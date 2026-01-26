Scugnizzo Viola: “Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli”

CI RISIAMO. FIORENTINA KO AL FRANCHI: NON È SCONFITTA, È AUTOSABOTAGGIO.

Ci risiamo.

La Fiorentina perde ancora. Stavolta in casa, contro il Cagliari. 2-1. E non venitemi a parlare di sfortuna, episodi o arbitri: questa è una partita persa per scelta tattica, mentale e gestionale. Perché la Fiorentina ha fatto esattamente quello che il Cagliari sperava facesse.

LA PARTITA CHE VOLEVA IL CAGLIARI (E CHE NOI GLI ABBIAMO REGALATO)

Catenaccio basso, linee strette, palla a noi e ripartenze chirurgiche.

Risultato? Una Fiorentina lenta, prevedibile, monocorde.

Cross deboli e telefonati

Area affollata, nessuno che attacca il primo palo

Nessuna verticalizzazione vera

Zero ritmo

Quando una squadra difende così, o alzi l’intensità o muori lentamente.

Noi abbiamo scelto la seconda opzione.

VANOLI: FORMAZIONE E CAMBI SBAGLIATI (SENZA APPELLO)

Mi dispiace, ma qui non si può girare intorno alla questione.

Vanoli ha sbagliato formazione iniziale

Vanoli ha sbagliato i cambi

Vanoli ha letto la partita in ritardo

Il centrocampo?

Fagioli l’unico a provarci, schermato, preso a uomo, lasciato solo.

Ndour e Mandragora due fantasmi rispetto alla gara col Bologna.

Assenti, lenti, mai dentro il match. E quando c’era da buttare il cuore oltre l’ostacolo, l’arrembaggio finale non c’è stato. Brescianini – guarda caso – entra e segna.

Gli altri cambi?

❌ Fuori tempo

❌ Fuori contesto

❌ Fuori logica

Harrison non è un terzino.

Solomon non può giocare ovunque: a sinistra rende, altrove si perde.

Queste non sono opinioni da bar, sono evidenze di campo.

⚠️ IL CASO FAZZINI: SILENZIO ASSORDANTE

E adesso parliamo di lui.

Jacopo Fazzini. Che fine ha fatto? Chi lo sta nascondendo? Perché non gioca?

In una squadra che:

non crea tra le linee

non ha strappi centrali

non accende il pubblico

Fazzini dovrebbe essere una risorsa, non un soprammobile. Qui non si chiede il titolare fisso,

si chiede coerenza tecnica.

Se non gioca nemmeno quando:

il centrocampo non gira

serve qualità

serve personalità

allora qualcuno deve spiegare perché.

Ai tifosi. In faccia.

COPPA ITALIA E CONFERENCE: CHI DICE “LASCIAMO PERDERE” NON HA CAPITO NIENTE

E ora parlo in prima persona, da tifoso, da Scugnizzo Viola.

Non si può.

NON SI PUÒ dire: “Vabbè, perdiamo col Como in Coppa Italia” Ma stiamo scherzando? Come fai a dirlo a dei calciatori? Che messaggio mandi allo spogliatoio? Vincere aiuta a vincere

Perdere crea abitudine alla sconfitta. È iper controproducente.

>Ti svuota la testa.

>Ti spegne l’anima.

>Ti affossa.

Coppa Italia e Conference vanno onorate. Sempre.

>Perché sono partite vere.

>Perché sono obiettivi reali.

>Perché questa squadra ha bisogno di vittorie come dell’aria.

La Fiorentina non è scarsa.

La Fiorentina è confusa.

E quando sei confuso, fai il gioco degli altri.

Serve:

chiarezza nelle scelte

coraggio nei cambi

meritocrazia vera

rispetto per la maglia e per le competizioni

Perché qui non si chiede la luna.

Si chiede di non perderle da soli.

E chiudiamo come sempre:

Noi non chiediamo miracoli.

Chiediamo idee, attributi e rispetto.

Perché perdere può capitare.

Perdersi, no.

✍️ Scugnizzo Viola

Corriere Fiorentino: “Fazzini uscito dai radar delle scelte di Vanoli. Sondaggio del Bologna”