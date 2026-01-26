26 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:33

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Scugnizzo Viola: “Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli”

Lo Scugnizzo Viola

Scugnizzo Viola: “Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli”

Francesco Pistola

26 Gennaio · 11:58

Aggiornamento: 26 Gennaio 2026 · 11:58

TAG:

BrescianiniCagliariConference LeagueCoppa ItaliaFazziniFiorentinaharrisonmandragoraNdourScugnizzoviolaSerie AVanoli

Condividi:

di

Quando una squadra difende così, o alzi l’intensità o muori lentamente. Noi abbiamo scelto la seconda opzione

 

CI RISIAMO. FIORENTINA KO AL FRANCHI: NON È SCONFITTA, È AUTOSABOTAGGIO.

Ci risiamo.
La Fiorentina perde ancora. Stavolta in casa, contro il Cagliari. 2-1. E non venitemi a parlare di sfortuna, episodi o arbitri: questa è una partita persa per scelta tattica, mentale e gestionale. Perché la Fiorentina ha fatto esattamente quello che il Cagliari sperava facesse.

LA PARTITA CHE VOLEVA IL CAGLIARI (E CHE NOI GLI ABBIAMO REGALATO)

Catenaccio basso, linee strette, palla a noi e ripartenze chirurgiche.
Risultato? Una Fiorentina lenta, prevedibile, monocorde.

  • Cross deboli e telefonati
  • Area affollata, nessuno che attacca il primo palo
  • Nessuna verticalizzazione vera
  • Zero ritmo

Quando una squadra difende così, o alzi l’intensità o muori lentamente.
Noi abbiamo scelto la seconda opzione.

VANOLI: FORMAZIONE E CAMBI SBAGLIATI (SENZA APPELLO)

Mi dispiace, ma qui non si può girare intorno alla questione.

Vanoli ha sbagliato formazione iniziale
Vanoli ha sbagliato i cambi
Vanoli ha letto la partita in ritardo

Il centrocampo?
Fagioli l’unico a provarci, schermato, preso a uomo, lasciato solo.
Ndour e Mandragora due fantasmi rispetto alla gara col Bologna.
Assenti, lenti, mai dentro il match. E quando c’era da buttare il cuore oltre l’ostacolo, l’arrembaggio finale non c’è stato. Brescianini – guarda caso – entra e segna.
Gli altri cambi?
❌ Fuori tempo
❌ Fuori contesto
❌ Fuori logica

Harrison non è un terzino.
Solomon non può giocare ovunque: a sinistra rende, altrove si perde.
Queste non sono opinioni da bar, sono evidenze di campo.

⚠️ IL CASO FAZZINI: SILENZIO ASSORDANTE

E adesso parliamo di lui.
Jacopo Fazzini. Che fine ha fatto? Chi lo sta nascondendo? Perché non gioca?

In una squadra che:

  • non crea tra le linee
  • non ha strappi centrali
  • non accende il pubblico

Fazzini dovrebbe essere una risorsa, non un soprammobile. Qui non si chiede il titolare fisso,
si chiede coerenza tecnica.

Se non gioca nemmeno quando:

  • il centrocampo non gira
  • serve qualità
  • serve personalità

allora qualcuno deve spiegare perché.
Ai tifosi. In faccia.

COPPA ITALIA E CONFERENCE: CHI DICE “LASCIAMO PERDERE” NON HA CAPITO NIENTE

E ora parlo in prima persona, da tifoso, da Scugnizzo Viola.

Non si può.
NON SI PUÒ dire: “Vabbè, perdiamo col Como in Coppa Italia” Ma stiamo scherzando? Come fai a dirlo a dei calciatori? Che messaggio mandi allo spogliatoio? Vincere aiuta a vincere
Perdere crea abitudine alla sconfitta. È iper controproducente.
>Ti svuota la testa.
>Ti spegne l’anima.
>Ti affossa.

Coppa Italia e Conference vanno onorate. Sempre.
>Perché sono partite vere.
>Perché sono obiettivi reali.
>Perché questa squadra ha bisogno di vittorie come dell’aria.

La Fiorentina non è scarsa.
La Fiorentina è confusa.
E quando sei confuso, fai il gioco degli altri.

Serve:

  • chiarezza nelle scelte
  • coraggio nei cambi
  • meritocrazia vera
  • rispetto per la maglia e per le competizioni

Perché qui non si chiede la luna.
Si chiede di non perderle da soli.

E chiudiamo come sempre:

Noi non chiediamo miracoli.
Chiediamo idee, attributi e rispetto.
Perché perdere può capitare.
Perdersi, no.

✍️ Scugnizzo Viola

Corriere Fiorentino: “Fazzini uscito dai radar delle scelte di Vanoli. Sondaggio del Bologna”

Corriere Fiorentino: “Fazzini uscito dai radar delle scelte di Vanoli. Sondaggio del Bologna”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio