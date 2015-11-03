Notizie Fazzini Fiorentina

35 milioni per Fazzini e Piccoli. Corriere dello Sport: "Dubbi sul loro futuro alla Fiorentina"
08 maggio 2026 08:58
Fazzini+Piccoli sono costati 35 milioni. Corriere dello Sport: "Puntarci o cederli per limitare i danni?"
06 maggio 2026 14:12
CorSport: "Fiorentina verso la rifondazione tra limiti della rosa e nodi di mercato decisivi per il futuro"
06 maggio 2026 10:10
Corriere dello Sport: "Chance dal 1' per Fazzini. A gennaio fu vicino alla cessione al Bologna"
12 aprile 2026 09:56
Nazione: “Fazzini oggi titolare largo a sinistra, è a caccia del primo gol con la Fiorentina
19 marzo 2026 08:58
Fratini: “Per battere il Rakow bastano le seconde linee. Fazzini e Fortini hanno grandi qualità”
12 marzo 2026 15:21
Piccinetti: "Fazzini perde ogni pallone. Chi vuole davvero giocare rincorre anche il diavolo al Viola Park"
04 marzo 2026 17:32
Cecchi esalta Vanoli: "Prima la Fiorentina non era nulla, adesso finalmente sta facendo vedere il suo valore"
22 febbraio 2026 14:26
Nazione: “Fazzini vede giocate superiori, in Polonia prova in crescita. L’obiettivo è essere utile ora”
21 febbraio 2026 09:36
"La Fiorentina è una squadra inaffidabile, lo ha sempre dimostrato. Ho paura per il derby"
20 febbraio 2026 22:12
Bucciantini: "Mandragora possono criticarlo quanto vogliono ma intanto segna. Migliore in campo".
20 febbraio 2026 21:08
Valcareggi punge Fazzini: "Cominci a stare più in campo, non può stare fuori per un piccolo dolorino tutte le volte"
20 febbraio 2026 13:27
Fazzini sfrutta bene l'occasione in Conference League, reclama più spazio anche in campionato
20 febbraio 2026 12:41
Marianella: "La Fiorentina è tornata squadra, oggi lo ha dimostrato. Fazzini un patrimonio calcistico"
20 febbraio 2026 00:11
Fazzini: "Mi sono divertito, è un onore indossare questa maglia, mai pensato di andar via"
20 febbraio 2026 00:08
Monti: "Mi piacerebbe recuperare Fazzini, secondo me ha i numeri. Spero Paratici voglia tenerlo".
17 febbraio 2026 19:35
Nazione: “La Fiorentina ha scelto di puntare su Fazzini. La Cremonese aveva fatto un tentativo”
03 febbraio 2026 10:08
Di Marzio: "La Cremonese sta facendo un tentativo per Fazzini, ma la Fiorentina non vuole cederlo"
02 febbraio 2026 12:35
Corriere Fiorentino: “Fazzini al Bologna? Scontro sulla formula. La Fiorentina vuole l’obbligo di riscatto”
01 febbraio 2026 10:45
Corriere dello Sport: "Niente colpi in mediana. Fazzini resta alla Fiorentina, la formula non ha convinto il Bologna"
01 febbraio 2026 10:27
Nazione sicura: “Fazzini sembra destinato a restare alla Fiorentina”
30 gennaio 2026 09:29
Di Vaio blocca le trattative:"Fazzini non è una necessità, Sohm ha più o meno le stesse caratteristiche"
29 gennaio 2026 21:15
Bologna su Fazzini. Corriere Fiorentino: “Solo nel weekend potrebbe arrivare l’offerta giusta”
29 gennaio 2026 09:08
Fazzini al Bologna? Nazione: “Destinato a restare alla Fiorentina, via solo per un’offerta irrinunciabile”
29 gennaio 2026 09:01
