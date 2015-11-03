Labaro Viola

Notizie Fazzini Fiorentina

35 milioni per Fazzini e Piccoli. Corriere dello Sport: "Dubbi sul loro futuro alla Fiorentina"

08 maggio 2026 08:58

Fazzini+Piccoli sono costati 35 milioni. Corriere dello Sport: "Puntarci o cederli per limitare i danni?"

06 maggio 2026 14:12

CorSport: "Fiorentina verso la rifondazione tra limiti della rosa e nodi di mercato decisivi per il futuro"

06 maggio 2026 10:10

Corriere dello Sport: "Chance dal 1' per Fazzini. A gennaio fu vicino alla cessione al Bologna"

12 aprile 2026 09:56

Nazione: “Fazzini oggi titolare largo a sinistra, è a caccia del primo gol con la Fiorentina

19 marzo 2026 08:58

Fratini: “Per battere il Rakow bastano le seconde linee. Fazzini e Fortini hanno grandi qualità”

12 marzo 2026 15:21

Piccinetti: "Fazzini perde ogni pallone. Chi vuole davvero giocare rincorre anche il diavolo al Viola Park"

04 marzo 2026 17:32

Cecchi esalta Vanoli: "Prima la Fiorentina non era nulla, adesso finalmente sta facendo vedere il suo valore"

22 febbraio 2026 14:26

Nazione: “Fazzini vede giocate superiori, in Polonia prova in crescita. L’obiettivo è essere utile ora”

21 febbraio 2026 09:36

"La Fiorentina è una squadra inaffidabile, lo ha sempre dimostrato. Ho paura per il derby"

20 febbraio 2026 22:12

Bucciantini: "Mandragora possono criticarlo quanto vogliono ma intanto segna. Migliore in campo".

20 febbraio 2026 21:08

Valcareggi punge Fazzini: "Cominci a stare più in campo, non può stare fuori per un piccolo dolorino tutte le volte"

20 febbraio 2026 13:27

Fazzini sfrutta bene l'occasione in Conference League, reclama più spazio anche in campionato

20 febbraio 2026 12:41

Marianella: "La Fiorentina è tornata squadra, oggi lo ha dimostrato. Fazzini un patrimonio calcistico"

20 febbraio 2026 00:11

Fazzini: "Mi sono divertito, è un onore indossare questa maglia, mai pensato di andar via"

20 febbraio 2026 00:08

Monti: "Mi piacerebbe recuperare Fazzini, secondo me ha i numeri. Spero Paratici voglia tenerlo".

17 febbraio 2026 19:35

Nazione: “La Fiorentina ha scelto di puntare su Fazzini. La Cremonese aveva fatto un tentativo”

03 febbraio 2026 10:08

Di Marzio: "La Cremonese sta facendo un tentativo per Fazzini, ma la Fiorentina non vuole cederlo"

02 febbraio 2026 12:35

Corriere Fiorentino: “Fazzini al Bologna? Scontro sulla formula. La Fiorentina vuole l’obbligo di riscatto”

01 febbraio 2026 10:45

Corriere dello Sport: "Niente colpi in mediana. Fazzini resta alla Fiorentina, la formula non ha convinto il Bologna"

01 febbraio 2026 10:27

Nazione sicura: “Fazzini sembra destinato a restare alla Fiorentina”

30 gennaio 2026 09:29

Di Vaio blocca le trattative:"Fazzini non è una necessità, Sohm ha più o meno le stesse caratteristiche"

29 gennaio 2026 21:15

Bologna su Fazzini. Corriere Fiorentino: “Solo nel weekend potrebbe arrivare l’offerta giusta”

29 gennaio 2026 09:08

Fazzini al Bologna? Nazione: “Destinato a restare alla Fiorentina, via solo per un’offerta irrinunciabile”

29 gennaio 2026 09:01

Gazzetta rivela: "Fazzini si è quasi convinto a lasciare la Fiorentina. C'è il Bologna"

