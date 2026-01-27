Turnover Viola in Coppa: Fabbian e Harrison titolari, De Gea, Pongracic e Comuzzo confermati

A differenza delle ultime settimane, in vista della sfida di questa sera contro il Como restano diversi interrogativi sulla formazione iniziale della Fiorentina. Il turnover ci sarà, ma senza rivoluzioni: Vanoli non intende affidarsi al caso e dovrebbe limitarsi a due o tre cambi rispetto all’undici sceso in campo sabato al Franchi in campionato.

Un punto fermo, secondo tutti i quotidiani, è la presenza di De Gea tra i pali dal primo minuto: nessuna chance dunque per Christensen o Lezzerini. I primi dubbi riguardano la linea difensiva, in particolare la corsia destra. Per la maggior parte delle testate sarà Fortini a prendere il posto di Dodô, ma il Corriere dello Sport ipotizza ancora il brasiliano titolare, con il giovane avanzato sulla fascia.

In mezzo al campo resta aperto il ballottaggio tra Fagioli e Nicolussi Caviglia, mentre sulle mezzali le certezze sono poche: possibile la conferma della coppia Mandragora-Ndour, ma attenzione anche ai nuovi innesti Fabbian e Brescianini.

Dubbi anche in attacco, dove La Nazione apre all’ipotesi Fabbian impiegato da falso nueve, mentre Tuttosport immagina Fazzini schierato sull’esterno. Di seguito la probabile formazione viola secondo i principali quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): De Gea, Fortini, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Fagioli, Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon, Piccoli.