Nazione svela: "Fiorentina con il 3-5-2. Ballottaggio Fazzini-Ndour e Gud-Piccoli"

Nazione svela: “Fiorentina con il 3-5-2. Ballottaggio Fazzini-Ndour e Gud-Piccoli”

Pioli si affiderà alle poche certezze

Per rompere il tabù della vittoria in campionato Stefano Pioli è più deciso che mai ad affidarsi alle (fin qui poche) certezze accumulate e dunque oggi, contro la Roma, la sensazione è la formazione iniziale sarà molto simile a quella di Pisa. Il tecnico si aspetta ben altra prestazione dai suoi, ma il riferimento sarà il 3-5-2.

Difesa confermata con Pongracic, Pablo Marì e Ranieri, zero gol subiti negli ultimi 180 minuti giocati. Un play in mezzo (Nicolussi Caviglia) e il ritorno di Kean davanti. Due dubbi verranno sciolti stamani: il partner di Moise e il terzo centrocampista. Dodo e Gosens sulle fasce, Mandragora confermato in mezzo. Ballottaggio tra Fazzini (favorito) e Ndour, in lustro giovedì con assist e gol. In attacco Gudmundsson al momento pare essere in vantaggio rispetto alla concorrenza ma non è escluso che Pioli intenda sfruttare il magic-moment di Piccoli (rete ai cechi più convocazione in azzurro) per galvanizzare un attacco fin qui apparso in evidente affanno. Terza opzione, meno probabile, con Fazzini e Ndour a supporto di Kean. Lo scrive La Nazione.