28 gennaio 2026 09:48

Corriere dello Sport: “La Fiorentina cede Fazzini solo in prestito con obbligo di riscatto”

28 gennaio 2026 09:46

Corriere Fiorentino: “Fazzini al Bologna? Scontro sulla formula, la Fiorentina vuole l’obbligo. Italiano in pressing”

28 gennaio 2026 09:15

Nazione: “Bologna e Fiorentina oggi incontro per Fazzini. Ma lui vorrebbe restare a Firenze”

28 gennaio 2026 09:01

Corriere dello Sport: "Il Bologna vuole Fazzini. Può lasciare la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto"

27 gennaio 2026 11:21

Cecchi: “ Fagioli è imprescindibile, ma Mandragora e Ndour non si vedono. Fazzini? Un mistero”

26 gennaio 2026 15:31

Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"

26 gennaio 2026 11:58

Fazzini è finito ai margini con l'arrivo di Vanoli: ha giocato meno di 30 minuti con l'allenatore viola

26 gennaio 2026 11:56

Corriere Fiorentino: “Fazzini uscito dai radar delle scelte di Vanoli. Sondaggio del Bologna”

26 gennaio 2026 09:42

Gazzetta svela: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora+Fazzini per Fabbian. Italiano ha voluto Sohm”

20 gennaio 2026 09:39

Lady Radio: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora al Bologna. Fabbian guadagnerà 700 mila euro in più”

19 gennaio 2026 14:22

Corriere dello Sport: "Idea scambio Fabbian per Sohm tra Bologna e Fiorentina. Più defilato l'inserimento di Fazzini"

19 gennaio 2026 09:50

Nazione: “Seppellito il 3-5-2. Il 4-2-3-1 il grande progetto di Vanoli. Fazzini potrebbe essere il vice-Gud”

14 gennaio 2026 09:32

Pedullà: "Contatti Fiorentina-Bologna per Fazzini. I viola hanno chiesto Fabbian, è valutato 15 milioni"

13 gennaio 2026 00:58

Valcareggi duro: "Dodò può partire anche subito, è uno che ha tradito quest'anno e non va tenuto"

10 gennaio 2026 17:57

Corriere dello Sport: "Fazzini verso la convocazione. Brescianini domani potrebbe partire dal 1'"

10 gennaio 2026 09:36

Chiarugi: "Baldanzi un ottimo giocatore ma non dimentichiamoci di Fazzini che è stato fuori per infortunio"

09 gennaio 2026 17:11

Nazione svela: “Milan? Vanoli valuterà delle rotazioni. Fazzini recupererò, in dubbio Dzeko”

09 gennaio 2026 09:47

Di Marzio: "La Fiorentina si inserisce su Giovanni Fabbian del Bologna, ipotesi scambio con Fazzini

07 gennaio 2026 23:51

Ceccarini: "Il Bologna valuta Fazzini se cedesse Fabbian alla Lazio per il centrocampo"

07 gennaio 2026 13:18

Pedullà: "Fazzini piace molto al Bologna e alla Lazio ma lui vuole restare, il 4-2-3-1 potrebbe favorirlo"

06 gennaio 2026 16:00

Corriere dello Sport sicuro: "Fazzini non vuole lasciare la Fiorentina. Vanoli conta su di lui"

06 gennaio 2026 10:23

Il suo infortunio era leggero ma è stato gestito male, adesso finalmente Fazzini è tornato in gruppo

05 gennaio 2026 14:30

Pedullà: "La Fiorentina pensa a Baldanzi ma la Roma lo cede solo se ha il sostituto. Fazzini vuole restare"

05 gennaio 2026 14:03

Nazione: “Si sono infittite le voci su Fazzini. Piace a Lazio e a Lecce”

04 gennaio 2026 10:05

Guendouzi via dalla Lazio. Gazzetta: “Sostituto? Tra i nomi c’è quello di Fazzini, vecchio pallino”