Gazzetta rivela: "Fazzini si è quasi convinto a lasciare la Fiorentina. C'è il Bologna"
28 gennaio 2026 09:48
Corriere dello Sport: “La Fiorentina cede Fazzini solo in prestito con obbligo di riscatto”
28 gennaio 2026 09:46
Corriere Fiorentino: “Fazzini al Bologna? Scontro sulla formula, la Fiorentina vuole l’obbligo. Italiano in pressing”
28 gennaio 2026 09:15
Nazione: “Bologna e Fiorentina oggi incontro per Fazzini. Ma lui vorrebbe restare a Firenze”
28 gennaio 2026 09:01
Corriere dello Sport: "Il Bologna vuole Fazzini. Può lasciare la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto"
27 gennaio 2026 11:21
Cecchi: “ Fagioli è imprescindibile, ma Mandragora e Ndour non si vedono. Fazzini? Un mistero”
26 gennaio 2026 15:31
Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"
26 gennaio 2026 11:58
Fazzini è finito ai margini con l'arrivo di Vanoli: ha giocato meno di 30 minuti con l'allenatore viola
26 gennaio 2026 11:56
Corriere Fiorentino: “Fazzini uscito dai radar delle scelte di Vanoli. Sondaggio del Bologna”
26 gennaio 2026 09:42
Gazzetta svela: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora+Fazzini per Fabbian. Italiano ha voluto Sohm”
20 gennaio 2026 09:39
Lady Radio: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora al Bologna. Fabbian guadagnerà 700 mila euro in più”
19 gennaio 2026 14:22
Corriere dello Sport: "Idea scambio Fabbian per Sohm tra Bologna e Fiorentina. Più defilato l'inserimento di Fazzini"
19 gennaio 2026 09:50
Nazione: “Seppellito il 3-5-2. Il 4-2-3-1 il grande progetto di Vanoli. Fazzini potrebbe essere il vice-Gud”
14 gennaio 2026 09:32
Pedullà: "Contatti Fiorentina-Bologna per Fazzini. I viola hanno chiesto Fabbian, è valutato 15 milioni"
13 gennaio 2026 00:58
Valcareggi duro: "Dodò può partire anche subito, è uno che ha tradito quest'anno e non va tenuto"
10 gennaio 2026 17:57
Corriere dello Sport: "Fazzini verso la convocazione. Brescianini domani potrebbe partire dal 1'"
10 gennaio 2026 09:36
Chiarugi: "Baldanzi un ottimo giocatore ma non dimentichiamoci di Fazzini che è stato fuori per infortunio"
09 gennaio 2026 17:11
Nazione svela: “Milan? Vanoli valuterà delle rotazioni. Fazzini recupererò, in dubbio Dzeko”
09 gennaio 2026 09:47
Di Marzio: "La Fiorentina si inserisce su Giovanni Fabbian del Bologna, ipotesi scambio con Fazzini
07 gennaio 2026 23:51
Ceccarini: "Il Bologna valuta Fazzini se cedesse Fabbian alla Lazio per il centrocampo"
07 gennaio 2026 13:18
Pedullà: "Fazzini piace molto al Bologna e alla Lazio ma lui vuole restare, il 4-2-3-1 potrebbe favorirlo"
06 gennaio 2026 16:00
Corriere dello Sport sicuro: "Fazzini non vuole lasciare la Fiorentina. Vanoli conta su di lui"
06 gennaio 2026 10:23
Il suo infortunio era leggero ma è stato gestito male, adesso finalmente Fazzini è tornato in gruppo
05 gennaio 2026 14:30
Pedullà: "La Fiorentina pensa a Baldanzi ma la Roma lo cede solo se ha il sostituto. Fazzini vuole restare"
05 gennaio 2026 14:03
Nazione: “Si sono infittite le voci su Fazzini. Piace a Lazio e a Lecce”
04 gennaio 2026 10:05
