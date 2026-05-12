Nazione: “27 milioni per Brescianini e Fabbian, che mannaia! Ma i due non sono intoccabili”

Deciderà il nuovo mister sui due calciatori

Il mercato non è ancora cominciato, ma sulle spalle di Paratici c'è già una mannaia da 27 milioni. Tutto calcolato e messo in preventivo a gennaio. Quando il club era con l'acqua alla gola e ha legato le operazioni Brescianini e Fabbian al discorso salvezza. Milioni da dare ad Atalanta e Bologna. Nel caso specifico, per Brescianini, al club nerazzurro sono già andati 3 milioni per il prestito oneroso. Ne servono ora altri 12. L'impatto del centrocampista non è stato dei migliori. Fuori dalla lista Uefa, la realtà dei fatti dice che quella maglia da titolare ipotetica gli è stata soffiata da Ndour.

Peggio è andata a Fabbian, che frutterà 15 milioni al Bologna (Sohm non sarà riscattato, i rossoblu avevano solo il diritto e non l'obbligo). Mai protagonista se non in qualche partita di Conference, quando è stato chiamato in causa ha lasciato spesso a desiderare. L'impressione è che in ogni caso non siano due intoccabili anche se molto dipenderà dall'allenatore. Lo scrive La Nazione.