04 gennaio 2026 09:50

Rifinitura Fiorentina: slitta ancora il rientro di Fazzini e Gosens, saranno assenti anche domani

17 dicembre 2025 11:19

Nazione: “Piccoli scalda i motori. Richardson e Ndour chance in mediana. Fazzini vicino al rientro”

17 dicembre 2025 10:02

Nazione: “Gosens e Fazzini ancora out in Conference. Puntano a rientrare domenica”

16 dicembre 2025 08:49

Nazione: “Vanoli non può più rimandare una virata tattica: Gosens e Fazzini decisivi per cambiare”

15 dicembre 2025 09:40

Nazione: “Turnover Fiorentina, incognita sulla difesa a 4. Gosens e Fazzini lavorano ancora a parte”

10 dicembre 2025 09:35

Corriere dello Sport: "Vanoli vuole recuperare Fazzini e Gosens per la Conference"

08 dicembre 2025 09:59

Corriere dello Sport convinto: "Fazzini spera di scendere in campo con più continuità"

04 dicembre 2025 08:47

Nazione: “Fazzini out, Gosens è stato recuperato. Comuzzo pronto per rientrare”

04 dicembre 2025 08:29

Corriere Fiorentino: “Piccoli, Sohm, Nicolussi e Fazzini, che media punti! Bassa anche alla Fiorentina”

12 novembre 2025 09:42

Nazione: “Galloppa riparte dal 3-5-2. Con il Mainz Piccoli ed uno tra Dzeko e Fazzini”

05 novembre 2025 09:02

D’Aversa: “Pongracic e Fazzini li consigliai a contendenti per lo Scudetto, Sohm e Piccoli completi”

31 ottobre 2025 16:37

Fazzini sta dimostrando di viaggiare a un’altra velocità rispetto ai suoi compagni di squadra

18 ottobre 2025 10:05

Martorelli: "La rosa della Fiorentina è buona ma alcuni singoli sono sottotono. Fazzini va tutelato"

16 ottobre 2025 21:56

Report Fiorentina: "Kean da monitorare giorno per giorno. Sohm, Fazzini e Dodò sono recuperati."

15 ottobre 2025 14:33

Nazione: “Dodò e Fazzini stanno bene. Sohm invia di guarigione, ma serve qualche giorno in più”

11 ottobre 2025 09:00

Corriere dello Sport: “Dodò e Fazzini ci saranno contro il Milan. Ottimismo per entrambi”

08 ottobre 2025 09:35

Corriere Fiorentino sottolinea: “I 92 milioni spesi nel mercato non si vedono. Sta convincendo solo Fazzini”

08 ottobre 2025 09:15

Sabatini: "Gudmundsson un mistero, al Genoa faceva cose mitologiche. Resta da grande squadra"

07 ottobre 2025 22:46

Corriere dello Sport rivela: “Buone notizie per Dodò e Fazzini: nessun problema serio”

07 ottobre 2025 08:22

Nazione: “Dodò e Fazzini fuori per infortunio, servirà un po’ di tempo per capire le reali condizioni”

06 ottobre 2025 09:43

Cecchi: "La Fiorentina è in grandissima crisi, Pioli è chiamato a darci tante risposte sulla squadra"

05 ottobre 2025 17:59

Nazione svela: “Fiorentina con il 3-5-2. Ballottaggio Fazzini-Ndour e Gud-Piccoli”

05 ottobre 2025 09:00

Corriere dello Sport spiega: "Con la Roma 3-4-2-1 con Fazzini e Ndour trequartisti dietro a Kean"

04 ottobre 2025 15:49

TMW: "Fazzini ha superato Gudmundsson nelle gerarchie, domenica giocherà mezzala nel 3-5-2"

04 ottobre 2025 12:17

Gazzetta: “Fazzini scavalca Gudmundsson, domani può giocare alle spalle di Kean-Piccoli”

