chiedendo Mandragora"

08 luglio 2025 12:55

Gazzetta: “Fiorentina a caccia di un regista. Piacciono Fabbian, Frendrup e Miretti”

21 giugno 2025 09:35

Corriere dello Sport: “Lazio e Fiorentina su Fabbian ma da capire cosa farà l’Inter il 1 luglio”

21 giugno 2025 09:31

Corriere dello Sport: "La Fiorentina monitora la vicenda Fabbian-Inter. Possibile scambio con Sottil"

17 giugno 2025 12:38

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Fabbian del Bologna, è il profilo idea. Pronto lo scambio con Sottil?”

15 giugno 2025 09:29

Corriere dello Sport svela: "Idea scambio Sottil-Fabbian tra Fiorentina e Bologna"

14 giugno 2025 10:10

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