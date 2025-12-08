Corriere dello Sport: “Vanoli vuole recuperare Fazzini e Gosens per la Conference”

Appena dopo la sconfitta incassata a Reggio Emilia, la Fiorentina è scesa in campo, al Viola Park, per sostenere una seduta di scarico. Nella mattinata di ieri i giocatori di Paolo Vanoli hanno ripreso subito ad allenarsi per favorire il defaticamento in vista di una settimana impegnativa, che comprenderà anche il turno di Conference League. Giovedì alle 18:45 arriverà la Dinamo Kiev in un Franchi dall’atmosfera che si annuncia particolarmente tesa. L’esodo di tifosi viola, ieri l’altro, non è stato in alcun modo premiato da Ranieri e compagni, quindi è plausibile che lo stadio non si riempirà. Oggi è prevista una giornata libera per la squadra. A meno di ricadute dell’ultimo momento, è molto probabile che giovedì torni a disposizione Fazzini. Speranze anche per Gosens, che aveva provato a rientrare, senza successo, sabato pomeriggio col Sassuolo. Per il resto c’è da credere che scenderà in campo Pongracic dopo aver scontato il turno di squalifica in Serie A. Possibile occasione per Nicolussi Caviglia in cabina di regia, così come Piccoli cerca una maglia dal primo minuto là davanti vicino a Kean. Da martedì, quando ricominceranno le sedute, partirà il casting di Vanoli. Lo riporta il Corriere dello Sport.