Guendouzi via dalla Lazio. Gazzetta: “Sostituto? Tra i nomi c’è quello di Fazzini, vecchio pallino”
04 gennaio 2026 09:50
Rifinitura Fiorentina: slitta ancora il rientro di Fazzini e Gosens, saranno assenti anche domani
17 dicembre 2025 11:19
Nazione: “Piccoli scalda i motori. Richardson e Ndour chance in mediana. Fazzini vicino al rientro”
17 dicembre 2025 10:02
Nazione: “Gosens e Fazzini ancora out in Conference. Puntano a rientrare domenica”
16 dicembre 2025 08:49
Nazione: “Vanoli non può più rimandare una virata tattica: Gosens e Fazzini decisivi per cambiare”
15 dicembre 2025 09:40
Nazione: “Turnover Fiorentina, incognita sulla difesa a 4. Gosens e Fazzini lavorano ancora a parte”
10 dicembre 2025 09:35
Corriere dello Sport: "Vanoli vuole recuperare Fazzini e Gosens per la Conference"
08 dicembre 2025 09:59
Corriere dello Sport convinto: "Fazzini spera di scendere in campo con più continuità"
04 dicembre 2025 08:47
Nazione: “Fazzini out, Gosens è stato recuperato. Comuzzo pronto per rientrare”
04 dicembre 2025 08:29
Corriere Fiorentino: “Piccoli, Sohm, Nicolussi e Fazzini, che media punti! Bassa anche alla Fiorentina”
12 novembre 2025 09:42
Nazione: “Galloppa riparte dal 3-5-2. Con il Mainz Piccoli ed uno tra Dzeko e Fazzini”
05 novembre 2025 09:02
D’Aversa: “Pongracic e Fazzini li consigliai a contendenti per lo Scudetto, Sohm e Piccoli completi”
31 ottobre 2025 16:37
Fazzini sta dimostrando di viaggiare a un’altra velocità rispetto ai suoi compagni di squadra
18 ottobre 2025 10:05
Martorelli: "La rosa della Fiorentina è buona ma alcuni singoli sono sottotono. Fazzini va tutelato"
16 ottobre 2025 21:56
Report Fiorentina: "Kean da monitorare giorno per giorno. Sohm, Fazzini e Dodò sono recuperati."
15 ottobre 2025 14:33
Nazione: “Dodò e Fazzini stanno bene. Sohm invia di guarigione, ma serve qualche giorno in più”
11 ottobre 2025 09:00
Corriere dello Sport: “Dodò e Fazzini ci saranno contro il Milan. Ottimismo per entrambi”
08 ottobre 2025 09:35
Corriere Fiorentino sottolinea: “I 92 milioni spesi nel mercato non si vedono. Sta convincendo solo Fazzini”
08 ottobre 2025 09:15
Sabatini: "Gudmundsson un mistero, al Genoa faceva cose mitologiche. Resta da grande squadra"
07 ottobre 2025 22:46
Corriere dello Sport rivela: “Buone notizie per Dodò e Fazzini: nessun problema serio”
07 ottobre 2025 08:22
Nazione: “Dodò e Fazzini fuori per infortunio, servirà un po’ di tempo per capire le reali condizioni”
06 ottobre 2025 09:43
Cecchi: "La Fiorentina è in grandissima crisi, Pioli è chiamato a darci tante risposte sulla squadra"
05 ottobre 2025 17:59
Nazione svela: “Fiorentina con il 3-5-2. Ballottaggio Fazzini-Ndour e Gud-Piccoli”
05 ottobre 2025 09:00
Corriere dello Sport spiega: "Con la Roma 3-4-2-1 con Fazzini e Ndour trequartisti dietro a Kean"
04 ottobre 2025 15:49
TMW: "Fazzini ha superato Gudmundsson nelle gerarchie, domenica giocherà mezzala nel 3-5-2"
04 ottobre 2025 12:17
Gazzetta: “Fazzini scavalca Gudmundsson, domani può giocare alle spalle di Kean-Piccoli”
04 ottobre 2025 09:35