04 ottobre 2025 09:35

Valcareggi lancia Piccoli: "Contro la Roma metto lui titolare con Gudmundsson, Kean può stare in panchina"

03 ottobre 2025 14:31

Cecchi duro: "La Fiorentina di Pioli non è squadra, scendono in campo senza nessuna motivazione"

28 settembre 2025 17:19

Fratello Fazzini: "Firenze la scelta giusta per Jacopo. Tutti siamo tifosi della Fiorentina da sempre"

27 settembre 2025 19:42

Corriere dello Sport: "Modulo? Ipotesi 3-5-2 con Fazzini mezzala o 4-2-3-1 con la coppia Gud-Fazzini dietro Kean"

26 settembre 2025 09:25

Vitale duro: "Sono stati presi tutti giocatorini. Angelozzi ride ancora per i 27 milioni per Piccoli"

22 settembre 2025 21:51

Scugnizzo Viola: “Fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Questi due non devono giocare più”

21 settembre 2025 22:00

Fazzini merita una chance dal 1’ contro il Como. Serve freschezza alla Fiorentina per svoltare

19 settembre 2025 16:20

Corriere dello Sport, Gud, Fazzini e Nicolussi Caviglia: Fiorentina adesso la qualità

19 settembre 2025 07:56

Buscé consiglia Pioli: "Fazzini ha lampi di genio e sa fare gol"

18 settembre 2025 21:24

"Dodô, tante sgroppate ma nove su dieci sono inutili. Quanti punti porta a fine anno?"

18 settembre 2025 00:06

Caressa: "Il Napoli ha totalmente sovrastato la Fiorentina nei duelli. Fazzini deve giocare titolare"

17 settembre 2025 21:50

Nazione non ha dubbi: “Pioli non può tenere in panchina Fazzini dopo le prestazioni. Gud più indietro”

17 settembre 2025 09:14

La Repubblica scrive: "Fazzini preferisce giocare mezzala, ormai lo sanno anche i muri"

16 settembre 2025 13:03

Fazzini è il più pimpante di questo inizio di stagione, si sta guadagnando più spazio nella Fiorentina

15 settembre 2025 13:48

Nazione: “Fiorentina priva di equilibrio e ritmo. Nicolussi Caviglia e Fazzini possono essere la soluzione”

15 settembre 2025 08:35

Scugnizzo Viola: “Ottanta minuti regalati, dieci da Fiorentina: così non si va lontano”

14 settembre 2025 12:20

Fazzini: “Non è la prima volta che partiamo male. Ripartiamo dalla reazione dopo il terzo goal”

14 settembre 2025 00:12

Sandrelli: "Conte è antipatico perchè è un vincente. Davanti vorrei vedere la coppia Kean-Fazzini"

12 settembre 2025 20:04

Il racconto toccante di Fazzini: "Mia sorella soffre di una malattia rara, colpisce solo le donne"

11 settembre 2025 14:14

Sentite Fazzini: “Ci siamo dati degli obiettivi, sono quelli di arrivare più in alto possibile. Siamo forti”

10 settembre 2025 09:26

Fazzini: “Mi sento una mezzala offensiva, Pioli mi fa fare il trequartista. Da migliorare l’intensità difensiva”

10 settembre 2025 09:25

Fazzini: “Pioli ha le idee chiare. Kean fortissimo, entusiasmato dal primo controllo di Gud, è forte”

10 settembre 2025 09:22

Fazzini: “Io viola da sempre. Fiorentina? Al mio procuratore ho detto ‘andiamo subito’”

10 settembre 2025 09:21

Corsi a 360°: "Viti può giocare in Champions, Piccoli grande atleta. Fazzini a gennaio vicino al Napoli"

09 settembre 2025 16:53

Nazione: “Fazzini principale candidato a sostituire Gud, il giocatore è pronto a cogliere la chance”

09 settembre 2025 08:36

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