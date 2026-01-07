7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ceccarini: “Il Bologna valuta Fazzini se cedesse Fabbian alla Lazio per il centrocampo”

Calciomercato

Ceccarini: “Il Bologna valuta Fazzini se cedesse Fabbian alla Lazio per il centrocampo”

Mirko Carmignani

7 Gennaio · 13:18

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 13:18

TAG:

ceccariniFabbianFazziniLazio

Condividi:

di

Il centrocampista gigliato potrebbe andare in Emilia per rafforzare la linea mediana dei felsinei di Italiano

Il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini sul suo profilo X ha dato una notizia riguardo al calciatore viola Jacopo Fazzini, giunto in estate dall’Empoli, infatti il centrocampista che, è fuori per infortunio da un po’ di tempo, potrebbe cambiare maglia e andare a Bologna da Vincenzo Italiano che lo prenderebbe al posto di Fabbian qualora andasse a Roma sponda biancoceleste come rinforzo per il centrocampo.

Fazzini in campionato ha registrato 10 presenze e 5 in Conference senza mai trovare il gol, seppur aveva ben impressionato all’inizio sotto la guida di Pioli con cui era forse l’unica nota lieta.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio