Ceccarini: “Il Bologna valuta Fazzini se cedesse Fabbian alla Lazio per il centrocampo”

Il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini sul suo profilo X ha dato una notizia riguardo al calciatore viola Jacopo Fazzini, giunto in estate dall’Empoli, infatti il centrocampista che, è fuori per infortunio da un po’ di tempo, potrebbe cambiare maglia e andare a Bologna da Vincenzo Italiano che lo prenderebbe al posto di Fabbian qualora andasse a Roma sponda biancoceleste come rinforzo per il centrocampo.

Fazzini in campionato ha registrato 10 presenze e 5 in Conference senza mai trovare il gol, seppur aveva ben impressionato all’inizio sotto la guida di Pioli con cui era forse l’unica nota lieta.