Valcareggi lancia Piccoli: "Contro la Roma metto lui titolare con Gudmundsson, Kean può stare in panchina"
03 ottobre 2025 14:31
Cecchi duro: "La Fiorentina di Pioli non è squadra, scendono in campo senza nessuna motivazione"
28 settembre 2025 17:19
Fratello Fazzini: "Firenze la scelta giusta per Jacopo. Tutti siamo tifosi della Fiorentina da sempre"
27 settembre 2025 19:42
Corriere dello Sport: "Modulo? Ipotesi 3-5-2 con Fazzini mezzala o 4-2-3-1 con la coppia Gud-Fazzini dietro Kean"
26 settembre 2025 09:25
Vitale duro: "Sono stati presi tutti giocatorini. Angelozzi ride ancora per i 27 milioni per Piccoli"
22 settembre 2025 21:51
Scugnizzo Viola: “Fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Questi due non devono giocare più”
21 settembre 2025 22:00
Fazzini merita una chance dal 1’ contro il Como. Serve freschezza alla Fiorentina per svoltare
19 settembre 2025 16:20
Corriere dello Sport, Gud, Fazzini e Nicolussi Caviglia: Fiorentina adesso la qualità
19 settembre 2025 07:56
Buscé consiglia Pioli: "Fazzini ha lampi di genio e sa fare gol"
18 settembre 2025 21:24
"Dodô, tante sgroppate ma nove su dieci sono inutili. Quanti punti porta a fine anno?"
18 settembre 2025 00:06
Caressa: "Il Napoli ha totalmente sovrastato la Fiorentina nei duelli. Fazzini deve giocare titolare"
17 settembre 2025 21:50
Nazione non ha dubbi: “Pioli non può tenere in panchina Fazzini dopo le prestazioni. Gud più indietro”
17 settembre 2025 09:14
La Repubblica scrive: "Fazzini preferisce giocare mezzala, ormai lo sanno anche i muri"
16 settembre 2025 13:03
Fazzini è il più pimpante di questo inizio di stagione, si sta guadagnando più spazio nella Fiorentina
15 settembre 2025 13:48
Nazione: “Fiorentina priva di equilibrio e ritmo. Nicolussi Caviglia e Fazzini possono essere la soluzione”
15 settembre 2025 08:35
Scugnizzo Viola: “Ottanta minuti regalati, dieci da Fiorentina: così non si va lontano”
14 settembre 2025 12:20
Fazzini: “Non è la prima volta che partiamo male. Ripartiamo dalla reazione dopo il terzo goal”
14 settembre 2025 00:12
Sandrelli: "Conte è antipatico perchè è un vincente. Davanti vorrei vedere la coppia Kean-Fazzini"
12 settembre 2025 20:04
Il racconto toccante di Fazzini: "Mia sorella soffre di una malattia rara, colpisce solo le donne"
11 settembre 2025 14:14
Sentite Fazzini: “Ci siamo dati degli obiettivi, sono quelli di arrivare più in alto possibile. Siamo forti”
10 settembre 2025 09:26
Fazzini: “Mi sento una mezzala offensiva, Pioli mi fa fare il trequartista. Da migliorare l’intensità difensiva”
10 settembre 2025 09:25
Fazzini: “Pioli ha le idee chiare. Kean fortissimo, entusiasmato dal primo controllo di Gud, è forte”
10 settembre 2025 09:22
Fazzini: “Io viola da sempre. Fiorentina? Al mio procuratore ho detto ‘andiamo subito’”
10 settembre 2025 09:21
Corsi a 360°: "Viti può giocare in Champions, Piccoli grande atleta. Fazzini a gennaio vicino al Napoli"
09 settembre 2025 16:53
Nazione: “Fazzini principale candidato a sostituire Gud, il giocatore è pronto a cogliere la chance”
09 settembre 2025 08:36
Archivio